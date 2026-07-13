Міністра оборони Федорова можуть відправити у відставку через конфлікт із Сирським та реформи закупівель, - джерела
Позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися — у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.
Про це йдеться в матеріалі "Ретроградний Меркурій для Кабміну: як підозра Стефанішиній змінила життя Свириденко і чи звільнять Федорова" журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.
Чи буде заміна Федорова?
За пів року перебування на посаді Федоров кардинально зламав корупційні лекала замовлень озброєнь.
Він перевів фінансування дронів на основу верифікованої статистики їхніх бойових уражень, а Агенція оборонних закупівель (АОЗ) за його вимогою провела відкритий тендер на дефіцитні 155-мм снаряди та анонсувала закриті закупівлі БпЛА за реальними тактико-технічними характеристиками, а не за конкретними комерційними назвами брендів. Це ліквідувало головні корупційні ризики, але викликало шалений супротив виробників. Крім того, міністр запустив Стратегічний огляд закупівель Україна-НАТО.
Попри це, Федоров зіткнувся із жорстким скепсисом військових через відсутність у його контрактній реформі чітких відповідей щодо демобілізації, а Генштаб відверто дратують постійні нововведення.
"Я не знаю, чому говорять про ротацію Федорова на Клименка. Може, хочуть останнього налякати?" — припустив один з депутатів.
"А кого з них насправді лякають - Федорова чи Клименка? Бо неясно, кому буде гірше", — відповідає на це інший.
"Так, Клименко, напевно, більш покладистий і виконуватиме, що скажуть", — припускає другий співрозмовник.
Незгода в ОП та конфлікт із Сирським
Тим часом на Банковій зафіксували, що Федоров продовжує утримувати власну команду політтехнологів, розглядаючи його як потенційного конкурента Володимира Зеленського на майбутніх виборах.
"Але є й інша правда. Звільнивши Федорова, Банкова скоріше зіграє на руку йому, бо в нас з'явиться зупинений на злеті реформатор. Можна думати, що як у випадку з Кубраковим, через три місяці про нього забудуть. Але хто застав старт політичної кар'єри Віктора Ющенка, знає, що це дає хороший старт для політичної кар'єри.
Про те, що міняти щопівроку міністра оборони - дуже погана ідея, вже писалося не раз. За пів року дуже важко запустити зміни. Деякі наслідки, залишені попередниками, досі залишаються баластом, бо накази переписуються до пів року. І якщо вже навіть Генштаб, який попри заяви, таки добряче в контрах з Федоровим, злиться через чергові можливі ротації, то це точно знак, що нічого хорошого в зупинках для пояснення, що таке ТУ і як працює каталог харчування, немає. Утім, вибір у цій грі не за логікою, а, здається, за несподіванкою", — додає Ніколаєнко.
- Повний текст читайте тут: "Ретроградний Меркурій для Кабміну: як підозра Стефанішиній змінила життя Свириденко і чи звільнять Федорова".
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за чотири з половиною роки війни буде вже ПЬЯТИЙ !!!!! МІНІСТР ОБОРОНИ !
Федоров нарешті почав розгрібати корупційні авгієви конюшні МО
отже, стає популярнішим за ЗЄлю
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