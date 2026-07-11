Сирський на конференції "Коаліції охочих" закликав надати Україні більше засобів ППО, насамперед протибалістичних ракет
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у конференції головнокомандувачів збройних сил держав-учасниць "Коаліції охочих" у форматі онлайн.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Посилення ППО
Так, він наголосив, що російські загарбники не чують закликів до миру, натомість вдаються до ескалації, збільшуючи інтенсивність масованих комбінованих ударів по території України. Потерпає цивільне населення, економіка, інфраструктурні об’єкти.
"У зв’язку з цим звернувся до колег по Коаліції із закликом надати більше засобів протиповітряної оборони, насамперед протибалістичних ракет, а також інших засобів ураження – для зменшення військового й економічного потенціалу держави-агресорки", - повідомив Сирський.
"Тіньовий флот" РФ
У цьому контексті головнокомандувач відзначив важливість подальших спільних кроків із протидії російському "тіньовому флоту", який залишається одним із ключових інструментів обходу обмежень та отримання доходів, що використовуються Росією для продовження війни.
Підготовки українських військових
Окремо на конференції "Коаліції охочих" обговорювалося питання підготовки українських військовослужбовців та підрозділів із залученням іноземних партнерів України, зокрема інструкторів багатонаціональних сил Коаліції після їхнього розгортання на території України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось я не бачив жодного, які би закликали невідомого вову не знищювати українські ракетні програми десь рочків 7-5 тому.
А тепер так! потрібні і негайно!
Ну хочя б є кого винувати, звісно партнерів.