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Новости Блокировка Starlink оккупантам
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В интересах национальной безопасности необходимо немедленно изменить процедуру регистрации Starlink, - Бутусов

Бутусов призвал усилить контроль за регистрацией Starlink

Враг продолжает использовать терминалы спутниковой связи Starlink благодаря активации учетных записей с помощью нанятых агентов внутри Украины. Для защиты интересов национальной безопасности командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов призвал немедленно изменить процедуру регистрации Starlink.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Российские войска продолжают пользоваться Starlink путем массовой активации аккаунтов через нанятую агентуру в Украине. Рекордное количество Starlink для российских оккупантов активировал житель Днепра - более тысячи! Его задержала Служба безопасности. Большой объем работы СБУ в каждой области - это поиск вот таких "дропов", которые приходят регистрировать Starlink для оккупантов в местные ЦНАПы. Сейчас никаких ограничений для такой регистрации нет - укажи номер терминала, и его активируют", - отметил военный.

Бутусов считает, что для регистрации терминала человек должен прийти в ЦНАП вместе с устройством.

"Физическое наличие устройства с номером и паспорта лица, которое обязательно фиксируется на фото и видео. К проверке личности должны привлекаться правоохранительные органы, в регистрации терминала может быть отказано без указания причин. Регистраторов также нужно контролировать, поскольку их тоже вовлекают в измену", - заявил командир.

Он подчеркнул, что предложенное решение не требует дополнительных затрат, и призвал принять его как можно скорее.

Смотрите также: Задержан агент РФ, который верифицировал для РФ более 1000 терминалов Starlink, - СБУ. ФОТО

Что этому предшествовало?

Напомним, что 25 июля военная контрразведка Службы безопасности сообщила о задержании в Днепре российского агента, который по заказу врага организовал масштабную схему незаконной верификации систем Starlink.

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Автор: 

связь (345) Бутусов Юрий (4504) Starlink (198)
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Топ комментарии
+12
Невже для цивільних у воєнний час потрібні старлінки? Чи мобільних мереж недостатньо вже для доступу у них?
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25.07.2026 20:07 Ответить
+11
Під час дії воєнного стану треба взагалі заборонити реєструвати Старлінки для приватного використання. Дозволяти тільки в окремих випадках коли людина не має можливості мати доступ до інтернету окрім як тільки через Старлінк.
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25.07.2026 20:18 Ответить
+5
>Бутусов вважає, що для реєстрації терміналу людина має прийти в ЦНАП разом із пристроєм. Джерело: https://censor.net/ua/n4015362

я про це писав, ще тоді коли з'явилась нинішня ідіотська система
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25.07.2026 20:04 Ответить

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