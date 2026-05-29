Украина получит первые Gripen с дальнобойными ракетами Meteor в течение 10 месяцев
Первые шведские истребители JAS 39 Gripen вместе с ракетами большой дальности Meteor должны поступить в Украину в течение ближайших десяти месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Gripen получат дальнобойные ракеты
В Минобороны отметили, что самолеты Gripen с ракетами Meteor могут существенно усилить возможности украинской противовоздушной обороны и затруднить работу российской авиации вблизи линии фронта.
"Самолеты Gripen с ракетами Meteor могут помочь вытеснить российскую авиацию на большее расстояние и уменьшить возможности врага для массированного применения авиабомб", – подчеркнули в ведомстве.
Чем особенны ракеты Meteor
Meteor – это дальнобойная ракета класса "воздух-воздух", которую производит европейский концерн MBDA. Дальность ее поражения превышает 100 километров, а максимальная может достигать 200 километров.
Ракета развивает скорость около 4600 км/ч, оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
В Минобороны отмечают, что такие характеристики позволяют ракете сохранять высокую скорость на протяжении всего полета и эффективно поражать воздушные цели на большом расстоянии.
Какие возможности получит Украина
В военном ведомстве считают, что Gripen с ракетами Meteor создадут постоянную угрозу для российских самолетов, которые запускают управляемые авиабомбы.
В частности, речь идет об истребителях-бомбардировщиках Су-34, которые Россия активно использует для ударов по украинским позициям и прифронтовым городам.
я волів би почути безпосередньо інфу від Швеції
не факт що і через 10міс. отримаємо чи через 2 роки.
