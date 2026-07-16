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Корецький назвав Клименка сильним і професійним міністром

Ігор Клименко ймовірний міністр оборони

Кандидат у прем'єри Сергій Корецький високо оцінює роботу МВС і особисто міністра Ігоря Клименка.

Про це він заявив сьогодні під час виступу у залі парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Корецький про Клименка?

"Він сильний, професійний та результативний міністр", - зазначив Корецький.

Коментуючи можливі кандидатури на посаду міністра оборони, Корецький зауважив, що вважає це виключною компетенцією президента України Володимира Зеленського.

Читайте: Зеленський направив до Ради подання про призначення Корецького на посаду прем’єра

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Читайте: Корецький назвав пріоритети майбутнього уряду. Шмигаль та Бережна точно залишаються, - Василевська-Смаглюк

Автор: 

Клименко Ігор (606) Корецький Сергій (56)
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Топ коментарі
+21
ще, у когось є питання до дико профі технократа, холуя лизоблюда корецького?
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16.07.2026 11:39 Відповісти
+17
У цього кандидата ціла армія не навчених воювати. Чому він навчить на посадіМО питання риторичне. У мене все, панове.
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16.07.2026 11:41 Відповісти
+16
а як корецький це проаналізував не будучи в уряді ?!

клименко довів МВС до тотальної мусоризації та корупції - у нього мусора машинки для підрахунку валюти ставлять в кабінеті... мусора розстрілюють ветеранів..

корецький схоже ще той поц..
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16.07.2026 11:41 Відповісти

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