Украина закупит у Швеции до 20 истребителей Gripen
Украина и Швеция подписали декларацию об углублении сотрудничества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам премьер-министра Швеции Кристерссона, сейчас страна делает важный шаг — передает истребители Gripen.
"Украина закупит 22 новых модели Gripen. Переговоры сейчас продолжаются. Также полностью завершаем переговоры и сможем предоставить эти самолеты до 2030 года", — отметил он во время брифинга.
Также Украина запросила постоянную поддержку со стороны Швеции.
"С целью укрепления украинской противовоздушной обороны Швеция и Украина запускают масштабное оборонное соглашение, которое предусматривает закупку Украиной шведских истребителей Gripen.
В качестве первого шага правительство Швеции предоставляет возможность закупки до 20 истребителей Gripen модификации E/F, на что Украина планирует выделить 2,5 миллиарда евро из суммы кредита Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan.
Как только Украина предпримет соответствующие шаги для реализации указанной закупки, Швеция также намерена передать 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней помощи", - отметили в Офисе Президента Украины.
Швеция также представила свой крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи. В дополнение к решению о передаче истребителей Gripen C/D он также содержит средства дальнего радиуса действия, боеприпасы, средства РЭБ и поддержку инноваций.
Яка наступна зупинка?
а ти ж читав, які вимоги ЄС виставила, щоб той кредит дати?
до трампа в цій схемі не дійде черга.
То це пішли менші, але обіцянки по другому колу?
🤝🇸🇪Сьогодні Швеція передає Україні 16 винищувачів «Gripen»
Швеція передасть Україні 16 винищувачів Jas 39 Gripen C/D.
Ну і ТД...
По телеграм каналам вже погнали, що Зеленський майже везе назад в Україну літаки. Короче як завжди вже курчат по рахували 🐱