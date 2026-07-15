Зеленский примет решение по поводу министра обороны после консультаций с Федоровым, Сырским и Корецким

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о кандидатуре на пост главы Минобороны Украины будет принято после консультаций с действующим руководством оборонного ведомства, военным командованием, фракцией "Слуга народа" и кандидатом на пост премьер-министра Сергеем Корецким.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Зеленского

Президент сообщил, что планирует провести беседы с министром обороны Михаилом Федоровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также обсудить кадровые вопросы с парламентской фракцией "Слуга народа" и кандидатом на пост главы правительства Сергеем Корецким.

По его словам, в ходе консультаций будут обсуждаться взаимодействие между Минобороны и ВСУ, решение проблем ТЦК и СП, укрепление ПВО и развитие оборонно-промышленного комплекса.

"Единство — это наша большая сила, у нас должен быть единый взгляд в Министерстве обороны и в нашей армии. Они должны решить эти вопросы. Ну и приоритет также — ОПК. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, без какой-либо политики", — подчеркнул Зеленский.

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Он также сообщил, что ожидает предложений от Сергея Корецкого как кандидата на пост главы правительства.

"Особенно во время войны это сложная работа, основанная на диалоге с фракцией, а также на видении будущего премьер-министра. В принципе, институционально мы втроем должны все это в ближайшее время выяснить", — добавил Зеленский.

Отметим, что согласно законодательству Украины премьер-министр формально не имеет полномочий единолично увольнять или назначать главу правительства — решение принимает исключительно Верховная Рада, а президент лишь вносит кандидатуру.

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