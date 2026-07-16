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Новини Новий Кабмін
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Рада призначила новий склад уряду Корецького. ВIДЕО

Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали - 264 нардепи.

Новий Кабінет Міністрів: Верховна Рада підтримала призначення
Новий Кабінет Міністрів: Верховна Рада підтримала призначення

Також новопризначені члени Уряду склали присягу. 

Міністра оборони та главу МЗС Рада признатиме окремим голосуванням.

Парламент призначив: 

  • Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віце-прем’єр-міністра України - міністра енергетики України;
  • Бережну Тетяну Василівну на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
  • Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;
  • Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;
  • Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;
  • Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Калашника Миколи Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;
  • Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;
  • Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;
  • Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;
  • Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;
  • Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації України.

Читайте: Фон дер Ляєн привітала Корецького з призначенням прем’єром України: Ви можете розраховувати на підтримку вашої амбітної програми реформ

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Читайте: Впевнений, президент чує український народ. Ситуація буде виправлена, - Федоров

Автор: 

ВР (15219) Кабмін (14300)
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Топ коментарі
+13
Хто всі ці люди через яких треба було робити весь цей кіпіш? Шмигаль? Кім? Абсурд та деградація.
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16.07.2026 16:07 Відповісти
+12
Таня Адамс:
На России уже радуются. Я б тоже радовалась на их месте.
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16.07.2026 16:09 Відповісти
+11
Дякую, Европейская Солидарность!
Что не прогнулись
Сил вам всем - бороться за Украину !
За Украину Майдана
А не за Украину ДИНАСТИИ....
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16.07.2026 16:08 Відповісти

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