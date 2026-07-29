Федоров про відставку: Причина пов’язана з закупівлями, я наступив на інтереси багатьох людей

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що справжньою причиною його відставки стала реформа оборонних закупівель, а не конфлікт із військовим керівництвом.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Федоров розкрив спавжні причини відставки

"Причина, яка пов'язана із закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати процеси в цьому напрямку – це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а і в цілому в медіапросторі", - сказав ексурядовець.

Федоров заявив, що не боровся з конкретними людьми чи групами, а прагнув змінити саму систему. Серед головних завдань він назвав запуск тендерів, перебудову управління в Міноборони та новий підхід до добору працівників відповідно до цілей реформ.

За словами ексміністра, тиск із різних сторін він сприймав як частину процесу й вважав, що для розв'язання проблем потрібно насамперед змінити фундаментальні принципи роботи відомства.

Крім того, колишній глава Міноборони наголосив, що у квітні попереджав Володимира Зеленського про можливу кампанію дискредитації.

"Але десь у квітні я попередив президента: дивіться, зараз до вас будуть приходити і говорити, що зі мною щось не так, що в мене політичні амбіції, що в мене є дронові компанії, що я зламав якісь процеси і т.д. Ви повинні кросчекинг робити цієї інформації в мене, тому що я наступив на інтереси багатьох людей і компаній. І тут потрібна ваша підтримка. Ви бачите, що найбільші телеграм-канали України викупили і вони почали працювати суто проти мене і моєї команди. Почали з'являтися кримінальні справи навколо людей, які працюють зі мною. Зрештою ми бачимо, що це призвело до зміни уряду і до того, що сьогодні я не на посаді.", - сказав Федоров.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого

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