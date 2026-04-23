Швеція думає про скорочення споживання енергії, якщо війна з Іраном продовжиться, - Крістерссон

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Швеції можливо доведеться обмежити споживання енергії громадянами, якщо постачання з Близького Сходу залишатимуться порушеними через війну в Ірані.

Як передає Цензор.НЕТ, за його словами, уряд країни розглядає способи пом’якшити економічний удар від зростання цін на пальне для домогосподарств і максимально збільшити енергопостачання. Також вивчається можливість запровадження обмежень на використання пального, якщо це стане необхідним, пише Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Ми не можемо виключати державне нормування, але наразі ми до цього не дійшли", - сказав Крістерссон на пресконференції в Стокгольмі.

У Bloomberg пишуть, що попередження пролунало на тлі підготовки Європи до зростання цін і скорочення постачання дизеля, бензину та авіаційного пального, які є критично важливими для транспортного сектору.

"Війна вже має помітний вплив на економіку", - сказав Крістерссон.

У Швеції ціни на бензин і дизель різко зросли після початку війни між США та Іраном в лютому. Уряд уже знизив податок на пальне, щоб пом’якшити вплив на домогосподарства в межах весняного бюджету, однак цей крок не усуває першопричину проблем із постачанням, пов’язаних із Ормузькою протокою, яка наразі залишається заблокованою.

