Президент Молдовы Санду прибыла в Киев
Сегодня, 26 апреля 2026 года, в Киев прибыла президент Молдовы Мая Санду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Что известно?
Как отмечается, это ее четвертый визит в Украину.
Она приехала, чтобы посетить Чернобыль в годовщину трагедии и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы ответственно относимся к каждому такому визиту и ценим доверие наших партнеров. Доставили вовремя и с комфортом", - добавили в "Укрзализныце".
Але приїзд непогано "приурочений"... Думаю, Чорнобиль лише привід... (Як "Пу" їздив на Олімпіаду, в Пекін, щоб зустріться з Сі, та забезпечить собі "тил", поки він "Киев за три дня" бать буде...).
А Майя, можливо, обговорить питання "притискання до нігтя" своїх сепаратистів... Настав час...
Адже, як показово - головний "кацапський кріт", в ЄС, зараз сидить "голою сракою на розпеченій плиті", і готується тікать, у Кремлі - "Пожар в публичном доме, во время наводнения" (Сьогодні новинний портал розривається від інтерв'ю путінського оточення... Уже відкрито звучать нотки розгубленості і паніки...). Можливо, скоро почуємо "Лебедине озеро"...
"Нада кавать железо, пока горячо...", як кажуть наши "братья па ненависти"...
Стосовно твоїх "спіралей. Я тебе "здивую" - на території Східної Європи найстаріша свастика виявлена в "мізинській" культурі... Це - ******* Сіверщина (тобто північний схід Чернігівської області). Їй - більше 11 тис років...
"Мізинська культура та свастика: основні факти
Найдавніші зображення: Свастика та меандр (геометричний орнамент) у Мізині вважаються одними з найдавніших зразків геометричного мистецтва та релігійного символізму в історії людства.Браслети з бивня мамонта: На стоянці знайдено унікальні браслети, виготовлені з пластин бивня мамонта, прикрашені різьбленим орнаментом. Один із браслетів містить меандровий орнамент, у який вписані елементи, що перехрещуються і нагадують свастику.Символічне значення: У давнину цей знак не мав негативного контексту. Для мізинців, ймовірно, це був священний символ, що відображав сонячний рух, гармонію Всесвіту або вогонь.Інші знахідки: Окрім браслетів, на стоянці виявлено фігурки птахів із символічним орнаментом, перші ударні музичні інструменти з кісток мамонта та орнаментовані кістки.
Мізинська стоянка, виявлена у 1907 році, вважається однією з найвизначніших археологічних пам'яток палеоліту у світі, а знайдена там символіка свідчить про високий рівень духовної культури тогочасних мешканців території ******** України."
На відміну від тебе, я вмію читать, і аналізувать...
Людина жартує, а ви одразу "в штики"...