Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16 для підготовки пілотів, - Міноборони. ВIДЕО

Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16. Таких комплексів у світі – лише одиниці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

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Зазначається, що нова поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання.

Переваги мобільних тренажерів F-16

У Міноборони наголошують, що кожен тренажер F-16 розроблений спеціально для підготовки українських пілотів.

Завдяки мобільності ці тренажери можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес.

Федоров зауважив, що тепер українські пілоти мають ще більше можливостей для тренувань, відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення навичок без використання літаків.

Також міністр висловив вдячність партнерам Коаліції спроможностей повітряних сил, урядам Нідерландів, Чехії та Австрії, а також компаніям-розробникам за підтримку.

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Посилення авіаційних спроможностей України

Повідомляється, що український повітряний простір вже захищають літаки F-16 – одні з найефективніших засобів для перехоплення повітряних цілей. Вони збивають російські ракети та допомагають рятувати життя наших людей.

Нещодавно було офіційно підписано угоду зі Швецією на закупівлю 16 шведських багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen E. Вони зʼявляться в небі України вже на початку 2029 року.

Окрім самих літаків, у межах партнерства передбачається постачання необхідного обладнання та подальше технічне обслуговування.

Україна отримає як військову допомогу також іншу модифікацію JAS 39 Gripen – C/D. Перші 16 бортів очікуються вже на початку 2027 року.

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