Молдова готова долучитися до "Коаліції охочих", - Санду

Президентка Молдови Мая Санду повідомила про готовність її країни долучитися до "Коаліції охочих".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санду сказала на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Що відомо

Так, за словами Санду, Молдова "готова долучитися до "Коаліції охочих"".

"Ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, з огляду на нашу нейтральність. Проте ми вже допомагали, зокрема з розмінування", – розповіла вона.

Санду також зазначила, що Кишинів готовий працювати над конкретними зусиллями, які Молдова могла б надати в межах "Коаліції охочих".

Читайте також: Україна утримує армію РФ далеко від кордонів, поки Молдова шукає мирне рішення щодо Придністров’я, - Санду

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови Санду прибула до Києва.

Зеленський і Санду обговорили вступ до ЄС та безпеку регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Новодністровську ГЕС призвела до розливу нафти у Дністрі та загрози водопостачання Молдови, - Санду