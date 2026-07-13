УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10262 відвідувача онлайн
Новини Призначення в Міноборони Конфлікт між Сирським та Федоровим
5 716 55

Міністра оборони Федорова можуть відправити у відставку через конфлікт із Сирським та реформи закупівель, - джерела

Федоров

Позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися — у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

Про це йдеться в матеріалі "Ретроградний Меркурій для Кабміну: як підозра Стефанішиній змінила життя Свириденко і чи звільнять Федорова" журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи буде заміна Федорова?

За пів року перебування на посаді Федоров кардинально зламав корупційні лекала замовлень озброєнь.

Він перевів фінансування дронів на основу верифікованої статистики їхніх бойових уражень, а Агенція оборонних закупівель (АОЗ) за його вимогою провела відкритий тендер на дефіцитні 155-мм снаряди та анонсувала закриті закупівлі БпЛА за реальними тактико-технічними характеристиками, а не за конкретними комерційними назвами брендів. Це ліквідувало головні корупційні ризики, але викликало шалений супротив виробників. Крім того, міністр запустив Стратегічний огляд закупівель Україна-НАТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16 для підготовки пілотів, - Міноборони. ВIДЕО

Попри це, Федоров зіткнувся із жорстким скепсисом військових через відсутність у його контрактній реформі чітких відповідей щодо демобілізації, а Генштаб відверто дратують постійні нововведення.

"Я не знаю, чому говорять про ротацію Федорова на Клименка. Може, хочуть останнього налякати?" — припустив один з депутатів.

"А кого з них насправді лякають - Федорова чи Клименка? Бо неясно, кому буде гірше", — відповідає на це інший.

"Так, Клименко, напевно, більш покладистий і виконуватиме, що скажуть", — припускає другий співрозмовник.

Незгода в ОП та конфлікт із Сирським

Тим часом на Банковій зафіксували, що Федоров продовжує утримувати власну команду політтехнологів, розглядаючи його як потенційного конкурента Володимира Зеленського на майбутніх виборах. 

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Федорова: Трансформація всіх процесів в Силах оборони має продовжитися

"Але є й інша правда. Звільнивши Федорова, Банкова скоріше зіграє на руку йому, бо в нас з'явиться зупинений на злеті реформатор. Можна думати, що як у випадку з Кубраковим, через три місяці про нього забудуть. Але хто застав старт політичної кар'єри Віктора Ющенка, знає, що це дає хороший старт для політичної кар'єри.

Про те, що міняти щопівроку міністра оборони - дуже погана ідея, вже писалося не раз. За пів року дуже важко запустити зміни. Деякі наслідки, залишені попередниками, досі залишаються баластом, бо накази переписуються до пів року. І якщо вже навіть Генштаб, який попри заяви, таки добряче в контрах з Федоровим, злиться через чергові можливі ротації, то це точно знак, що нічого хорошого в зупинках для пояснення, що таке ТУ і як працює каталог харчування, немає. Утім, вибір у цій грі не за логікою, а, здається, за несподіванкою", — додає Ніколаєнко.

  • Повний текст читайте тут: "Ретроградний Меркурій для Кабміну: як підозра Стефанішиній змінила життя Свириденко і чи звільнять Федорова".

Автор: 

Міноборони (7941) Сирський Олександр (976) Федоров Михайло (1183)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Федоров в нормальном контакте з закордонними партнерами , дикість його звільняти.
показати весь коментар
13.07.2026 21:34 Відповісти
+16
ЗЄльона банда хоче остаточно добити Україну !

за чотири з половиною роки війни буде вже ПЬЯТИЙ !!!!! МІНІСТР ОБОРОНИ !

Федоров нарешті почав розгрібати корупційні авгієви конюшні МО
отже, стає популярнішим за ЗЄлю

.
показати весь коментар
13.07.2026 21:39 Відповісти
+14
Федоров убрав кацапські старлінки з фронту. За це йому дяка. Але Гундосому на це насрати. Не терпить когось розумніщого поряд. Яйця по 17 гривень влаштовували, а тут прямо весь збудився зі своїм зморщуватим пісюном. Не відчуває себе Альфа. Для нього головне другий термін. А так хочеться щоб отримав довічне. Стільки смертей і крові на цьому бездарі.
показати весь коментар
13.07.2026 21:44 Відповісти

Завантаження...

 
 