УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини Коаліція охочих
1 305 9

Молдова готова долучитися до "Коаліції охочих", - Санду

Президентка Молдови Мая Санду повідомила про готовність її країни долучитися до "Коаліції охочих".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санду сказала на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Що відомо

Так, за словами Санду, Молдова "готова долучитися до "Коаліції охочих"".

"Ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, з огляду на нашу нейтральність. Проте ми вже допомагали, зокрема з розмінування", – розповіла вона.

Санду також зазначила, що Кишинів готовий працювати над конкретними зусиллями, які Молдова могла б надати в межах "Коаліції охочих".

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що президентка Молдови Санду прибула до Києва.
  • Зеленський і Санду обговорили вступ до ЄС та безпеку регіону.

Автор: 

Молдова (2173) Санду Мая (284) Коаліція охочих (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Палау та Фарерські острови ще не долучились? Недопрацьовує наш лідор. Така потужна коаліція охочих поговорити
показати весь коментар
26.04.2026 17:46 Відповісти
Молдова має ліевідувати Придністров'я та повернути в Україну десятки тисяч ухилянтів, які втекли в Молдову та Придністров'я.
показати весь коментар
26.04.2026 19:58 Відповісти
Коаліція долбойобів !!! Санду , тобі в Європу ! Навіщо тобі ці зільоні злодії і паразіти ?
показати весь коментар
26.04.2026 18:02 Відповісти
разом з пимири чи без?
показати весь коментар
26.04.2026 18:39 Відповісти
Травіть якоюсь хрінью вино - ми з дронів будемо йього скидувати рашистам.
показати весь коментар
26.04.2026 18:54 Відповісти
Кремлівські тролі всілякі перекручують назву коаліції бажаючих ображаючи її учасників і саму організацію, проте ми з вами є свідками створення Європейського НАТО противагу Трампу и путину. Скоро путіну буде зовсім не до сміху, коли ця організація обзаведеться ще своєю власною ядерною зброєю. З Європою доведеться говорити на Ви, а не через Трампа. Молдова робить правильні кроки, вступаючи в Європейське НАТО: Coalition of the Willing або Коаліцію Добровольців і це навіть не в першу чергу пов'язано з Україною та програмою PURL, Це набагато більш довгостроковий проект. Санду - це стратегічний політик, який дивиться далеко вперед.
показати весь коментар
26.04.2026 19:02 Відповісти
.. головне з цього долучення... Дозвіл на вільний транзит військових вантажів через територію Молдови. От якщо ми його отримали б... це єдине і найкраще...що могла би зробити Молдова.
показати весь коментар
26.04.2026 19:05 Відповісти
слідуюча теріторія для кровавого мяса
показати весь коментар
26.04.2026 19:25 Відповісти
ухахахаха
своим 1 танком и 1,5 бтр?
показати весь коментар
27.04.2026 00:02 Відповісти
 
 