Затримано агента РФ, який верифікував для РФ понад 1000 терміналів Starlink, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського агента, який на замовлення ворога організував масштабну схему незаконної верифікації систем Старлінк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Як з’ясувало розслідування, фігурантом виявився уродженець Луганщини, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

В обмін на гроші зловмисник використав реквізити, які йому передав куратор з РФ, і спочатку оформив станцію Старлінк на себе.

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Згодом агент отримав вказівку залучити до підпільної верифікації супутникового обладнання максимальну кількість людей.

Для виконання цього завдання фігурант вирішив активувати системи Старлінк у відділеннях поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб.

Встановлено, що таким чином організатор злочинної схеми верифікував для рашистів понад 1000 терміналів супутникового зв'язку.

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Затримання та підозра

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Крім того, СБУ заблокувала всі станції Старлінк, які незаконно зареєстрував зловмисник.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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