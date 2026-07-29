Федоров об отставке: Причина, связанная с закупками, я наступил на интересы многих людей

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что настоящей причиной его отставки стала реформа оборонных закупок, а не конфликт с военным руководством.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, вызвала большое недовольство у многих людей, которые начали постоянно оказывать влияние и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве", — сказал экс-чиновник.

Федоров заявил, что не боролся с конкретными людьми или группами, а стремился изменить саму систему. Среди главных задач он назвал запуск тендеров, перестройку управления в Минобороны и новый подход к подбору сотрудников в соответствии с целями реформ.

По словам экс-министра, давление со стороны различных кругов он воспринимал как часть процесса и считал, что для решения проблем нужно прежде всего изменить фундаментальные принципы работы ведомства.

Кроме того, бывший глава Минобороны подчеркнул, что в апреле предупреждал Владимира Зеленского о возможной кампании дискредитации.

"Но где-то в апреле я предупредил президента: смотрите, сейчас к вам будут приходить и говорить, что со мной что-то не так, что у меня политические амбиции, что у меня есть компании, занимающиеся дронами, что я нарушил какие-то процессы и т.д. Вы должны перепроверять эту информацию у меня, потому что я ущемил интересы многих людей и компаний. И здесь нужна ваша поддержка. Вы видите, что крупнейшие телеграм-каналы Украины выкупили, и они начали работать исключительно против меня и моей команды. Начали появляться уголовные дела вокруг людей, которые работают со мной. В итоге мы видим, что это привело к смене правительства и к тому, что сегодня я не на должности", — сказал Федоров.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

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