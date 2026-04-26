Україна утримує армію РФ далеко від кордонів, поки Молдова шукає мирне рішення щодо Придністров’я, - Санду

Завдяки тому, що Україна утримує російську армію далеко від кордонів, Молдова може шукати мирне вирішення конфлікту в невизнаному Придністровʼї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила президентка Молдови Мая Санду на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Реінтеграції Придністров'я

Так, Санду зазначила, що Молдова обговорює питання реінтеграції Придністров'я з партнерами з Європейського Союзу.

"Ми обговорювали це питання, зокрема з нашими партнерами з ЄС, і всі ми згодні, що нам потрібен процес, завдяки якому відбудеться демілітаризація регіону, деолігархізація та демократизація, і для реалізації цього етапу нам знадобиться міжнародна підтримка – саме це ми зараз обговорюємо, насамперед з ЄС. Отже, це частина дискусії щодо планів реінтеграції", – розповіла вона.

Допомога від України

Крім того, Санду наголосила на внеску України, який вона вже робить у цей процес.

"Найбільший внесок, який Україна вже робить, полягає в тому, що вона утримує російську армію далеко від кордонів, і тим самим дозволяє нам шукати мирне вирішення конфлікту, і ми це дуже цінуємо", – зауважила президентка.

Це питання також прокоментував Зеленський.

"Що стосується міжнародного механізму, це питання, безумовно, передусім до Молдови. І зрозуміло чому. І це чесно, справедливо по-іншому просто не може бути. Для нас завжди питання Придністров'я – це питання безпеки на наших кордонах", – розповів він.

