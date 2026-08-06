Нові призначення в ЗСУ, підозра Стефанішиній і наступ на Харківщині | ІРИНА РОМАЛІЙСЬКА. ВIДЕО

Кадрові перестановки в українській владі, ситуація на фронті та економічний тиск на Росію.

Політичний оглядач "Української правди" Роман Романюк розповідає про призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки, підозру НАБУ та САП колишній віцепрем'єрці Ользі Стефанішиній, перестановку Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО, шанси Євгена Хмари стати міністром оборони та можливе майбутнє призначення Кирила Буданова.

Засновник спільноти "Кіберборошно" Вадим Глушко аналізує 40-денну операцію ударів по Росії, атаки на маркетплейс Wildberries та нафтопереробні заводи, наслідки для економіки й настроїв росіян, а також перспективи використання Starlink для ураження пускових установок "Іскандер".

Юрій Бутусов, воєнний журналіст і командир роти БПЛА , розповідає про ситуацію на Куп'янському напрямку, критичну обстановку в районі Слов'янськ-Краматорськ, бої за ліс Чобіток та призначення Сергія Собка заступником головнокомандувача Драпатого.

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