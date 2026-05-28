Украина готова купить "все 150 истребителей" Gripen за средства из кредита ЕС, - Зеленский

Украина направит часть средств, выделенных на оборону в рамках финансовой помощи ЕС в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Ульфом Кристерссоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кредит ЕС

Так, Зеленский напомнил о том, что Верховная Рада Украины одобрила в четверг, 28 мая, в первом чтении и в целом законопроект о Кредитному соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

"Это средства на два года, в том числе для нашей обороны", – отметил президент.

Читайте также: Рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые Gripen, – Зеленский. ВИДЕО

Закупка Gripen

Зеленский сообщил, что Украина направит 2,5 млрд евро из этой помощи на закупку истребителей Gripen.

Так, президент заявил, что Украина купит "все 150 истребителей", а также выразил надежду, что финансирования будет достаточно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достигнут прогресс в вопросе поставки Украине истребителей Gripen, — министр обороны Швеции Йонсон

Что предшествовало

Напомним, в этот день премьер-министр Швеции Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в употреблении, и о планах продажи 20 единиц новой модели этого самолета.