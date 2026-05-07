Досягнуто прогресу щодо постачання Україні винищувачів Gripen, - міністр оборони Швеції Йонсон

Швеція підтвердила прогрес у підготовці передачі літаків Gripen

Україна та Швеція в останні місяці досягли "значного прогресу" у питанні постачання Україні винищувачів Gripen.  Зокрема, щодо фінансування цієї угоди.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час пресконференції з очільником Міноборони України Михайлом Федоровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

"Досягнуто прогресу" 

За словами Йонсона, переговори щодо деталей цієї угоди йдуть "добре".

"Наші дві команди з міністерств працювали надзвичайно тісно та ефективно протягом останніх кількох місяців, і було досягнуто значного прогресу у вирішенні таких питань, як навчання, виробничі потужності, фінансування тощо", - сказав міністр оборони Швеції.

Своєю чергою Федоров зазначив, що в України є план фінансування, і що вона може бути готова оголосити про угоду "можливо, через кілька місяців".

Топ коментарі
Прогрес є. Літаків нема...
07.05.2026 18:18
Тепер в криму всі будівлі фсб згорять 😁😁😁
07.05.2026 17:59
«Значний прогрес» - це 92 ярда.
07.05.2026 18:07
07.05.2026 17:59
Ух ты:
- Что это так потужно отбомбились по позициям путинских оккупантов?
- Это *** "досягнутый значный нах прогресс".
07.05.2026 18:03
07.05.2026 18:07
"Mission: Impossible"
07.05.2026 18:18
Йшов 5-й рік війни... досягнуто прогресу...
07.05.2026 18:11
07.05.2026 18:18
всьо чьотко і понятно!
прогреса, як такого ще нема, але самого прогресу вже досягнуто!
07.05.2026 18:19
Процесу немає, а прогрес є
07.05.2026 18:39
Два гріпена поставлять через 2 роки і ще три - через 5?
07.05.2026 18:28
не раніше 2035-го...
07.05.2026 18:31
Заради цікавості:
За які гроші? І за чиї гроші?

Я так розумію, подарунків штибу байденівських F-16 - не буде...
07.05.2026 18:35
які байденовські ф-16? США тількі радянському союзу можуть постачати літаки
07.05.2026 18:38
Якщо ЄС не профінансує, ніяких Гріпенів небуде.
07.05.2026 18:39
Запускай прогрес. Вони шахеди ракети, а ми досягнутим прогресом.
07.05.2026 18:35
Коли внизу читаєш довідку..
"150 винищувачів, виробництво літаків Гріпен в Україні.", то складаєця враження, що Зеленьський по праву став вождем баранів що його вибрали і тепер слухають цю маячню
07.05.2026 18:43
ну ще схеми винищувачів Gripen Zельоні гниди пуйлу не передали
07.05.2026 18:57
 
 