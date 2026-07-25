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Новини Блокування Starlink окупантам
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Затримано агента РФ, який верифікував для РФ понад 1000 терміналів Starlink, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського агента, який на замовлення ворога організував масштабну схему незаконної верифікації систем Старлінк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Як з’ясувало розслідування, фігурантом виявився уродженець Луганщини, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

зрадник активував для ворога Старлінк

В обмін на гроші зловмисник використав реквізити, які йому передав куратор з РФ, і спочатку оформив станцію Старлінк на себе.

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Згодом агент отримав вказівку залучити до підпільної верифікації супутникового обладнання максимальну кількість людей.

Для виконання цього завдання фігурант вирішив активувати системи Старлінк у відділеннях поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб.

Встановлено, що таким чином організатор злочинної схеми верифікував для рашистів понад 1000 терміналів супутникового зв'язку.

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Затримання та підозра 

  • Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
  • Крім того, СБУ заблокувала всі станції Старлінк, які незаконно зареєстрував зловмисник.
  • Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
  • Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Автор: 

Дніпро (3136) СБУ (12745) Starlink (251) Дніпропетровська область (5115) Дніпровський район (463)
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Топ коментарі
+54
****** в рот! Один лугандоньський лох і 1000 терміналів! СБУ, ви де були весь цей час?
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25.07.2026 10:24 Відповісти
+25
То цей підАрас з луганщини зрозуміло. А скільки ж підАрасів йому в цьому допомагало?! Це ж жах якийсь!
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25.07.2026 10:24 Відповісти
+22
А мешканці донецьких та луганських областей взагалі приймають участь в війні на боці України? чи вони тільки внутрішньо переміщенні особи?
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25.07.2026 10:25 Відповісти

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