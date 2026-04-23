Швеция думает о сокращении потребления энергии, если война с Ираном продолжится, - Кристерссон

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеции, возможно, придётся ограничить потребление энергии гражданами, если поставки из Ближнего Востока будут по-прежнему нарушены из-за войны в Иране.

Как передает Цензор.НЕТ, по его словам, правительство страны рассматривает способы смягчить экономический удар от роста цен на топливо для домохозяйств и максимально увеличить энергоснабжение. Также изучается возможность введения ограничений на использование топлива, если это станет необходимым, пишет Bloomberg.

"Мы не можем исключать государственное нормирование, но пока мы до этого не дошли", - сказал Кристерссон на пресс-конференции в Стокгольме.

В Bloomberg пишут, что предупреждение прозвучало на фоне подготовки Европы к росту цен и сокращению поставок дизеля, бензина и авиационного топлива, которые являются критически важными для транспортного сектора.

"Война уже оказывает заметное влияние на экономику", - сказал Кристерссон.

В Швеции цены на бензин и дизельное топливо резко выросли после начала войны между США и Ираном в феврале. Правительство уже снизило налог на топливо, чтобы смягчить воздействие на домохозяйства в рамках весеннего бюджета, однако этот шаг не устраняет первопричину проблем с поставками, связанных с Ормузским проливом, который в настоящее время остается заблокированным.

Читайте: После поражения Орбана ЕС разблокирует решения для Украины, - глава МИД Швеции Стенергор

Норвегію треба стимулювати щоб збільшувала видобуток, а то боротьба за екологію в Північному морі тримає їх газонафтовиків за яйця. 🤔
23.04.2026 15:17 Ответить
 
 