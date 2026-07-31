Федорова зняли з посади через глибинні речі, які Зеленський не озвучив, - Бутусов
Передумов для того, щоб президент Зеленський змінив свою думку щодо звільнення Федорова немає.
Про це в ефірі журналістці Ірині Ромалійській заявив командир роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вона нагадала, що перед тим, як відправили у відставку Кабмін із міністром оборони Федоровим, до виробника дронів "Вирій" прийшло із обшуками ДБР. Тому Ромалійська запитала, чи вважає Бутусов ці дві події пов'язаними.
"Думаю, що певний зв'язок між цим є. Є завжди правила гри на ринку, є вплив, "Вирій" - це дрони, які користуються популярністю, які достатньо ефективно працюють. Але, на скільки мені відомо, нещодавно Міноборони погодило проведення тендера на велику суму за велику кількість дронів, дуже велику партію дронів", - розповів він.
За словами Бутусова, джерела розповіли неофіційну інформацію, що цей тендер міг бути виписаний під деяких окремих виробників.
"Думаю, що обшуки у "Вирій" пов'язані з тим, що деякі інші конкуренти, в яких є хороші лобістські зв'язки в нашим правоохоронних органах, використовують це для того, щоб, наприклад, вплинути на ці тендери. Або змінити тендерні умови, або цю величезну партію роздробити на якусь меншу кількість партій, які можуть бути цікаві більшій кількості учасників ринку", - пояснив він.
Бутусов очікував, що про це говоритиме колишній міністр оборони.
Роль Федорова
На думку командира роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія", Михайло Федоров не визначився, ким він хоче бути.
"Чи він хоче бути самостійним політиком, який торує своїм шляхом, незалежно від влади. Чи він хоче повернутись до команди Зеленсього, але в якійсь іншій якості, яка йому пропонується. Чи він просто хоче пригорнути увагу і посилити інформаційний вплив тієї кампанії "Поверніть Федорова", яка зараз відбувається, зокрема на майданах у різних куточках країни", - зазначив Бутусов.
Він вважає, що чіткого визначення свого шляху у Федорова немає.
"Він намагається тримати інформаційний градус цієї історії для того, щоб очікувати рішення від президента. Очевидно по інтерв'ю, що Федоров сподівається, що Зеленський може змінити свою думку. Я не та людина, яка в політиці у щось вірить. Політика - це матеріальна історія. Наразі я б сказав так, я не бачу передумов для того (щоб Зеленський змінив думку. - Ред.).
Я розумію, що зняли Федорова через якісь глибинні причини, які Верховний Головнокомандувач не озвучив. І це його стиль. Я ще жодного разу, щоб він переглянув своє рішення за 7 років, а тим більше під впливом публічного тиску", - підсумував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Фе прийшов у МінОб.
2.Почав заважати корупціонерам
3. Корупціонери пожалілися Зе
4. Зе послухав корупціонерів і звільнив Фе
5. Фе заявив, що Зе - хороший, корупціонерів не назвав, заяву до НАБУ не написав.
На кого цей грьобаний цирк розрахований? На підставки під картонки? Спільно: Михайло Федоров в інтерв'ю УП видав просто шедевр лицемірства. Якщо розібрати його тези, це вирок - або його компетентності, або його щирості. «Я 7 років працював в уряді і не міг уявити...» Сім років у найвищих кабінетах, і він «не бачив» того, що було очевидно всім притомним? Він або був абсолютно сліпим інструментом, або чудово знав свою роль - бути красивою вітриною для процесів, які дуже нагадують лобіювання та розкрадання бюджетів. А тепер, коли ситуація змінилася, він вмикає режим «невинного ідеаліста».
https://www.youtube.com/post/Ugkxq1lXzMr5PjPbIHB0WQb5Jfw3FLBhs-EP
https://www.youtube.com/post/Ugkxq1lXzMr5PjPbIHB0WQb5Jfw3FLBhs-EP
99