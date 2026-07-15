Зеленский не определился, переназначать ли Федорова на должность министра обороны

Президент Зеленский пока не определился, будет ли Михаил Федоров вновь назначен на должность министра обороны в новом правительстве.

Об этом глава государства заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Зеленский сказал, что перед встречей с фракцией "Слуга народа" будут проведены переговоры с Министерством обороны.

Встреча с фракцией состоится 15 июля вечером.

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Что предшествовало?

14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед масштабной перестановкой в правительстве существенно ослабли - в Верховной Раде все увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.

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