Міністра оборони Федорова можуть відправити у відставку через конфлікт із Сирським та реформи закупівель, - джерела

Позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися — у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

Про це йдеться в матеріалі "Ретроградний Меркурій для Кабміну: як підозра Стефанішиній змінила життя Свириденко і чи звільнять Федорова" журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

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Чи буде заміна Федорова?

За пів року перебування на посаді Федоров кардинально зламав корупційні лекала замовлень озброєнь.

Він перевів фінансування дронів на основу верифікованої статистики їхніх бойових уражень, а Агенція оборонних закупівель (АОЗ) за його вимогою провела відкритий тендер на дефіцитні 155-мм снаряди та анонсувала закриті закупівлі БпЛА за реальними тактико-технічними характеристиками, а не за конкретними комерційними назвами брендів. Це ліквідувало головні корупційні ризики, але викликало шалений супротив виробників. Крім того, міністр запустив Стратегічний огляд закупівель Україна-НАТО.

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Попри це, Федоров зіткнувся із жорстким скепсисом військових через відсутність у його контрактній реформі чітких відповідей щодо демобілізації, а Генштаб відверто дратують постійні нововведення.

"Я не знаю, чому говорять про ротацію Федорова на Клименка. Може, хочуть останнього налякати?" — припустив один з депутатів.

"А кого з них насправді лякають - Федорова чи Клименка? Бо неясно, кому буде гірше", — відповідає на це інший.

"Так, Клименко, напевно, більш покладистий і виконуватиме, що скажуть", — припускає другий співрозмовник.

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Тим часом на Банковій зафіксували, що Федоров продовжує утримувати власну команду політтехнологів, розглядаючи його як потенційного конкурента Володимира Зеленського на майбутніх виборах.

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"Але є й інша правда. Звільнивши Федорова, Банкова скоріше зіграє на руку йому, бо в нас з'явиться зупинений на злеті реформатор. Можна думати, що як у випадку з Кубраковим, через три місяці про нього забудуть. Але хто застав старт політичної кар'єри Віктора Ющенка, знає, що це дає хороший старт для політичної кар'єри.

Про те, що міняти щопівроку міністра оборони - дуже погана ідея, вже писалося не раз. За пів року дуже важко запустити зміни. Деякі наслідки, залишені попередниками, досі залишаються баластом, бо накази переписуються до пів року. І якщо вже навіть Генштаб, який попри заяви, таки добряче в контрах з Федоровим, злиться через чергові можливі ротації, то це точно знак, що нічого хорошого в зупинках для пояснення, що таке ТУ і як працює каталог харчування, немає. Утім, вибір у цій грі не за логікою, а, здається, за несподіванкою", — додає Ніколаєнко.