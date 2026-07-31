Федорова сняли с должности из-за глубинных причин, которые Зеленский не озвучил, - Бутусов

Предпосылок для того, чтобы президент Зеленский изменил свое мнение относительно увольнения Федорова, нет.

Об этом в эфире журналистке Ирине Ромалийской заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

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Она напомнила, что перед тем, как отправили в отставку Кабмин с министром обороны Федоровым, к производителю дронов "Вирій" пришло с обысками ГБР. Поэтому Ромалийская спросила, считает ли Бутусов эти два события связанными.

"Думаю, что определенная связь между этим есть. На рынке всегда есть правила игры, есть влияние, "Вирій" - это дроны, которые пользуются популярностью и достаточно эффективно работают. Но, насколько мне известно, недавно Минобороны одобрило проведение тендера на крупную сумму на большое количество дронов, очень большую партию дронов", - рассказал он.

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По словам Бутусова, источники сообщили неофициальную информацию о том, что этот тендер мог быть выписан под некоторых отдельных производителей.

"Думаю, что обыски в "Вирії" связаны с тем, что некоторые другие конкуренты, у которых есть хорошие лоббистские связи в наших правоохранительных органах, используют это для того, чтобы, например, повлиять на эти тендеры. Либо изменить тендерные условия, либо раздробить эту огромную партию на меньшее количество партий, которые могут быть интересны большему количеству участников рынка", - пояснил он.

Бутусов ожидал, что об этом будет говорить бывший министр обороны.

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Роль Федорова

По мнению командира роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія", Михаил Федоров не определился, кем он хочет быть.

"Хочет ли он быть самостоятельным политиком, идущим своим путем, независимо от власти. Или он хочет вернуться в команду Зеленского, но в каком-то другом качестве, которое ему предлагается. Или он просто хочет привлечь внимание и усилить информационное воздействие той кампании "Верните Федорова", которая сейчас проходит, в частности, на площадях в разных уголках страны", - отметил Бутусов.

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Он считает, что у Федорова нет четкого представления о своем дальнейшем пути.

"Он пытается поддерживать информационный градус этой истории, чтобы дождаться решения от президента. Из интервью очевидно, что Федоров надеется, что Зеленский может изменить свое мнение. Я не из тех, кто в политике во что-то верит. Политика - это материальная история. На данный момент я бы сказал так: я не вижу предпосылок для того (чтобы Зеленский изменил мнение. - Ред.).

Я понимаю, что Федорова отстранили по каким-то глубинным причинам, которые Верховный Главнокомандующий не озвучил. И это его стиль. Я еще ни разу не видел, чтобы он пересмотрел свое решение за 7 лет, а тем более под влиянием общественного давления", - подытожил Бутусов.

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