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Рада призначила новий склад уряду Корецького. ВIДЕО
Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримали - 264 нардепи.
Також новопризначені члени Уряду склали присягу.
Міністра оборони та главу МЗС Рада признатиме окремим голосуванням.
Парламент призначив:
- Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віце-прем’єр-міністра України - міністра енергетики України;
- Бережну Тетяну Василівну на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
- Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;
- Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;
- Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;
- Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
- Калашника Миколи Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;
- Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;
- Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;
- Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;
- Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;
- Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації України.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.
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На России уже радуются. Я б тоже радовалась на их месте.
Что не прогнулись
Сил вам всем - бороться за Украину !
За Украину Майдана
А не за Украину ДИНАСТИИ....