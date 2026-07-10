Зеленський 13 липня візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі,- Le Monde

У понеділок, 13 липня, Франція прийматиме саміт "Коаліції охочих" за участі президента України Володимира Зеленського та понад 25 глав урядів.

Про це пише Le Monde з посиланням на заяву пресслужби Єлисейського палацу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нова зустріч "Коаліції охочих"

В адміністрації французького президента зазначили, що мета зустрічі - "досягти припинення вогню та відновлення мирних переговорів у війні Росії проти України".

"Зустріч відбудеться у дуже сильний момент трансатлантичного зближення та єдності, а також при сприятливій динаміці для Києва",- заявили в Єлисейському палаці.

Наразі до "Коаліції охочих" входять 35 країн. До саміту в понеділок також приєднаються Молдова та Північна Македонія.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також у липні Париж прийматиме чергове засідання "коаліції охочих".

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