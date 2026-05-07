Достигнут прогресс в вопросе поставки Украине истребителей Gripen, - министр обороны Швеции Йонсон

Швеция подтвердила прогресс в подготовке передачи самолетов Gripen

Украина и Швеция в последние месяцы достигли "значительного прогресса" в вопросе поставки Украине истребителей Gripen. В частности, в отношении финансирования этой сделки.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время пресс-конференции с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Достигнут прогресс" 

По словам Йонсона, переговоры по деталям этой сделки идут "хорошо".

"Наши две команды из министерств работали чрезвычайно тесно и эффективно в течение последних нескольких месяцев, и был достигнут значительный прогресс в решении таких вопросов, как обучение, производственные мощности, финансирование и т. д.", — сказал министр обороны Швеции.

В свою очередь Федоров отметил, что у Украины есть план финансирования, и что она может быть готова объявить о сделке "возможно, через несколько месяцев".

Читайте также: Украина может приобрести шведские истребители Gripen за средства ЕС, — министр обороны Йонсон

Что предшествовало?

Читайте также: Планируем локализовать производство самолетов Gripen в Украине с 2033 года, — Шмыгаль

Швеция (1116) Gripen (25) истребитель (117)
Топ комментарии
Тепер в криму всі будівлі фсб згорять 😁😁😁
07.05.2026 17:59 Ответить
Ух ты:
- Что это так потужно отбомбились по позициям путинских оккупантов?
- Это *** "досягнутый значный нах прогресс".
07.05.2026 18:03 Ответить
«Значний прогрес» - це 92 ярда.
07.05.2026 18:07 Ответить
"Mission: Impossible"
07.05.2026 18:18 Ответить
Йшов 5-й рік війни... досягнуто прогресу...
07.05.2026 18:11 Ответить
Прогрес є. Літаків нема...
07.05.2026 18:18 Ответить
всьо чьотко і понятно!
прогреса, як такого ще нема, але самого прогресу вже досягнуто!
07.05.2026 18:19 Ответить
Процесу немає, а прогрес є
07.05.2026 18:39 Ответить
Два гріпена поставлять через 2 роки і ще три - через 5?
07.05.2026 18:28 Ответить
не раніше 2035-го...
07.05.2026 18:31 Ответить
Заради цікавості:
За які гроші? І за чиї гроші?

Я так розумію, подарунків штибу байденівських F-16 - не буде...
07.05.2026 18:35 Ответить
які байденовські ф-16? США тількі радянському союзу можуть постачати літаки
07.05.2026 18:38 Ответить
Якщо ЄС не профінансує, ніяких Гріпенів небуде.
07.05.2026 18:39 Ответить
Запускай прогрес. Вони шахеди ракети, а ми досягнутим прогресом.
07.05.2026 18:35 Ответить
Коли внизу читаєш довідку..
"150 винищувачів, виробництво літаків Гріпен в Україні.", то складаєця враження, що Зеленьський по праву став вождем баранів що його вибрали і тепер слухають цю маячню
07.05.2026 18:43 Ответить
ну ще схеми винищувачів Gripen Zельоні гниди пуйлу не передали
07.05.2026 18:57 Ответить
 
 