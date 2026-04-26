Зеленский и Санду обсудили вступление в ЕС и безопасность региона
Президент Украины Владимир Зеленский рад приветствовать в Украине президента Молдовы Маю Санду.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Членство Украины и Молдовы в ЕС
"Ценим этот визит в такой особый день, когда мы вспоминаем аварию на Чернобыльской станции и ту колоссальную солидарность и самоотверженность наших людей, которая позволила защитить нашу страну и весь наш регион, всю нашу Европу и мир от еще большей радиационной катастрофы.
Сегодня мы с Майей уделили особое внимание вопросам безопасности, нашего трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики, а также отдельно очень подробно обсудили наше совместное движение в Евросоюз. Сейчас работаем над тем, чтобы оперативно открылись все шесть кластеров и членство в Евросоюзе стало нашим общим успехом — и Украины, и Молдовы, и всего ЕС", — отметил Зеленский.
Поддержка Молдовы
Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в том, что касается Приднестровского региона. Также готовы и в дальнейшем развивать наши трехсторонние форматы — вместе с Румынией.
"Благодарю лично Маю и всю Молдову за поддержку Украины и сотрудничество, которое укрепляет весь наш регион", — резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что президент Молдовы Санду прибыла в Киев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль