1 305 9
Молдова готова долучитися до "Коаліції охочих", - Санду
Президентка Молдови Мая Санду повідомила про готовність її країни долучитися до "Коаліції охочих".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санду сказала на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Що відомо
Так, за словами Санду, Молдова "готова долучитися до "Коаліції охочих"".
"Ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, з огляду на нашу нейтральність. Проте ми вже допомагали, зокрема з розмінування", – розповіла вона.
Санду також зазначила, що Кишинів готовий працювати над конкретними зусиллями, які Молдова могла б надати в межах "Коаліції охочих".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президентка Молдови Санду прибула до Києва.
- Зеленський і Санду обговорили вступ до ЄС та безпеку регіону.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поговорити
своим 1 танком и 1,5 бтр?