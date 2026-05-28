Україна закупить у Швеції до 20 винищувачів Gripen
Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення співпраці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами прем'єр-міністра Швеції Крістерссона, зараз країна робить важливий крок - передає винищувачі Gripen.
"Україна закупить 22 нових моделі Gripen. Перемовини зараз тривають. Також повністю завершуємо перемовини і зможемо надати ці літаки до 2030 року", - зазначив він під час брифінгу.
Також Україна запросила постійну підтримку від Швеції.
"З метою зміцнення української протиповітряної оборони Швеція та Україна запускають масштабну оборонну угоду, яка передбачає закупівлю Україною шведських винищувачів Gripen.
Як перший крок уряд Швеції надає можливість закупівлі до 20 винищувачів Gripen модифікації E/F, на що Україна планує виділити 2,5 мільярда євро із суми кредиту Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.
Щойно Україна здійснить відповідні кроки для реалізації зазначеної закупівлі, Швеція також має намір передати 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги", - зазначили в Офісі Президента України.
Швеція також представила свій найбільший на сьогодні пакет військової допомоги. На додаток до рішення про передачу винищувачів Gripen C/D він також містить засоби дальнього радіуса дії, боєприпаси, засоби РЕБ та підтримку інновацій.
а ти ж читав, які вимоги ЄС виставила, щоб той кредит дати?
до трампа в цій схемі не дійде черга.
То це пішли менші, але обіцянки по другому колу?
🤝🇸🇪Сьогодні Швеція передає Україні 16 винищувачів «Gripen»
Швеція передасть Україні 16 винищувачів Jas 39 Gripen C/D.
Ну і ТД...
По телеграм каналам вже погнали, що Зеленський майже везе назад в Україну літаки. Короче як завжди вже курчат по рахували 🐱