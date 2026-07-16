Корецький назвав Клименка сильним і професійним міністром

Кандидат у прем'єри Сергій Корецький високо оцінює роботу МВС і особисто міністра Ігоря Клименка.

Про це він заявив сьогодні під час виступу у залі парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Корецький про Клименка?

"Він сильний, професійний та результативний міністр", - зазначив Корецький.

Коментуючи можливі кандидатури на посаду міністра оборони, Корецький зауважив, що вважає це виключною компетенцією президента України Володимира Зеленського.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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