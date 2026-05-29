Украина получит первые Gripen с дальнобойными ракетами Meteor в течение 10 месяцев

Первые шведские истребители JAS 39 Gripen вместе с ракетами большой дальности Meteor должны поступить в Украину в течение ближайших десяти месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Gripen получат дальнобойные ракеты

В Минобороны отметили, что самолеты Gripen с ракетами Meteor могут существенно усилить возможности украинской противовоздушной обороны и затруднить работу российской авиации вблизи линии фронта.

"Самолеты Gripen с ракетами Meteor могут помочь вытеснить российскую авиацию на большее расстояние и уменьшить возможности врага для массированного применения авиабомб", – подчеркнули в ведомстве.

Чем особенны ракеты Meteor

Meteor – это дальнобойная ракета класса "воздух-воздух", которую производит европейский концерн MBDA. Дальность ее поражения превышает 100 километров, а максимальная может достигать 200 километров.

Ракета развивает скорость около 4600 км/ч, оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

В Минобороны отмечают, что такие характеристики позволяют ракете сохранять высокую скорость на протяжении всего полета и эффективно поражать воздушные цели на большом расстоянии.

Какие возможности получит Украина

В военном ведомстве считают, что Gripen с ракетами Meteor создадут постоянную угрозу для российских самолетов, которые запускают управляемые авиабомбы.

В частности, речь идет об истребителях-бомбардировщиках Су-34, которые Россия активно использует для ударов по украинским позициям и прифронтовым городам.

тобто на 10 місяці..через рік ))
29.05.2026 17:48 Ответить
Це замість того, щоб просто подякувати?
29.05.2026 17:55 Ответить
це репліка про Zельоний кіздьож

я волів би почути безпосередньо інфу від Швеції
29.05.2026 18:00 Ответить
Ви дурачок вірите велічайшему кібербезопасніку фьйодорву ?

"Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це https://mod.gov.ua/news/gripen-z-raketami-meteor-posilyat-**********-aviacziyu-ta-dopomozhut-vidganyati-nosiyi-ka-biv-vid-frontu-1 інформує Міністерство оборони України"

не факт що і через 10міс. отримаємо чи через 2 роки.

Zельоним Гнидам просто потрыбно засирата етер

А Швеції дуже вдячний .. але до чого тут Zельоні Гниди ?
29.05.2026 18:02 Ответить
Навіть якщо ці літаки не встигнуть до закінчення "гарячої" фази цієї війни, їх поява сильно зменшить вірогідність того, що кацапи захочуть "повторіть".
29.05.2026 17:59 Ответить
Москва?!!! прiьом,прiьом...
29.05.2026 17:56 Ответить
Все докладайте публічно!
29.05.2026 18:00 Ответить
Тобто поставки поштучно розпочнуться майже через рік? Пффф, всього-то, ну а поки посидьте під КАБами. Після також посидьте, бо пару винищувачів великої погоди не зробить, іншу пару потім ще 10 місяців чекати. І це не точно.
29.05.2026 18:01 Ответить
"протягом десяти місяців" це може і завтра.
Хоча деякі втаємничені вважають, що вони вже тут...
29.05.2026 18:03 Ответить
А це вже дуже чудово якщо поставлять! Гарна новина.
29.05.2026 18:06 Ответить
Да через рік невідомо що від України залишиться. Нам даже не так ці Гріпени як ракети повітря-повітря з дальністю на 200+км потрібні щоб відганяти рашистські бомбардувальники які буквально рівняють всі наші позиції в тому числі дронщиків КАБами. Хоча б один дали Гріпен для початку.
29.05.2026 18:08 Ответить
І чого ото так спішити?
29.05.2026 18:09 Ответить
Кілька одиниць,в 2027 році будуть.
29.05.2026 18:11 Ответить
 
 