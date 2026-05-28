УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11781 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Швеції Винищувачі Gripen для України
1 532 28

Україна закупить у Швеції до 20 винищувачів Gripen

Gripen для України: підписано декларацію між Україною та Швецією

Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення співпраці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами прем'єр-міністра Швеції Крістерссона, зараз країна робить важливий крок - передає винищувачі Gripen.

"Україна закупить 22 нових моделі Gripen. Перемовини зараз тривають. Також повністю завершуємо перемовини і зможемо надати ці літаки до 2030 року", - зазначив він під час брифінгу.

Також Україна запросила постійну підтримку від Швеції.

Читайте також: Швеція думає про скорочення споживання енергії, якщо війна з Іраном продовжиться, - Крістерссон

"З метою зміцнення української протиповітряної оборони Швеція та Україна запускають масштабну оборонну угоду, яка передбачає закупівлю Україною шведських винищувачів Gripen.

Як перший крок уряд Швеції надає можливість закупівлі до 20 винищувачів Gripen модифікації E/F, на що Україна планує виділити 2,5 мільярда євро із суми кредиту Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

Щойно Україна здійснить відповідні кроки для реалізації зазначеної закупівлі, Швеція також має намір передати 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги", - зазначили в Офісі Президента України.

Швеція також представила свій найбільший на сьогодні пакет військової допомоги. На додаток до рішення про передачу винищувачів Gripen C/D він також містить засоби дальнього радіуса дії, боєприпаси, засоби РЕБ та підтримку інновацій.

Дивіться: Зеленський прибув до Швеції: Готуємо великий оборонний пакет та сильний крок щодо Gripen. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (27864) Швеція (1106) Крістерссон Ульф (29) Gripen (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
150 плавно перешли в 38. Браво ******* Зегеваре !
показати весь коментар
28.05.2026 14:25 Відповісти
+3
Сьогодні ж ти не повернешся, так?
Яка наступна зупинка?
показати весь коментар
28.05.2026 14:24 Відповісти
+3
А нам в тому році говорили, що домовилися і шведи дадуть нам 150 штук.
То це пішли менші, але обіцянки по другому колу?
показати весь коментар
28.05.2026 14:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні ж ти не повернешся, так?
Яка наступна зупинка?
показати весь коментар
28.05.2026 14:24 Відповісти
Дякуємо всім причетним. Зеленському, Федорову, всім українцям які просували цю ідею. Наближаємся до перемоги. Слава Україні! Смерть москалям!
показати весь коментар
28.05.2026 14:40 Відповісти
до 20 це скільки? один?
показати весь коментар
28.05.2026 14:24 Відповісти
Це помилка, США не дозволить цим літакам літати, бо Трамп любить путіна а на Гріпенах американські двигуни!
показати весь коментар
28.05.2026 14:25 Відповісти
ти прочитав звідки зеля хоче гроші взяти на ці літаки?

а ти ж читав, які вимоги ЄС виставила, щоб той кредит дати?

до трампа в цій схемі не дійде черга.
показати весь коментар
28.05.2026 14:29 Відповісти
Так в нас були навіть свої літаки, правда транспорті ''АН''. При ''баризі'' їх випускали, в зараз випускають???
показати весь коментар
28.05.2026 14:30 Відповісти
Ми могли самі розробити новий двигун для Міг-29 та Су-27 і самі виробляти такі літаки. Але влада не вміє думати, вона хоче тільки купляти!
показати весь коментар
28.05.2026 15:56 Відповісти
США може все дозволити,якщо вміти домовлятися.Але Грівпіни значно дорожчі,ніж F-16 нових модифікацій.
показати весь коментар
28.05.2026 15:53 Відповісти
Гріпени дорожчі бо американський двигун коштує нереально дорого і немає сенсу купляти Гріпени за такі гроші! Краще купити Єврофайтер Тайфун або Рафаль.
показати весь коментар
28.05.2026 15:57 Відповісти
Всі європейські літаки дорожчі,навіть дорожчі за F-35 і йому не конкуренти.Подивися ціну Рафалів.Французький ще більше коштує.А новий F-16 вдвічі дешевше коштує і молже весь спектр натівського озброєння використовувати.І в Гріпіні двигун по ліцензії зроблений.
показати весь коментар
28.05.2026 16:01 Відповісти
Ціна літака це тільки один з параметрів який потрібно брати до уваги. Навіть в цивільному секторі ціна машини для бізнесу не має значення, має значення вартість володіння машиною, в яку входять всі витрати на технічне обслуговування, ремонт, ціни на все навесне обладнання та підготовку персоналу! Тому ціна літака як одиниці ні про що не говорить. Скільки буде коштувати експлуатація такого літака в умовах бойових дій і скільки користі від цього літака ми можемо отримати для ЗСУ? Якщо Рафаль чи Ефрофайтер вирішить більше питань по недопущенню обстрілів України російськими керованими бомбами та ракетами, якщо він дозволить збивати ракети та шахеди і тим убезпечити хоча б якийсь регіон України від авіаударів, то ціна не має значення. А якщо Рафаль чи Еврофайтер тільки частково може вирішувати ці завдання, то тоді ми можемо порівнювати Гріпен та Рафаль/Еврофайтер по ціні володіння і застосування! І знову ж таки якщо Єврофайтер чи Рафаль дасть більшу готовність до застосування, менше простоїв на технічному обслуговуванні та в ремонті, через, наприклад, небажання США обслуговувати свої двигуни, то ціна Єврофайтера або Рафаля вже не має значення - потрібно купляти Рафаль або Єврофайтер!
показати весь коментар
28.05.2026 16:11 Відповісти
Так з витратами європейські дорогі.Яж посилання надав.Не вирішать ті літаки більше.Бо вони такого самого покоління,як нові F-16,а обходяться дорожче.Крім того F-16 це наймасовіший літак,до нього є все і заводів багато,навідіміно від інших.Нам просто надали літаки старих модифікацій.Шведи,нам також передадуть,кілька одиниць старих можифікацій,а потім продадуть за великі гроші кілька десятків і то через роки.
показати весь коментар
28.05.2026 16:21 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0+Rafale+%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0&sca_esv=515e544df15d7837&biw=1904&bih=1065&sxsrf=ANbL-*****************************%3A1779973352453&ei=6DwYaqKxG9PVwPAPpuz-cA&ved=0ahUKEwiixYe7hdyUAxXTKhAIHSa2Hw4Q4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0+Rafale+%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLdCS0LDRgNGC0ZbRgdGC0Ywg0LvRltGC0LDQutCwIFJhZmFsZSDRhtGW0L3QsDIKEAAYRxjWBBiwAzIKEAAYRxjWBBiwAzIKEAAYRxjWBBiwAzIKEAAYRxjWBBiwAzIKEAAYRxjWBBiwA0jNM1CBB1j3KXABeAGQAQCYAYkBoAGRB6oBAzEuN7gBA8gBAPgBAZgCCaAC2AfCAgcQIxiwAhgnwgIFEAAY7wXCAggQABiJBRiiBMICCBAAGIAEGKIEwgIJECEYChigARgqwgIHECEYChigAcICBRAhGKABwgIEECMYJ5gDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYFkgcDMS44oAfkJ7IHAzAuOLgH0wfCBwUyLTguMcgHMYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp Вартість літака Rafale
показати весь коментар
28.05.2026 16:03 Відповісти
А нам в тому році говорили, що домовилися і шведи дадуть нам 150 штук.
То це пішли менші, але обіцянки по другому колу?
показати весь коментар
28.05.2026 14:25 Відповісти
Тоді нам ще не давали 90 мільярдів. А тепер кріпко думати треба.
показати весь коментар
28.05.2026 14:29 Відповісти
150 плавно перешли в 38. Браво ******* Зегеваре !
показати весь коментар
28.05.2026 14:25 Відповісти
Розвідка РФ скоро атрофується та вимре.
показати весь коментар
28.05.2026 14:27 Відповісти
Швеція передає Україні перші 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D.

🤝🇸🇪Сьогодні Швеція передає Україні 16 винищувачів «Gripen»

Швеція передасть Україні 16 винищувачів Jas 39 Gripen C/D.
Ну і ТД...
По телеграм каналам вже погнали, що Зеленський майже везе назад в Україну літаки. Короче як завжди вже курчат по рахували 🐱
показати весь коментар
28.05.2026 14:30 Відповісти
Короче, як завжди Голобородько тупо бреше і солодко обіцяє. Там черга на ці літаки. Якщо я не помиляюся, то велику партію вже замовила Бразилія. Компанія буде виробляти замовнику, а потім перейде до виконання наших замовлень і на це підуть роки.
показати весь коментар
28.05.2026 14:33 Відповісти
Так он вже масовий на сьогодні прогнозують, а в нас все в майбутньому часі, походу кацапи чекати не будуть гріперів. Лише вчора для профілактики пару кинжалів пустили знову на Старкон.
показати весь коментар
28.05.2026 14:36 Відповісти
Як про F-16 брехав, Patriot (MIM-104)? Abrams і іншу військову техніку))))
показати весь коментар
28.05.2026 14:56 Відповісти
До 2030 року,може буде кілька цих літаків.А це нічого не змінить.
показати весь коментар
28.05.2026 15:56 Відповісти
А повинні ж були 100 чи скільки там просто так дати. Виявляється, це був просто черговий звіздьож? І знов Зелупа нічого не знав і ні в чому не винен?
показати весь коментар
28.05.2026 14:31 Відповісти
Декларацию ? А меморандум?
показати весь коментар
28.05.2026 14:31 Відповісти
Шведи, на відміну від Зеленського, дотримуються слова! Тому штук 20 винищувачів ми таки отримаємо...
показати весь коментар
28.05.2026 14:55 Відповісти
після 100 ні французських "міражів" плюс шведські "гріппени" .які "зелений брехун і зрадник" закупляє для України, Україні може настати капздєц
показати весь коментар
28.05.2026 15:16 Відповісти
По моїм підрахункам мивже "купували " майже всі моделі літаків які виробляє Європа. Зеленський прокупівлі говорить кожний раз ,куди б він не поїхав Навіть 95 квартал так не сміявся Я вже не говорю про абсурдність "купляти" різні моделі в різних країнах Бо це обслуга,ремонт, фахівці, пілоти . Але такі заяви подобаються нашим баранам--бо вони БАРАНИ,!
показати весь коментар
28.05.2026 15:56 Відповісти
 
 