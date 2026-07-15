Зеленский примет решение по поводу министра обороны после консультаций с Федоровым, Сырским и Корецким
Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о кандидатуре на пост главы Минобороны Украины будет принято после консультаций с действующим руководством оборонного ведомства, военным командованием, фракцией "Слуга народа" и кандидатом на пост премьер-министра Сергеем Корецким.
Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Зеленского
Президент сообщил, что планирует провести беседы с министром обороны Михаилом Федоровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также обсудить кадровые вопросы с парламентской фракцией "Слуга народа" и кандидатом на пост главы правительства Сергеем Корецким.
По его словам, в ходе консультаций будут обсуждаться взаимодействие между Минобороны и ВСУ, решение проблем ТЦК и СП, укрепление ПВО и развитие оборонно-промышленного комплекса.
"Единство — это наша большая сила, у нас должен быть единый взгляд в Министерстве обороны и в нашей армии. Они должны решить эти вопросы. Ну и приоритет также — ОПК. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, без какой-либо политики", — подчеркнул Зеленский.
Он также сообщил, что ожидает предложений от Сергея Корецкого как кандидата на пост главы правительства.
"Особенно во время войны это сложная работа, основанная на диалоге с фракцией, а также на видении будущего премьер-министра. В принципе, институционально мы втроем должны все это в ближайшее время выяснить", — добавил Зеленский.
Отметим, что согласно законодательству Украины премьер-министр формально не имеет полномочий единолично увольнять или назначать главу правительства — решение принимает исключительно Верховная Рада, а президент лишь вносит кандидатуру.
Что этому предшествовало?
- 14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.
- Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед значительной перестройкой правительства существенно ослабли — в Верховной Раде все увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.
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