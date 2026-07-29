Федоров об отставке: Причина, связанная с закупками, я наступил на интересы многих людей
Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что настоящей причиной его отставки стала реформа оборонных закупок, а не конфликт с военным руководством.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
"Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, вызвала большое недовольство у многих людей, которые начали постоянно оказывать влияние и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве", — сказал экс-чиновник.
Федоров заявил, что не боролся с конкретными людьми или группами, а стремился изменить саму систему. Среди главных задач он назвал запуск тендеров, перестройку управления в Минобороны и новый подход к подбору сотрудников в соответствии с целями реформ.
По словам экс-министра, давление со стороны различных кругов он воспринимал как часть процесса и считал, что для решения проблем нужно прежде всего изменить фундаментальные принципы работы ведомства.
Кроме того, бывший глава Минобороны подчеркнул, что в апреле предупреждал Владимира Зеленского о возможной кампании дискредитации.
"Но где-то в апреле я предупредил президента: смотрите, сейчас к вам будут приходить и говорить, что со мной что-то не так, что у меня политические амбиции, что у меня есть компании, занимающиеся дронами, что я нарушил какие-то процессы и т.д. Вы должны перепроверять эту информацию у меня, потому что я ущемил интересы многих людей и компаний. И здесь нужна ваша поддержка. Вы видите, что крупнейшие телеграм-каналы Украины выкупили, и они начали работать исключительно против меня и моей команды. Начали появляться уголовные дела вокруг людей, которые работают со мной. В итоге мы видим, что это привело к смене правительства и к тому, что сегодня я не на должности", — сказал Федоров.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так Федоров ще з 2019 і обслуговував "інтереси багатьох людей".
Що сталось?