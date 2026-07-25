Армия РФ приобрела Starlink путем контрабанды, - Маск
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Starlink никогда не продавал терминалы России. По его словам, армия РФ получила их путём контрабанды, а проблему удалось частично решить благодаря "белому списку".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Economist.
"Мы ни в коем случае не продавали Starlink россиянам. По сути, они получали терминалы Starlink, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска. И затем в некоторых случаях использовали их для проведения атак", — сказал Маск.
"Белый список" ограничил доступ к Starlink
Он добавил, что для решения этого вопроса его компания совместно с украинским правительством создала "белый список". То есть список терминалов Starlink, которые одобрены.
"Однако у этого есть и обратная сторона: множество людей, которые были обычными пользователями Starlink и просто пытались получить доступ к интернету для работы или учебы, теперь больше не имеют доступа к Starlink", — отметил миллиардер.
Что этому предшествовало?
В последнее время были зафиксированы отдельные случаи, когда завербованные граждане Украины регистрировали терминалы Starlink или пытались зарегистрировать их для нужд российских войск.
В частности, по данным СБУ, с начала лета был разоблачен ряд российских агентов, которые помогали рашистам активировать терминалы Starlink:
- в начале июня СБУ задержала жителя Одессы, который по заданию российских спецслужб регистрировал спутниковые терминалы Starlink для вражеских группировок.
- Восемь российских агентов, которые по заказу РФ регистрировали спутниковые терминалы Starlink для оккупантов, задержаны в Ровенской, Днепропетровской областях и на Волыни.
- В конце июняСлужба безопасности пресекла новые попытки рашистов получить доступ к спутниковой системе Starlink для ведения войны против Украины; задержаны еще трое российских агентов, которые пытались "подключить" врага к терминалам интернет-связи.
- В июлеконтрразведка Службы безопасности разоблачила в Киеве ещё двух российских агентов, которые по заказу ФСБ регистрировали спутниковые терминалы Starlink для вооружённых группировок страны-агрессора. А также в Днепрезадержан российский агент, который по заказу врага организовал масштабную схему незаконной верификации систем Starlink.
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