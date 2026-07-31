Ситуація на багатьох ділянках фронту без перебільшення критична, - Бутусов

Ситуація на низці ділянок фронту залишається критичною, а російські війська продовжують просуватися, зокрема поблизу Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська.

Про це в інтерв'ю журналістці Ірині Ромалійській заявив командир роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

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Де зараз найскладніші бої?

"На фронті всі ділянки складні, тому що ми воюємо з ворогом, у якого перевага в силах. Немає такої ділянки, де росіяни б нам поступались, і їх би було менше, і ми були б в більших силах. Всюди йде дуже важка боротьба. На більшості ділянок фронту у ворога є перевага в кількості багатьох видів озброєння, в кількості людей", - пояснив він.

За словами Бутусова, велике занепокоєння викликає ситуація у Костянтинівці.

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"На жаль, вже в більшу частину міста ворог може проникати. Ворог глибоко обходить (Костянтинівку. - Ред.) по напрямку Дружківки. Зараз бої ідуть в селі Олексієво-Дружківка. Є дійсно серйозні виклики.

Ворог також до околиць Дружківки підходить. Це теж великий виклик. Ворог фактично більшу частину Покровська, Мирнограда, Часового Яру захопив. І намагається нас вибити навіть за межі адміністративних кордонів цих населених пунктів.

Ворог на підході до Слов'янська, кілька кілометрів буквально. І до Слов'янської ТЕЦ, яка є дуже важливим пунктом накопичення", - розповів командир.

Ситуація на багатьох ділянках без перебільшення критична.

"Ідуть важкі бої і ворог просувається. Ми, поки що, на жаль, не можемо його зупинити на багатьох ділянках. На деяких фронт зупинений, ворог знищується, просувань немає. На деяких - ворог продовжує йти вперед", - додав він.

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Ризики

На думку Бутусова, ця ситуація є дуже великим ризиком.

"Тому що у нас йдуть величезні політичні баталії. Всі говорять про інтерв'ю, про мітинги, про все інше. В цей час, коли ми про це говоримо, ніякі рішення у владі щодо реальних змін, які гостро потрібні, не ухвалюються. Новий головком зараз вивчає обстановку, на його голову впав величезний об'єм інформації, йому треба формувати команду, ухвалювати рішення, знайомитись з іноземними партнерами, налагоджувати взаємодію, вивчати тисячі питань, які йому треба знати як головкому при передачі-прийнятті справ", - пояснив командир.

Зараз ситуація дуже важка ситуація в управлінні, наголосив Бутусов.

"Так само в управлінні розбирається новий міністр оборони. Ситуація дуже важка. І, я сподіваюсь, що все ж під тиском поді, під тиском втрат, у нас почнуться системні рішення, які були пов'язані з децентралізацією управління військами, з правильним призначенням адекватних командирів на різні посади. З посиленням корпусної складової, з посиленням відповідальності за смугу, почнуть слухати думку тих командирів корпусів, які на цій війні показують високі бойові результати", - підсумував він.

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