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Корецький вніс до Ради подання про призначення членів нового Кабміну

Як українці ставляться до створення Уряду національної єдності?

Наразі до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра України Сергія Корецького про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"До ВРУ надійшло подання Прем’єр-міністра України С.Корецького про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України", - зазначив він.

Нардеп уточнив, що наразі відповідне подання розгляне Комітет ВР по Держбудівництву та інші Комітети, а потім відбудеться голосування у сесійній залі.

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Зазначимо, що кандидатів на посаду міністра оборони та голови МЗС має внести президент Володимир Зеленський.

До нового складу уряду пропонується призначити:

  •  Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віце-прем’єр-міністра України - міністра енергетики України;
  • Бережну Тетяну Василівну на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
  •  Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;
  • Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;
  •  Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;
  • Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Калашника Миколи Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;
  • Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;
  • Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;
  • Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;
  •  Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;
  • Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації України.

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Автор: 

ВР (15210) Кабмін (14300) Корецький Сергій (56)
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Топ коментарі
+4
На таке і примат з Сухумського, готовий лизати тухес, позитивно і з почуттям захоплення!!
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16.07.2026 14:24 Відповісти
+3
Генеральна перестановка диванів...
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16.07.2026 14:23 Відповісти
+3
буде вам мусор міністром ОГборони .. вангую

якщо вже цю падаль зробили міністром мусорів
Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ
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16.07.2026 14:26 Відповісти

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