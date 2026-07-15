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Новини Звільнення в Міноборони
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Зеленський не визначився, чи перепризначать Федорова на посаду міністра оборони

Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міноборони

Президент Зеленський ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду міністра оборони з новим урядом.

Про це глава держави заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

Зеленський сказав, що перед зустріччю з фракцією "Слуга народу" будуть проведені розмови з Міністерством оборони".

Зустріч з фракцією відбудеться 15 липня ввечері.

Читайте: Може, Федоров назве прізвища корупціонерів, які його зливають? - "слуга народу" Гетманцев

Що передувало?

14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися - у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

Також читайте: Федорову варто дати ще пів року на втілення ідей у Міноборони, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) Міноборони (7949) Федоров Михайло (1186)
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Топ коментарі
+3
Хаос - це стиль правління.
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15.07.2026 14:57 Відповісти
+2
Президент України безпосередньо не призначає міністрів, оскільки це є повноваженням Верховної Ради.

на коституцію насрали, законами підтерлися!!!
з самого першого дня президенства зеленої гундосої гніди!!!

нажаль з мовчазної згоди "опозиції"!!!!
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15.07.2026 15:00 Відповісти
+1
Які тільки дикі МАНІПУЛЯЦІЇ на посаді, не витворяє зеленський, всупереч своїх обов'язків та норм Конституції!?!?
Де засідання СТАВКИ з протокольними рішеннями щодо цього цирку дикунів в Урядовому кварталі та проводами в останню путь осіб під аплодисменти служок у ВРУ під орудою стефанчуків та спеціаліста з корабельних сосен-корнієнка ???
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15.07.2026 15:00 Відповісти

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