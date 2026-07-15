625 14
Зеленський направив до Ради подання про призначення Корецького на посаду прем’єра
До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
До ВР надійшло подання президента
"До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - повідомив Стефанчук.
- Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський назвав очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем'єр-міністра.
Що передувало?
Нагадаємо, що 14 липня ВР відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
Топ коментарі
+1 vitaliymkua
показати весь коментар15.07.2026 23:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль