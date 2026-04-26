Зеленський і Санду обговорили вступ до ЄС та безпеку регіону

Президент України Володимир Зеленський радий вітати в Україні президентку Молдови Маю Санду.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Членство України і Молдови в ЄС

"Цінуємо цей візит у такий особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність та самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й увесь наш регіон, всю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи.

Сьогодні ми з Маєю приділили ключову увагу питанням безпеки, нашої транскордонної співпраці, захисту й розвитку інфраструктури, енергетики та окремо дуже предметно говорили щодо нашого спільного руху у Євросоюз. Зараз працюємо, щоб оперативно відкрились усі шість кластерів і членство у Євросоюзі стало нашим спільним успіхом - і України, і Молдови, і всього ЄС", - зазначив Зеленський.

Підтримка Молдови

Україна й надалі буде підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема у тому, що стосується Придністровського регіону. Також готові й надалі розвивати наші тристоронні формати - разом із Румунією.

"Дякую особисто Маї та всій Молдові за підтримку України та співпрацю, яка зміцнює весь наш регіон", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови Санду прибула до Києва.

