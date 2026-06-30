Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E, - Зеленський

30 червня Україна та Швеція підписали угоду на постачання 16 новітніх винищувачів Gripen E, а також узгодили чіткі терміни передачі першої партії літаків попереднього покоління Gripen C/D.

Про цеп повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Контракт на Gripen E та терміни для Gripen C/D

"Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Важливо, що разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки. Також у межах попередніх домовленостей із Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D буде передано нашим Повітряним силам уже на початку 2027 року", - заявив голова держави.

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Дрони та антибалістичний захист

Під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном українська сторона обговорила ширший спектр оборонної взаємодії, яка має закрити критичні потреби ЗСУ на лінії фронту та в тилу.

Зокрема, сторони скоординували практичні кроки щодо підготовки масштабної угоди у сфері безпілотних систем (Drone Deal), а також спільну інженерно-технічну роботу над посиленням української ППО проти російських балістичних ракет.

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Що передувало