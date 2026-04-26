Молдова готова присоединиться к "Коалиции желающих", - Санду
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности своей страны присоединиться к "Коалиции желающих".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду заявила на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Что известно
Так, по словам Санду, Молдова "готова присоединиться к "Коалиции желающих".
"Мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Однако мы уже помогали, в частности с разминированием", - рассказала она.
Санду также отметила, что Кишинев готов работать над конкретными усилиями, которые Молдова могла бы оказать в рамках "Коалиции желающих".
