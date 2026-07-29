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Новости Отставка Федорова
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Федоров об отставке: Причина, связанная с закупками, я наступил на интересы многих людей

Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что настоящей причиной его отставки стала реформа оборонных закупок, а не конфликт с военным руководством.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, вызвала большое недовольство у многих людей, которые начали постоянно оказывать влияние и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве", — сказал экс-чиновник.

Федоров заявил, что не боролся с конкретными людьми или группами, а стремился изменить саму систему. Среди главных задач он назвал запуск тендеров, перестройку управления в Минобороны и новый подход к подбору сотрудников в соответствии с целями реформ.

По словам экс-министра, давление со стороны различных кругов он воспринимал как часть процесса и считал, что для решения проблем нужно прежде всего изменить фундаментальные принципы работы ведомства.

Кроме того, бывший глава Минобороны подчеркнул, что в апреле предупреждал Владимира Зеленского о возможной кампании дискредитации.

"Но где-то в апреле я предупредил президента: смотрите, сейчас к вам будут приходить и говорить, что со мной что-то не так, что у меня политические амбиции, что у меня есть компании, занимающиеся дронами, что я нарушил какие-то процессы и т.д. Вы должны перепроверять эту информацию у меня, потому что я ущемил интересы многих людей и компаний. И здесь нужна ваша поддержка. Вы видите, что крупнейшие телеграм-каналы Украины выкупили, и они начали работать исключительно против меня и моей команды. Начали появляться уголовные дела вокруг людей, которые работают со мной. В итоге мы видим, что это привело к смене правительства и к тому, что сегодня я не на должности", — сказал Федоров.

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

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Топ комментарии
+11
Федоров: "Я наступив на інтереси багатьох людей".
Так Федоров ще з 2019 і обслуговував "інтереси багатьох людей".
Що сталось?
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29.07.2026 23:17 Ответить
+4
Жабогадюкінг. Людина пінчука не сіла на потоки каломойші. Кінець.
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29.07.2026 23:14 Ответить
+4
Сів на потоки, і почав працювати на себе. Тому решта образилась.
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29.07.2026 23:19 Ответить

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