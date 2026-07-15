Зеленський не визначився, чи перепризначать Федорова на посаду міністра оборони
Президент Зеленський ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду міністра оборони з новим урядом.
Про це глава держави заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
Зеленський сказав, що перед зустріччю з фракцією "Слуга народу" будуть проведені розмови з Міністерством оборони".
Зустріч з фракцією відбудеться 15 липня ввечері.
Що передувало?
14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися - у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.
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на коституцію насрали, законами підтерлися!!!
з самого першого дня президенства зеленої гундосої гніди!!!
нажаль з мовчазної згоди "опозиції"!!!!
Де засідання СТАВКИ з протокольними рішеннями щодо цього цирку дикунів в Урядовому кварталі та проводами в останню путь осіб під аплодисменти служок у ВРУ під орудою стефанчуків та спеціаліста з корабельних сосен-корнієнка ???