Новости Истребители Gripen для Украины
Украина готова купить "все 150 истребителей" Gripen за средства из кредита ЕС, - Зеленский

Зеленский о Gripen

Украина направит часть средств, выделенных на оборону в рамках финансовой помощи ЕС в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Ульфом Кристерссоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кредит ЕС

Так, Зеленский напомнил о том, что Верховная Рада Украины одобрила в четверг, 28 мая, в первом чтении и в целом законопроект о Кредитному соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

"Это средства на два года, в том числе для нашей обороны", – отметил президент.

Закупка Gripen

Зеленский сообщил, что Украина направит 2,5 млрд евро из этой помощи на закупку истребителей Gripen.

Так, президент заявил, что Украина купит "все 150 истребителей", а также выразил надежду, что финансирования будет достаточно.

Что предшествовало

Напомним, в этот день премьер-министр Швеции Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в употреблении, и о планах продажи 20 единиц новой модели этого самолета.

Зеленский Владимир (24343) Швеция (1127) Gripen (27)
Топ комментарии
Грошей ще не дали, літаки ще не передають, а Вова частину вже потратив
28.05.2026 15:27 Ответить
Zельоний обмудок
28.05.2026 15:27 Ответить
І тут Остапа понесло
28.05.2026 15:27 Ответить
Наивный
28.05.2026 15:24 Ответить
Это просто тупой трындеж для лохов. Уже подсчитывали сумму, необходимую для покупки и эксплуатации 150 Грипенов. 90 миллиардов не хватит.
28.05.2026 15:30 Ответить
Україні не потрібні Гріпени з американськими двигунами! Україні потрібен повністю європейський військовий літак Рафаль або Еврофайтер Тайфун.
28.05.2026 15:36 Ответить
Опять с таблетками беда?
28.05.2026 15:37 Ответить
Сьогодні є статистика застосування української авіації в бойових діях яка показує що на 100 літаковильотів російської авіації приходиться один ліатковиліт українських ВПС і то не дуже успішний бо мажуть мімо цілей!
28.05.2026 15:53 Ответить
И, главное - их нету столько. А их производство займет много лет. Но кого это волнует когда лохи готовы потреблять лапшу без остановки?
28.05.2026 15:36 Ответить
Питання ще й в іншому - КОГО він посадить у кабіни? Де він стільки пілотів набере? Підготовлених... У 95-му кварталі набиратиме?
28.05.2026 15:45 Ответить
Напевно гарний відкат пообіцяли, що так жопу рве як з болгарськими реакторами....
28.05.2026 15:24 Ответить
Заберіть гроші у ідіотів. Досить вже закупівель F-16, які нічого не дали! Надавали купу старого лайна, яке не може ******* протиповітряні ракети на 200км запускати.
28.05.2026 15:24 Ответить
Ігол L, закрий свою тупу пельку, якщо нічого не розумієш в авіації.
28.05.2026 15:32 Ответить
на відстані 200 км та ракета (мабуть мається на увазі метеор) зможе вразити якийсь неспроможний на маневри кукурузник типу сесни.
28.05.2026 15:48 Ответить
Ну все відносно, ворожий літак може бути ближче ніж 200км, але по ньому українські ВПС все одно не можуть запускати протиповітряні ракети бо немає таких ракет та літаків під такі ракети!
28.05.2026 15:51 Ответить
Планету Марс купи....(
28.05.2026 15:25 Ответить
28.05.2026 15:27 Ответить
28.05.2026 15:27 Ответить
- Беремо всьо!
- Вам же на ракети грошей не лишиться.
- Зате як гарно літатимуть
28.05.2026 15:50 Ответить
Ну я считаю что это правильное решение. Потому что с ф-16 ситуация вышла хреновая. Самолеты передать можно - а в линк-16 включить их нельзя. И радары современные на них поставить нельзя. И последние версии АИМ 120 - тоже нельзя. Летайте - мопеды сбивайте. Потому что эскалация. А шведы во рту видали все эти опасения, потому что викинги и генетически помнят что самый лучший способ предотвратить эскалацию - дать врагу топором между рогов.
28.05.2026 15:27 Ответить
28.05.2026 15:27 Ответить
в расрочку візьме
28.05.2026 15:32 Ответить
Хай наложкою відправляють ))))
28.05.2026 15:40 Ответить
Надіюся - поки-що, лише у мріях...
28.05.2026 15:46 Ответить
Не частину, а усі. І Евросоюз ще й винен лишився!
28.05.2026 15:52 Ответить
Де ти збираєшся купувати всіх навчених пілотів?
28.05.2026 15:31 Ответить
вже навчені
28.05.2026 15:33 Ответить
28.05.2026 15:31 Ответить
Україна може отримати від ЄС 9,1 млрд євро вже у червні
28.05.2026 15:35 Ответить
Най потужніша потужність .
28.05.2026 15:42 Ответить
Схоже адміністрація зелених намагається вирішити завдання - як використати кредитні гроші, завдавши максимальної шкоди цій країні.
28.05.2026 15:44 Ответить
Гріпен це супер апарат .
технологічна звʼязка сааб + гріпен = московити до кобзона
28.05.2026 15:47 Ответить
Українська Мрія яка знищена Оманською Гнидою

28.05.2026 15:48 Ответить
Зеля, 150 не купувати тупо потрібно, а локалізувати виробництво частково в Україні.
28.05.2026 15:49 Ответить
 
 