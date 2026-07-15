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Зеленский направил в Раду представление о назначении Корецкого на должность премьера

Зеленский и Корецкий

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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В Верховную Раду поступило представление президента 

"В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", — сообщил Стефанчук. 

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский назвал главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого "самым подготовленным" кандидатом на должность премьер-министра.

Что предшествовало?

Напомним, что 14 июля ВР отправила в отставку премьер-министр Юлию Свириденко.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24823) Кабмин (13866) Корецкий Сергей (20)
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15.07.2026 23:34 Ответить

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