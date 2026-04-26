Україна утримує армію РФ далеко від кордонів, поки Молдова шукає мирне рішення щодо Придністров’я, - Санду

Санду про Україну та Придністров’я

Завдяки тому, що Україна утримує російську армію далеко від кордонів, Молдова може шукати мирне вирішення конфлікту в невизнаному Придністровʼї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила президентка Молдови Мая Санду на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Так, Санду зазначила, що Молдова обговорює питання реінтеграції Придністров'я з партнерами з Європейського Союзу.

"Ми обговорювали це питання, зокрема з нашими партнерами з ЄС, і всі ми згодні, що нам потрібен процес, завдяки якому відбудеться демілітаризація регіону, деолігархізація та демократизація, і для реалізації цього етапу нам знадобиться міжнародна підтримка – саме це ми зараз обговорюємо, насамперед з ЄС. Отже, це частина дискусії щодо планів реінтеграції", – розповіла вона.

Крім того, Санду наголосила на внеску України, який вона вже робить у цей процес.

"Найбільший внесок, який Україна вже робить, полягає в тому, що вона утримує російську армію далеко від кордонів, і тим самим дозволяє нам шукати мирне вирішення конфлікту, і ми це дуже цінуємо", – зауважила президентка.

Це питання також прокоментував Зеленський.

"Що стосується міжнародного механізму, це питання, безумовно, передусім до Молдови. І зрозуміло чому. І це чесно, справедливо по-іншому просто не може бути. Для нас завжди питання Придністров'я – це питання безпеки на наших кордонах", – розповів він.

  • Раніше повідомлялося, що президентка Молдови Санду прибула до Києва.
  • Зеленський і Санду обговорили вступ до ЄС та безпеку регіону

Україні конче потрібен військовий анклав РФ прямо під Одесою.
26.04.2026 17:23 Відповісти
Не 3,14зди! Середина девʼяностих спроба віджати Крим, тількі рішучі дії України із залученням Болградської дивізіі, а також створення нацгвардії не дало можливості реалізації кримнаш ще тоді. 2003 спроба взяти під контроль Керченську протоку. Всі нульові неймовірно фінансово-економічний тиск через газ. Вже при "проффесорі" мʼясні/молочні війни. Так шо завали, москаль, хліборізку
26.04.2026 18:42 Відповісти
Можна зійтись десь посередині…
26.04.2026 17:09 Відповісти
Зараз, пані Майя, вам тут розкажуть, що треба мобілізувати усіх молдаван і військовим шляхом повернути собі придністров'я! У нас тут ціла купа генералів на бойових диванах
26.04.2026 17:04 Відповісти
Можна зійтись десь посередині…
26.04.2026 17:09 Відповісти
Якщо є можливість заморозити конфлікт, його треба заморожувати. А не розпалювати його з більшою силою.
26.04.2026 17:16 Відповісти
Україні конче потрібен військовий анклав РФ прямо під Одесою.
26.04.2026 17:23 Відповісти
Та Україні і ерефія не потрібна зі східної сторони. То що пропонуєш, воювати до останнього українця, поки ерефія не буде знищена?
26.04.2026 17:31 Відповісти
Можна здатися хоч зараз, і ти думаєш кацапи зупиняться? Ні, тільки відвернешся, вони вдарять ще сильніше.
26.04.2026 18:26 Відповісти
І хто до цього призвів? В 2012 році в нас з кацапами було все рівно. Мир, дружба, жвачка. Як можна було це перетворити на те, що є зараз?
26.04.2026 18:31 Відповісти
Не 3,14зди! Середина девʼяностих спроба віджати Крим, тількі рішучі дії України із залученням Болградської дивізіі, а також створення нацгвардії не дало можливості реалізації кримнаш ще тоді. 2003 спроба взяти під контроль Керченську протоку. Всі нульові неймовірно фінансово-економічний тиск через газ. Вже при "проффесорі" мʼясні/молочні війни. Так шо завали, москаль, хліборізку
26.04.2026 18:42 Відповісти
В м'ясо-молочній війні тобі мабуть відірвало голову 🤣😂🤣
26.04.2026 18:55 Відповісти
Мені пофіг хто ти ватан-колаборант чи кацап, і де ти падло окопався. Усвідом- на цьому ресурсі тобі сивухімне наллють і не подадуть. Будуть просто 3,14здити лише на звук про дружбу небратами до 2014, 2013,2012 або іншу. Дискутувати с тобою теж не буду. Зустрів би - зробив би тебе хорошим руцкім. А так пішов за кораблем мацква
26.04.2026 19:33 Відповісти
Моцно ти мене від3.14здив 🤣😂
26.04.2026 19:44 Відповісти
Мураев це ти? Ти ба, а хтось ще плюсики ставить... Здрисни кацапня немита.
26.04.2026 19:50 Відповісти
Тільки до останього расєяніна!
26.04.2026 20:07 Відповісти
Так он уже и так лет тридцать заморожен. Куда ещё больше. Не их детям, их внукам размораживать
27.04.2026 00:00 Відповісти
Приднестровье - вам, артскдады нам
26.04.2026 18:48 Відповісти
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдови.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
26.04.2026 18:10 Відповісти
Ну шукайте далі. А могли би нас запросити. (А все одно, де вбивати москаля, москаль із беларусі нападе, на умовності їм начхати, так там ще трофеї є).
26.04.2026 17:21 Відповісти
А у нас є вільні бригади?
26.04.2026 17:41 Відповісти
А ми і так тримаємо війська на границі з Приднєстров'єм. Російских військ, усіх, там 1000-1500 москалів.
26.04.2026 18:09 Відповісти
Поки що силовий варіант здійснити неможливо, бо росіяни можуть почати обстрілювати Кишинів так само, як зараз обстрілюють територію України, в Молдові мир і його треба цінувати, оскільки ни Україна ни Руминия не здатни зараз захистити небо Молдови від російських шахедів або терактив и тим паче сама Молдова. До того ж силовий варіант виллється у значні грошові витрати та гуманітарну катастрофу для тих людей які живуть на лівому березі Дністра. Тому мирний варіант - це вимушений та рациональний захід.
26.04.2026 19:45 Відповісти
Вибити вистріляти всю мафію.
А рядові совки будуть стдіти на сраці рівно
26.04.2026 17:27 Відповісти
Немає ніякого мирного рішення, треба військовим шляхом гнати москаля, поки він не дуже сильний.
26.04.2026 17:35 Відповісти
Є не військове рішеня,але воно суперечить гуманітарним принципам ЄС.
26.04.2026 20:17 Відповісти
На саміті 1990р. в Стамбулі РФ пообіцяла вивести свої війська з Молдови та Грузії до 31 грудня 2002 року, чого не сталося.
26.04.2026 17:52 Відповісти
Там огромная групіровка військ, 1000-1500 чоловік. В тому чіслі місцеві миротворці з паспортами РФ. І може бути 15 танків, стан їх невідомий.
26.04.2026 18:11 Відповісти
Стан відомий, металобрухт. Но без рішення Молдови, ми нічого не можемо вдіяти.
26.04.2026 18:29 Відповісти
Зараз неймовірне вікно можливостей. За рік -два підотувалиби дві, або три бригади, озброїли, нафарширували дронами за допомогою України. І закрили б це питання назавжди.
26.04.2026 18:34 Відповісти
Нет запроса молдавского общества к этому. На выборах ни одна партия даже не заикалась об этом. Это длится уже 30 лет. Все к этому давно привыкли и с этим живут.
Нам оно больше всех надо (больше молдаван)?
27.04.2026 00:04 Відповісти
І скільки років"шукають мирне рішеня"?
Скльки ще будуть шукати такими темпами?
Може хоч економічним тиском щось зробите?
26.04.2026 20:14 Відповісти
 
 