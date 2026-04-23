Швеція думає про скорочення споживання енергії, якщо війна з Іраном продовжиться, - Крістерссон
Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Швеції можливо доведеться обмежити споживання енергії громадянами, якщо постачання з Близького Сходу залишатимуться порушеними через війну в Ірані.
Як передає Цензор.НЕТ, за його словами, уряд країни розглядає способи пом’якшити економічний удар від зростання цін на пальне для домогосподарств і максимально збільшити енергопостачання. Також вивчається можливість запровадження обмежень на використання пального, якщо це стане необхідним, пише Bloomberg.
Що відомо?
"Ми не можемо виключати державне нормування, але наразі ми до цього не дійшли", - сказав Крістерссон на пресконференції в Стокгольмі.
У Bloomberg пишуть, що попередження пролунало на тлі підготовки Європи до зростання цін і скорочення постачання дизеля, бензину та авіаційного пального, які є критично важливими для транспортного сектору.
"Війна вже має помітний вплив на економіку", - сказав Крістерссон.
У Швеції ціни на бензин і дизель різко зросли після початку війни між США та Іраном в лютому. Уряд уже знизив податок на пальне, щоб пом’якшити вплив на домогосподарства в межах весняного бюджету, однак цей крок не усуває першопричину проблем із постачанням, пов’язаних із Ормузькою протокою, яка наразі залишається заблокованою.
