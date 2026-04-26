Украина удерживает армию РФ вдали от границ, пока Молдова ищет мирное решение по Приднестровью, - Санду

Благодаря тому, что Украина удерживает российскую армию вдали от границ, Молдова может искать мирное решение конфликта в непризнанном Приднестровье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Реинтеграции Приднестровья

Так, Санду отметила, что Молдова обсуждает вопрос реинтеграции Приднестровья с партнерами из Европейского Союза.

"Мы обсуждали этот вопрос, в частности - с нашими партнерами из ЕС, и все мы согласны, что нам нужен процесс, благодаря которому произойдет демилитаризация региона, деолигархизация и демократизация, и для реализации этого этапа нам понадобится международная поддержка - именно это мы сейчас обсуждаем, прежде всего с ЕС. Итак, это часть дискуссии о планах реинтеграции", - рассказала она.

Помощь от Украины

Кроме того, Санду подчеркнула вклад Украины, который она уже вносит в этот процесс.

"Самый большой вклад, который Украина уже вносит, заключается в том, что она удерживает российскую армию вдали от границ и тем самым позволяет нам искать мирное решение конфликта, и мы это очень ценим", – отметила президент.

Этот вопрос также прокомментировал Зеленский.

"Что касается международного механизма, этот вопрос, безусловно, в первую очередь касается Молдовы. И понятно почему. И это честно, справедливо, иначе просто не может быть. Для нас вопрос Приднестровья – это всегда вопрос безопасности на наших границах", – рассказал он.

