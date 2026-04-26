Україна утримує армію РФ далеко від кордонів, поки Молдова шукає мирне рішення щодо Придністров’я, - Санду
Завдяки тому, що Україна утримує російську армію далеко від кордонів, Молдова може шукати мирне вирішення конфлікту в невизнаному Придністровʼї.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила президентка Молдови Мая Санду на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.
Реінтеграції Придністров'я
Так, Санду зазначила, що Молдова обговорює питання реінтеграції Придністров'я з партнерами з Європейського Союзу.
"Ми обговорювали це питання, зокрема з нашими партнерами з ЄС, і всі ми згодні, що нам потрібен процес, завдяки якому відбудеться демілітаризація регіону, деолігархізація та демократизація, і для реалізації цього етапу нам знадобиться міжнародна підтримка – саме це ми зараз обговорюємо, насамперед з ЄС. Отже, це частина дискусії щодо планів реінтеграції", – розповіла вона.
Допомога від України
Крім того, Санду наголосила на внеску України, який вона вже робить у цей процес.
"Найбільший внесок, який Україна вже робить, полягає в тому, що вона утримує російську армію далеко від кордонів, і тим самим дозволяє нам шукати мирне вирішення конфлікту, і ми це дуже цінуємо", – зауважила президентка.
Це питання також прокоментував Зеленський.
"Що стосується міжнародного механізму, це питання, безумовно, передусім до Молдови. І зрозуміло чому. І це чесно, справедливо по-іншому просто не може бути. Для нас завжди питання Придністров'я – це питання безпеки на наших кордонах", – розповів він.
Що передувало?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдови.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
А рядові совки будуть стдіти на сраці рівно
Нам оно больше всех надо (больше молдаван)?
Скльки ще будуть шукати такими темпами?
Може хоч економічним тиском щось зробите?