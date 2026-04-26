РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6845 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Румынии
1 830 29

Украина удерживает армию РФ вдали от границ, пока Молдова ищет мирное решение по Приднестровью, - Санду

Санду об Украине и Приднестровье

Благодаря тому, что Украина удерживает российскую армию вдали от границ, Молдова может искать мирное решение конфликта в непризнанном Приднестровье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реинтеграции Приднестровья

Так, Санду отметила, что Молдова обсуждает вопрос реинтеграции Приднестровья с партнерами из Европейского Союза.

"Мы обсуждали этот вопрос, в частности - с нашими партнерами из ЕС, и все мы согласны, что нам нужен процесс, благодаря которому произойдет демилитаризация региона, деолигархизация и демократизация, и для реализации этого этапа нам понадобится международная поддержка - именно это мы сейчас обсуждаем, прежде всего с ЕС. Итак, это часть дискуссии о планах реинтеграции", - рассказала она.

Помощь от Украины

Кроме того, Санду подчеркнула вклад Украины, который она уже вносит в этот процесс.

"Самый большой вклад, который Украина уже вносит, заключается в том, что она удерживает российскую армию вдали от границ и тем самым позволяет нам искать мирное решение конфликта, и мы это очень ценим", – отметила президент.

Этот вопрос также прокомментировал Зеленский.

"Что касается международного механизма, этот вопрос, безусловно, в первую очередь касается Молдовы. И понятно почему. И это честно, справедливо, иначе просто не может быть. Для нас вопрос Приднестровья – это всегда вопрос безопасности на наших границах", – рассказал он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент Молдовы Санду прибыла в Киев.
  • Зеленский и Санду обсудили вступление в ЕС и безопасность региона

Автор: 

Молдова (1980) Приднестровье (653) Мая Санду (245)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Україні конче потрібен військовий анклав РФ прямо під Одесою.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:23 Ответить
+8
Не 3,14зди! Середина девʼяностих спроба віджати Крим, тількі рішучі дії України із залученням Болградської дивізіі, а також створення нацгвардії не дало можливості реалізації кримнаш ще тоді. 2003 спроба взяти під контроль Керченську протоку. Всі нульові неймовірно фінансово-економічний тиск через газ. Вже при "проффесорі" мʼясні/молочні війни. Так шо завали, москаль, хліборізку
показать весь комментарий
26.04.2026 18:42 Ответить
+7
Можна зійтись десь посередині…
показать весь комментарий
26.04.2026 17:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз, пані Майя, вам тут розкажуть, що треба мобілізувати усіх молдаван і військовим шляхом повернути собі придністров'я! У нас тут ціла купа генералів на бойових диванах
показать весь комментарий
26.04.2026 17:04 Ответить
Можна зійтись десь посередині…
показать весь комментарий
26.04.2026 17:09 Ответить
Якщо є можливість заморозити конфлікт, його треба заморожувати. А не розпалювати його з більшою силою.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:16 Ответить
Україні конче потрібен військовий анклав РФ прямо під Одесою.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:23 Ответить
Та Україні і ерефія не потрібна зі східної сторони. То що пропонуєш, воювати до останнього українця, поки ерефія не буде знищена?
показать весь комментарий
26.04.2026 17:31 Ответить
Можна здатися хоч зараз, і ти думаєш кацапи зупиняться? Ні, тільки відвернешся, вони вдарять ще сильніше.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:26 Ответить
І хто до цього призвів? В 2012 році в нас з кацапами було все рівно. Мир, дружба, жвачка. Як можна було це перетворити на те, що є зараз?
показать весь комментарий
26.04.2026 18:31 Ответить
Не 3,14зди! Середина девʼяностих спроба віджати Крим, тількі рішучі дії України із залученням Болградської дивізіі, а також створення нацгвардії не дало можливості реалізації кримнаш ще тоді. 2003 спроба взяти під контроль Керченську протоку. Всі нульові неймовірно фінансово-економічний тиск через газ. Вже при "проффесорі" мʼясні/молочні війни. Так шо завали, москаль, хліборізку
показать весь комментарий
26.04.2026 18:42 Ответить
В м'ясо-молочній війні тобі мабуть відірвало голову 🤣😂🤣
показать весь комментарий
26.04.2026 18:55 Ответить
Мені пофіг хто ти ватан-колаборант чи кацап, і де ти падло окопався. Усвідом- на цьому ресурсі тобі сивухімне наллють і не подадуть. Будуть просто 3,14здити лише на звук про дружбу небратами до 2014, 2013,2012 або іншу. Дискутувати с тобою теж не буду. Зустрів би - зробив би тебе хорошим руцкім. А так пішов за кораблем мацква
показать весь комментарий
26.04.2026 19:33 Ответить
Моцно ти мене від3.14здив 🤣😂
показать весь комментарий
26.04.2026 19:44 Ответить
Мураев це ти? Ти ба, а хтось ще плюсики ставить... Здрисни кацапня немита.
показать весь комментарий
26.04.2026 19:50 Ответить
Тільки до останього расєяніна!
показать весь комментарий
26.04.2026 20:07 Ответить
Так он уже и так лет тридцать заморожен. Куда ещё больше. Не их детям, их внукам размораживать
показать весь комментарий
27.04.2026 00:00 Ответить
Приднестровье - вам, артскдады нам
показать весь комментарий
26.04.2026 18:48 Ответить
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдови.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:10 Ответить
Ну шукайте далі. А могли би нас запросити. (А все одно, де вбивати москаля, москаль із беларусі нападе, на умовності їм начхати, так там ще трофеї є).
показать весь комментарий
26.04.2026 17:21 Ответить
А у нас є вільні бригади?
показать весь комментарий
26.04.2026 17:41 Ответить
А ми і так тримаємо війська на границі з Приднєстров'єм. Російских військ, усіх, там 1000-1500 москалів.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:09 Ответить
Поки що силовий варіант здійснити неможливо, бо росіяни можуть почати обстрілювати Кишинів так само, як зараз обстрілюють територію України, в Молдові мир і його треба цінувати, оскільки ни Україна ни Руминия не здатни зараз захистити небо Молдови від російських шахедів або терактив и тим паче сама Молдова. До того ж силовий варіант виллється у значні грошові витрати та гуманітарну катастрофу для тих людей які живуть на лівому березі Дністра. Тому мирний варіант - це вимушений та рациональний захід.
показать весь комментарий
26.04.2026 19:45 Ответить
Вибити вистріляти всю мафію.
А рядові совки будуть стдіти на сраці рівно
показать весь комментарий
26.04.2026 17:27 Ответить
Немає ніякого мирного рішення, треба військовим шляхом гнати москаля, поки він не дуже сильний.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:35 Ответить
Є не військове рішеня,але воно суперечить гуманітарним принципам ЄС.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:17 Ответить
На саміті 1990р. в Стамбулі РФ пообіцяла вивести свої війська з Молдови та Грузії до 31 грудня 2002 року, чого не сталося.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:52 Ответить
Там огромная групіровка військ, 1000-1500 чоловік. В тому чіслі місцеві миротворці з паспортами РФ. І може бути 15 танків, стан їх невідомий.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:11 Ответить
Стан відомий, металобрухт. Но без рішення Молдови, ми нічого не можемо вдіяти.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:29 Ответить
Зараз неймовірне вікно можливостей. За рік -два підотувалиби дві, або три бригади, озброїли, нафарширували дронами за допомогою України. І закрили б це питання назавжди.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:34 Ответить
Нет запроса молдавского общества к этому. На выборах ни одна партия даже не заикалась об этом. Это длится уже 30 лет. Все к этому давно привыкли и с этим живут.
Нам оно больше всех надо (больше молдаван)?
показать весь комментарий
27.04.2026 00:04 Ответить
І скільки років"шукають мирне рішеня"?
Скльки ще будуть шукати такими темпами?
Може хоч економічним тиском щось зробите?
показать весь комментарий
26.04.2026 20:14 Ответить
 
 