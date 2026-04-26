Молдова готова присоединиться к "Коалиции желающих", - Санду

Санду о готовности Молдовы присоединиться к Коалиции желающих

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности своей страны присоединиться к "Коалиции желающих".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду заявила на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Что известно

Так, по словам Санду, Молдова "готова присоединиться к "Коалиции желающих".

"Мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Однако мы уже помогали, в частности с разминированием", - рассказала она.

Санду также отметила, что Кишинев готов работать над конкретными усилиями, которые Молдова могла бы оказать в рамках "Коалиции желающих".

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент Молдовы Санду прибыла в Киев.
  • Зеленский и Санду обсудили вступление в ЕС и безопасность региона.

А Палау та Фарерські острови ще не долучились? Недопрацьовує наш лідор. Така потужна коаліція охочих поговорити
26.04.2026 17:46 Ответить
Молдова має ліевідувати Придністров'я та повернути в Україну десятки тисяч ухилянтів, які втекли в Молдову та Придністров'я.
26.04.2026 19:58 Ответить
Коаліція долбойобів !!! Санду , тобі в Європу ! Навіщо тобі ці зільоні злодії і паразіти ?
26.04.2026 18:02 Ответить
разом з пимири чи без?
26.04.2026 18:39 Ответить
Травіть якоюсь хрінью вино - ми з дронів будемо йього скидувати рашистам.
26.04.2026 18:54 Ответить
Кремлівські тролі всілякі перекручують назву коаліції бажаючих ображаючи її учасників і саму організацію, проте ми з вами є свідками створення Європейського НАТО противагу Трампу и путину. Скоро путіну буде зовсім не до сміху, коли ця організація обзаведеться ще своєю власною ядерною зброєю. З Європою доведеться говорити на Ви, а не через Трампа. Молдова робить правильні кроки, вступаючи в Європейське НАТО: Coalition of the Willing або Коаліцію Добровольців і це навіть не в першу чергу пов'язано з Україною та програмою PURL, Це набагато більш довгостроковий проект. Санду - це стратегічний політик, який дивиться далеко вперед.
26.04.2026 19:02 Ответить
.. головне з цього долучення... Дозвіл на вільний транзит військових вантажів через територію Молдови. От якщо ми його отримали б... це єдине і найкраще...що могла би зробити Молдова.
26.04.2026 19:05 Ответить
слідуюча теріторія для кровавого мяса
26.04.2026 19:25 Ответить
своим 1 танком и 1,5 бтр?
27.04.2026 00:02 Ответить
 
 