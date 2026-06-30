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Новости Истребители Gripen для Украины
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Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E, — Зеленский

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30 июня Украина и Швеция подписали соглашение о поставке 16 новейших истребителей Gripen E, а также согласовали четкие сроки передачи первой партии самолетов предыдущего поколения Gripen C/D.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Контракт на Gripen E и сроки для Gripen C/D

"Вместе со Швецией мы продолжаем укреплять украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Важно, что вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки. Также в рамках предыдущих договоренностей с премьер-министром Ульфом Кристерссоном первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы нашим Воздушным силам уже в начале 2027 года", — заявил глава государства.

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Дроны и противоракетная защита

Во время встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном украинская сторона обсудила более широкий спектр оборонного взаимодействия, которое должно покрыть критические потребности ВСУ на линии фронта и в тылу.

В частности, стороны скоординировали практические шаги по подготовке масштабного соглашения в сфере беспилотных систем (Drone Deal), а также совместную инженерно-техническую работу по укреплению украинской ПВО против российских баллистических ракет.

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Что предшествовало

  • Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen, ещё 22 самолёта — Киев закупит.
  • Украинские пилоты и технический персонал уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen.

Автор: 

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Топ комментарии
+8
Я то думаю чому тут поляки зі своіми МІГами танцюють. Розуміють що з кожнем місяцем іх цінність дуже сильно падає через збільшення кількості літаків західних зразків. Думаю, що часу, коли ми конче потребували МІГів минули
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30.06.2026 21:06 Ответить
+6
Дайте хоча б один Гріпен але зараз і з ракетами Метеор. Бо рашисти зараз КАБами розбирають нашу оборону і нищать навіть наших ФПВшників
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30.06.2026 21:09 Ответить
+5
Бардзо добже тепер польські пердолеты які вони хотіли втюхати в обмін всій технології і технічній документації Українських дронів підуть на утиль як і призначалось. Але ніт шляхтичи захотіли з країни яка стікає кровʼю в війні вже 5 років ще собі преференції вибити. Навроцький це буде кінець майбутньої співпраці Польщі та України. Чомусь це навіть і не дивує...як завжди поляки здулись в самий важливий момент підтримали пророссійського п*дараса навроцького
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30.06.2026 21:03 Ответить

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