1 380 19

Украина закупит у Швеции до 20 истребителей Gripen

Gripen для Украины: подписана декларация между Украиной и Швецией

Украина и Швеция подписали декларацию об углублении сотрудничества.

По словам премьер-министра Швеции Кристерссона, сейчас страна делает важный шаг — передает истребители Gripen.

"Украина закупит 22 новых модели Gripen. Переговоры сейчас продолжаются. Также полностью завершаем переговоры и сможем предоставить эти самолеты до 2030 года", — отметил он во время брифинга.

Также Украина запросила постоянную поддержку со стороны Швеции.

"С целью укрепления украинской противовоздушной обороны Швеция и Украина запускают масштабное оборонное соглашение, которое предусматривает закупку Украиной шведских истребителей Gripen.

В качестве первого шага правительство Швеции предоставляет возможность закупки до 20 истребителей Gripen модификации E/F, на что Украина планирует выделить 2,5 миллиарда евро из суммы кредита Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan.

Как только Украина предпримет соответствующие шаги для реализации указанной закупки, Швеция также намерена передать 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней помощи", - отметили в Офисе Президента Украины.

Швеция также представила свой крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи. В дополнение к решению о передаче истребителей Gripen C/D он также содержит средства дальнего радиуса действия, боеприпасы, средства РЭБ и поддержку инноваций.

Зеленский Владимир Швеция Ульф Кристерссон Gripen
150 плавно перешли в 38. Браво ******* Зегеваре !
28.05.2026 14:25 Ответить
Сьогодні ж ти не повернешся, так?
Яка наступна зупинка?
28.05.2026 14:24 Ответить
А нам в тому році говорили, що домовилися і шведи дадуть нам 150 штук.
То це пішли менші, але обіцянки по другому колу?
28.05.2026 14:25 Ответить
Дякуємо всім причетним. Зеленському, Федорову, всім українцям які просували цю ідею. Наближаємся до перемоги. Слава Україні! Смерть москалям!
28.05.2026 14:40 Ответить
до 20 це скільки? один?
28.05.2026 14:24 Ответить
Це помилка, США не дозволить цим літакам літати, бо Трамп любить путіна а на Гріпенах американські двигуни!
28.05.2026 14:25 Ответить
ти прочитав звідки зеля хоче гроші взяти на ці літаки?

а ти ж читав, які вимоги ЄС виставила, щоб той кредит дати?

до трампа в цій схемі не дійде черга.
28.05.2026 14:29 Ответить
Так в нас були навіть свої літаки, правда транспорті ''АН''. При ''баризі'' їх випускали, в зараз випускають???
28.05.2026 14:30 Ответить
США може все дозволити,якщо вміти домовлятися.Але Грівпіни значно дорожчі,ніж F-16 нових модифікацій.
28.05.2026 15:53 Ответить
Тоді нам ще не давали 90 мільярдів. А тепер кріпко думати треба.
28.05.2026 14:29 Ответить
Розвідка РФ скоро атрофується та вимре.
28.05.2026 14:27 Ответить
Швеція передає Україні перші 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D.

🤝🇸🇪Сьогодні Швеція передає Україні 16 винищувачів «Gripen»

Швеція передасть Україні 16 винищувачів Jas 39 Gripen C/D.
Ну і ТД...
По телеграм каналам вже погнали, що Зеленський майже везе назад в Україну літаки. Короче як завжди вже курчат по рахували 🐱
28.05.2026 14:30 Ответить
Короче, як завжди Голобородько тупо бреше і солодко обіцяє. Там черга на ці літаки. Якщо я не помиляюся, то велику партію вже замовила Бразилія. Компанія буде виробляти замовнику, а потім перейде до виконання наших замовлень і на це підуть роки.
28.05.2026 14:33 Ответить
Так он вже масовий на сьогодні прогнозують, а в нас все в майбутньому часі, походу кацапи чекати не будуть гріперів. Лише вчора для профілактики пару кинжалів пустили знову на Старкон.
28.05.2026 14:36 Ответить
Як про F-16 брехав, Patriot (MIM-104)? Abrams і іншу військову техніку))))
28.05.2026 14:56 Ответить
А повинні ж були 100 чи скільки там просто так дати. Виявляється, це був просто черговий звіздьож? І знов Зелупа нічого не знав і ні в чому не винен?
28.05.2026 14:31 Ответить
Декларацию ? А меморандум?
28.05.2026 14:31 Ответить
Шведи, на відміну від Зеленського, дотримуються слова! Тому штук 20 винищувачів ми таки отримаємо...
28.05.2026 14:55 Ответить
після 100 ні французських "міражів" плюс шведські "гріппени" .які "зелений брехун і зрадник" закупляє для України, Україні може настати капздєц
28.05.2026 15:16 Ответить
 
 