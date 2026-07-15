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Новости Увольнения в Минобороны
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Зеленский не определился, переназначать ли Федорова на должность министра обороны

Зеленский обсудил с Федоровым формат работы Минобороны

Президент Зеленский пока не определился, будет ли Михаил Федоров вновь назначен на должность министра обороны в новом правительстве.

Об этом глава государства заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Подробности

Зеленский сказал, что перед встречей с фракцией "Слуга народа" будут проведены переговоры с Министерством обороны.

Встреча с фракцией состоится 15 июля вечером.

Читайте: Может, Федоров назовет фамилии коррупционеров, которые его сдают? - "Слуга народа" Гетманцев

Что предшествовало?

14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед масштабной перестановкой в правительстве существенно ослабли - в Верховной Раде все увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.

Читайте также: Федорову стоит дать ещё полгода на воплощение идей в Минобороны, - "Слуга народа" Вениславский

Автор: 

Зеленский Владимир (24823) Минобороны (9725) Федоров Михаил (755)
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Топ комментарии
+12
Президент України безпосередньо не призначає міністрів, оскільки це є повноваженням Верховної Ради.

на коституцію насрали, законами підтерлися!!!
з самого першого дня президенства зеленої гундосої гніди!!!

нажаль з мовчазної згоди "опозиції"!!!!
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15.07.2026 15:00 Ответить
+8
Хаос - це стиль правління.
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15.07.2026 14:57 Ответить
+8
Які тільки дикі МАНІПУЛЯЦІЇ на посаді, не витворяє зеленський, всупереч своїх обов'язків та норм Конституції!?!?
Де засідання СТАВКИ з протокольними рішеннями щодо цього цирку дикунів в Урядовому кварталі та проводами в останню путь осіб під аплодисменти служок у ВРУ під орудою стефанчуків та спеціаліста з корабельних сосен-корнієнка ???
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15.07.2026 15:00 Ответить

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