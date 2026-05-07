Достигнут прогресс в вопросе поставки Украине истребителей Gripen, - министр обороны Швеции Йонсон
Украина и Швеция в последние месяцы достигли "значительного прогресса" в вопросе поставки Украине истребителей Gripen. В частности, в отношении финансирования этой сделки.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время пресс-конференции с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Достигнут прогресс"
По словам Йонсона, переговоры по деталям этой сделки идут "хорошо".
"Наши две команды из министерств работали чрезвычайно тесно и эффективно в течение последних нескольких месяцев, и был достигнут значительный прогресс в решении таких вопросов, как обучение, производственные мощности, финансирование и т. д.", — сказал министр обороны Швеции.
В свою очередь Федоров отметил, что у Украины есть план финансирования, и что она может быть готова объявить о сделке "возможно, через несколько месяцев".
Что предшествовало?
- В октябре 2025 года президент Зеленский заявил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся в Украине в 2026 году.
- В Минобороны заявляли, что планируют локализовать производство самолетов Gripen в Украине с 2033 года.
- Украина имеет договоренности с международными партнерами о поставках новых самолетов. Речь идет о 150 боевых шведских самолетах Gripen и 100 французских Rafale.
- Что это так потужно отбомбились по позициям путинских оккупантов?
- Это *** "досягнутый значный нах прогресс".
прогреса, як такого ще нема, але самого прогресу вже досягнуто!
За які гроші? І за чиї гроші?
Я так розумію, подарунків штибу байденівських F-16 - не буде...
"150 винищувачів, виробництво літаків Гріпен в Україні.", то складаєця враження, що Зеленьський по праву став вождем баранів що його вибрали і тепер слухають цю маячню