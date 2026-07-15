Зеленський направив до Ради подання про призначення Корецького на посаду прем’єра

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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До ВР надійшло подання президента

"До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - повідомив Стефанчук.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський назвав очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Що передувало?

Нагадаємо, що 14 липня ВР відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

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