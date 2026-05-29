Украина получит первые Gripen с дальнобойными ракетами Meteor в течение 10 месяцев

Первые шведские истребители JAS 39 Gripen вместе с ракетами большой дальности Meteor должны поступить в Украину в течение ближайших десяти месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Gripen получат дальнобойные ракеты

В Минобороны отметили, что самолеты Gripen с ракетами Meteor могут существенно усилить возможности украинской противовоздушной обороны и затруднить работу российской авиации вблизи линии фронта.

"Самолеты Gripen с ракетами Meteor могут помочь вытеснить российскую авиацию на большее расстояние и уменьшить возможности врага для массированного применения авиабомб", – подчеркнули в ведомстве.

Читайте: Украинские пилоты уже начали обучение на шведских Gripen

Чем особенны ракеты Meteor

Meteor – это дальнобойная ракета класса "воздух-воздух", которую производит европейский концерн MBDA. Дальность ее поражения превышает 100 километров, а максимальная может достигать 200 километров.

Ракета развивает скорость около 4600 км/ч, оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

В Минобороны отмечают, что такие характеристики позволяют ракете сохранять высокую скорость на протяжении всего полета и эффективно поражать воздушные цели на большом расстоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова купить "все 150 истребителей" Gripen за средства из кредита ЕС, - Зеленский

Какие возможности получит Украина

В военном ведомстве считают, что Gripen с ракетами Meteor создадут постоянную угрозу для российских самолетов, которые запускают управляемые авиабомбы.

В частности, речь идет об истребителях-бомбардировщиках Су-34, которые Россия активно использует для ударов по украинским позициям и прифронтовым городам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые Gripen, - Зеленский. ВИДЕО