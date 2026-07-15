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Зеленський направив до Ради подання про призначення Корецького на посаду прем’єра

Зеленський та Корецький

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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До ВР надійшло подання президента 

"До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - повідомив Стефанчук. 

  • Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський назвав очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Що передувало?

Нагадаємо, що 14 липня ВР відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. 

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Зеленський Володимир (28348) Кабмін (14300) Корецький Сергій (47)
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15.07.2026 23:34 Відповісти

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