Украина закупит у Швеции до 20 истребителей Gripen

Украина и Швеция подписали декларацию об углублении сотрудничества.

По словам премьер-министра Швеции Кристерссона, сейчас страна делает важный шаг — передает истребители Gripen.

"Украина закупит 22 новых модели Gripen. Переговоры сейчас продолжаются. Также полностью завершаем переговоры и сможем предоставить эти самолеты до 2030 года", — отметил он во время брифинга.

Также Украина запросила постоянную поддержку со стороны Швеции.

"С целью укрепления украинской противовоздушной обороны Швеция и Украина запускают масштабное оборонное соглашение, которое предусматривает закупку Украиной шведских истребителей Gripen.

В качестве первого шага правительство Швеции предоставляет возможность закупки до 20 истребителей Gripen модификации E/F, на что Украина планирует выделить 2,5 миллиарда евро из суммы кредита Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan.

Как только Украина предпримет соответствующие шаги для реализации указанной закупки, Швеция также намерена передать 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней помощи", - отметили в Офисе Президента Украины.

Швеция также представила свой крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи. В дополнение к решению о передаче истребителей Gripen C/D он также содержит средства дальнего радиуса действия, боеприпасы, средства РЭБ и поддержку инноваций.

