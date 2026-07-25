Армия РФ приобрела Starlink путем контрабанды, - Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Starlink никогда не продавал терминалы России. По его словам, армия РФ получила их путём контрабанды, а проблему удалось частично решить благодаря "белому списку".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Economist.

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"Мы ни в коем случае не продавали Starlink россиянам. По сути, они получали терминалы Starlink, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска. И затем в некоторых случаях использовали их для проведения атак", — сказал Маск.

"Белый список" ограничил доступ к Starlink

Он добавил, что для решения этого вопроса его компания совместно с украинским правительством создала "белый список". То есть список терминалов Starlink, которые одобрены.

"Однако у этого есть и обратная сторона: множество людей, которые были обычными пользователями Starlink и просто пытались получить доступ к интернету для работы или учебы, теперь больше не имеют доступа к Starlink", — отметил миллиардер.

Что этому предшествовало?

В последнее время были зафиксированы отдельные случаи, когда завербованные граждане Украины регистрировали терминалы Starlink или пытались зарегистрировать их для нужд российских войск.

В частности, по данным СБУ, с начала лета был разоблачен ряд российских агентов, которые помогали рашистам активировать терминалы Starlink:

в начале июня СБУ задержала жителя Одессы, который по заданию российских спецслужб регистрировал спутниковые терминалы Starlink для вражеских группировок.

Восемь российских агентов, которые по заказу РФ регистрировали спутниковые терминалы Starlink для оккупантов, задержаны в Ровенской, Днепропетровской областях и на Волыни.

В конце июняСлужба безопасности пресекла новые попытки рашистов получить доступ к спутниковой системе Starlink для ведения войны против Украины; задержаны еще трое российских агентов, которые пытались "подключить" врага к терминалам интернет-связи.

В июлеконтрразведка Службы безопасности разоблачила в Киеве ещё двух российских агентов, которые по заказу ФСБ регистрировали спутниковые терминалы Starlink для вооружённых группировок страны-агрессора. А также в Днепрезадержан российский агент, который по заказу врага организовал масштабную схему незаконной верификации систем Starlink.

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