Украина готова купить "все 150 истребителей" Gripen за средства из кредита ЕС, - Зеленский
Украина направит часть средств, выделенных на оборону в рамках финансовой помощи ЕС в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Ульфом Кристерссоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Кредит ЕС
Так, Зеленский напомнил о том, что Верховная Рада Украины одобрила в четверг, 28 мая, в первом чтении и в целом законопроект о Кредитному соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.
"Это средства на два года, в том числе для нашей обороны", – отметил президент.
Закупка Gripen
Зеленский сообщил, что Украина направит 2,5 млрд евро из этой помощи на закупку истребителей Gripen.
Так, президент заявил, что Украина купит "все 150 истребителей", а также выразил надежду, что финансирования будет достаточно.
Что предшествовало
Напомним, в этот день премьер-министр Швеции Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в употреблении, и о планах продажи 20 единиц новой модели этого самолета.
- Вам же на ракети грошей не лишиться.
- Зате як гарно літатимуть
технологічна звʼязка сааб + гріпен = московити до кобзона