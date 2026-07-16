Фон дер Ляєн привітала Корецького з призначенням прем’єром України: Ви можете розраховувати на підтримку вашої амбітної програми реформ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Сергія Корецького з призначенням на посаду прем’єр-міністра України.
Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
ЄС обіцяє підтримку
Так, після призначення Корецького главою уряду фон дер Ляєн наголосила, що в ЄС сподіваються на продовження співпраці з Україною.
"Ми впевнені, що ви зробите європейську інтеграцію України центральним елементом зусиль з трансформації країни. Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку у процесі реалізації вашої амбітної програми реформ. Зокрема, у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки", – зазначила президентка Єврокомісії
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.
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