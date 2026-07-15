Зеленский не определился, переназначать ли Федорова на должность министра обороны
Президент Зеленский пока не определился, будет ли Михаил Федоров вновь назначен на должность министра обороны в новом правительстве.
Об этом глава государства заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Подробности
Зеленский сказал, что перед встречей с фракцией "Слуга народа" будут проведены переговоры с Министерством обороны.
Встреча с фракцией состоится 15 июля вечером.
Что предшествовало?
14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед масштабной перестановкой в правительстве существенно ослабли - в Верховной Раде все увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.
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на коституцію насрали, законами підтерлися!!!
з самого першого дня президенства зеленої гундосої гніди!!!
нажаль з мовчазної згоди "опозиції"!!!!
Де засідання СТАВКИ з протокольними рішеннями щодо цього цирку дикунів в Урядовому кварталі та проводами в останню путь осіб під аплодисменти служок у ВРУ під орудою стефанчуків та спеціаліста з корабельних сосен-корнієнка ???