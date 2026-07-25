РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9549 посетителей онлайн
Новости Использование Starlink беспилотниками РФ Блокировка Starlink оккупантам
2 105 20

Армия РФ приобрела Starlink путем контрабанды, - Маск

Маск заявил, что российская армия получила Starlink через контрабанду

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Starlink никогда не продавал терминалы России. По его словам, армия РФ получила их путём контрабанды, а проблему удалось частично решить благодаря "белому списку".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Economist.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы ни в коем случае не продавали Starlink россиянам. По сути, они получали терминалы Starlink, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска. И затем в некоторых случаях использовали их для проведения атак", — сказал Маск.

"Белый список" ограничил доступ к Starlink

Он добавил, что для решения этого вопроса его компания совместно с украинским правительством создала "белый список". То есть список терминалов Starlink, которые одобрены.

"Однако у этого есть и обратная сторона: множество людей, которые были обычными пользователями Starlink и просто пытались получить доступ к интернету для работы или учебы, теперь больше не имеют доступа к Starlink", — отметил миллиардер.

Что этому предшествовало?

В последнее время были зафиксированы отдельные случаи, когда завербованные граждане Украины регистрировали терминалы Starlink или пытались зарегистрировать их для нужд российских войск.

В частности, по данным СБУ, с начала лета был разоблачен ряд российских агентов, которые помогали рашистам активировать терминалы Starlink:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина освободила 400 кв. км после отключения Starlink для россиян, - Bloomberg

Автор: 

россия (89003) Маск Илон (280) Starlink (196)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Так відключи їм старлінк
показать весь комментарий
25.07.2026 11:11 Ответить
+5
Так Піаніст Федорова викинув, а Маск мав з ним особисту домовленість. Тобто все зрозуміло
показать весь комментарий
25.07.2026 11:14 Ответить
+3
У свинособак зараз все "шляхом контрабанди".
показать весь комментарий
25.07.2026 11:38 Ответить

Загрузка...

 
 