Украина удерживает армию РФ вдали от границ, пока Молдова ищет мирное решение по Приднестровью, - Санду
Благодаря тому, что Украина удерживает российскую армию вдали от границ, Молдова может искать мирное решение конфликта в непризнанном Приднестровье.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Реинтеграции Приднестровья
Так, Санду отметила, что Молдова обсуждает вопрос реинтеграции Приднестровья с партнерами из Европейского Союза.
"Мы обсуждали этот вопрос, в частности - с нашими партнерами из ЕС, и все мы согласны, что нам нужен процесс, благодаря которому произойдет демилитаризация региона, деолигархизация и демократизация, и для реализации этого этапа нам понадобится международная поддержка - именно это мы сейчас обсуждаем, прежде всего с ЕС. Итак, это часть дискуссии о планах реинтеграции", - рассказала она.
Помощь от Украины
Кроме того, Санду подчеркнула вклад Украины, который она уже вносит в этот процесс.
"Самый большой вклад, который Украина уже вносит, заключается в том, что она удерживает российскую армию вдали от границ и тем самым позволяет нам искать мирное решение конфликта, и мы это очень ценим", – отметила президент.
Этот вопрос также прокомментировал Зеленский.
"Что касается международного механизма, этот вопрос, безусловно, в первую очередь касается Молдовы. И понятно почему. И это честно, справедливо, иначе просто не может быть. Для нас вопрос Приднестровья – это всегда вопрос безопасности на наших границах", – рассказал он.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдови.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
