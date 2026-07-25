Задержан агент РФ, который верифицировал для РФ более 1000 терминалов Starlink, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре российского агента, который по заказу врага организовал масштабную схему незаконной верификации систем "Старлинк".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как выяснило расследование, фигурантом оказался уроженец Луганской области, который попал в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску "легких заработков".

В обмен на деньги злоумышленник использовал реквизиты, которые ему передал куратор из РФ, и сначала оформил станцию Starlink на себя.

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Впоследствии агент получил указание привлечь к подпольной верификации спутникового оборудования максимальное количество людей.

Для выполнения этой задачи фигурант решил активировать системы Starlink в отделениях почтовых операторов, используя данные подставных лиц.

Установлено, что таким образом организатор преступной схемы проверил для рашистов более 1000 терминалов спутниковой связи.

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Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Кроме того, СБУ заблокировала все станции Starlink, которые незаконно зарегистрировал злоумышленник.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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