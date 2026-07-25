Задержан агент РФ, который верифицировал для РФ более 1000 терминалов Starlink, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре российского агента, который по заказу врага организовал масштабную схему незаконной верификации систем "Старлинк".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Как выяснило расследование, фигурантом оказался уроженец Луганской области, который попал в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску "легких заработков".
В обмен на деньги злоумышленник использовал реквизиты, которые ему передал куратор из РФ, и сначала оформил станцию Starlink на себя.
Впоследствии агент получил указание привлечь к подпольной верификации спутникового оборудования максимальное количество людей.
Для выполнения этой задачи фигурант решил активировать системы Starlink в отделениях почтовых операторов, используя данные подставных лиц.
Установлено, что таким образом организатор преступной схемы проверил для рашистов более 1000 терминалов спутниковой связи.
Задержание и подозрение
- Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
- Кроме того, СБУ заблокировала все станции Starlink, которые незаконно зарегистрировал злоумышленник.
- В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
- Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
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