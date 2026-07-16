Корецький вніс до Ради подання про призначення членів нового Кабміну

Наразі до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра України Сергія Корецького про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"До ВРУ надійшло подання Прем’єр-міністра України С.Корецького про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України", - зазначив він.

Нардеп уточнив, що наразі відповідне подання розгляне Комітет ВР по Держбудівництву та інші Комітети, а потім відбудеться голосування у сесійній залі.

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Зазначимо, що кандидатів на посаду міністра оборони та голови МЗС має внести президент Володимир Зеленський.

До нового складу уряду пропонується призначити:

Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віце-прем’єр-міністра України - міністра енергетики України;

Бережну Тетяну Василівну на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;

Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;

Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;

Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;

Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Калашника Миколи Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;

Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;

Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;

Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;

Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;

Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації України.

Що передувало?