Швеция думает о сокращении потребления энергии, если война с Ираном продолжится, - Кристерссон
Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеции, возможно, придётся ограничить потребление энергии гражданами, если поставки из Ближнего Востока будут по-прежнему нарушены из-за войны в Иране.
Как передает Цензор.НЕТ, по его словам, правительство страны рассматривает способы смягчить экономический удар от роста цен на топливо для домохозяйств и максимально увеличить энергоснабжение. Также изучается возможность введения ограничений на использование топлива, если это станет необходимым, пишет Bloomberg.
Что известно?
"Мы не можем исключать государственное нормирование, но пока мы до этого не дошли", - сказал Кристерссон на пресс-конференции в Стокгольме.
В Bloomberg пишут, что предупреждение прозвучало на фоне подготовки Европы к росту цен и сокращению поставок дизеля, бензина и авиационного топлива, которые являются критически важными для транспортного сектора.
"Война уже оказывает заметное влияние на экономику", - сказал Кристерссон.
В Швеции цены на бензин и дизельное топливо резко выросли после начала войны между США и Ираном в феврале. Правительство уже снизило налог на топливо, чтобы смягчить воздействие на домохозяйства в рамках весеннего бюджета, однако этот шаг не устраняет первопричину проблем с поставками, связанных с Ормузским проливом, который в настоящее время остается заблокированным.
