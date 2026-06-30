Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E, — Зеленский
30 июня Украина и Швеция подписали соглашение о поставке 16 новейших истребителей Gripen E, а также согласовали четкие сроки передачи первой партии самолетов предыдущего поколения Gripen C/D.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Контракт на Gripen E и сроки для Gripen C/D
"Вместе со Швецией мы продолжаем укреплять украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Важно, что вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки. Также в рамках предыдущих договоренностей с премьер-министром Ульфом Кристерссоном первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы нашим Воздушным силам уже в начале 2027 года", — заявил глава государства.
Дроны и противоракетная защита
Во время встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном украинская сторона обсудила более широкий спектр оборонного взаимодействия, которое должно покрыть критические потребности ВСУ на линии фронта и в тылу.
В частности, стороны скоординировали практические шаги по подготовке масштабного соглашения в сфере беспилотных систем (Drone Deal), а также совместную инженерно-техническую работу по укреплению украинской ПВО против российских баллистических ракет.
Что предшествовало
- Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen, ещё 22 самолёта — Киев закупит.
- Украинские пилоты и технический персонал уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen.
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