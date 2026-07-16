Корецький назвав Клименка сильним і професійним міністром
Кандидат у прем'єри Сергій Корецький високо оцінює роботу МВС і особисто міністра Ігоря Клименка.
Про це він заявив сьогодні під час виступу у залі парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Корецький про Клименка?
"Він сильний, професійний та результативний міністр", - зазначив Корецький.
Коментуючи можливі кандидатури на посаду міністра оборони, Корецький зауважив, що вважає це виключною компетенцією президента України Володимира Зеленського.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
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клименко довів МВС до тотальної мусоризації та корупції - у нього мусора машинки для підрахунку валюти ставлять в кабінеті... мусора розстрілюють ветеранів..
корецький схоже ще той поц..