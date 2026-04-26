Президентка Молдови Санду прибула до Києва

Сьогодні, 26 квітня 2026 року до Києва прибула президентка Молдови Мая Санду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр"УЗ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, це її четвертий візит до України.

Вона приїхала, щоб відвідати Чорнобиль у роковини трагедії та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми відповідально ставимося до кожного такого візиту і цінуємо довіру наших партнерів. Довезли вчасно та з комфортом", - додали в "Укрзалізниці".