Досягнуто прогресу щодо постачання Україні винищувачів Gripen, - міністр оборони Швеції Йонсон
Україна та Швеція в останні місяці досягли "значного прогресу" у питанні постачання Україні винищувачів Gripen. Зокрема, щодо фінансування цієї угоди.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час пресконференції з очільником Міноборони України Михайлом Федоровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".
"Досягнуто прогресу"
За словами Йонсона, переговори щодо деталей цієї угоди йдуть "добре".
"Наші дві команди з міністерств працювали надзвичайно тісно та ефективно протягом останніх кількох місяців, і було досягнуто значного прогресу у вирішенні таких питань, як навчання, виробничі потужності, фінансування тощо", - сказав міністр оборони Швеції.
Своєю чергою Федоров зазначив, що в України є план фінансування, і що вона може бути готова оголосити про угоду "можливо, через кілька місяців".
Що передувало?
- У жовтні 2025 року президент Зеленський заявив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні у 2026 році.
- У Міноборони заявляли, що планують локалізувати виробництво літаків Gripen в Україні з 2033 року.
- Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових літаків. Йдеться про 150 бойових шведських літаків Gripen та 100 французьких Rafale.
- Что это так потужно отбомбились по позициям путинских оккупантов?
- Это *** "досягнутый значный нах прогресс".
прогреса, як такого ще нема, але самого прогресу вже досягнуто!
За які гроші? І за чиї гроші?
Я так розумію, подарунків штибу байденівських F-16 - не буде...
"150 винищувачів, виробництво літаків Гріпен в Україні.", то складаєця враження, що Зеленьський по праву став вождем баранів що його вибрали і тепер слухають цю маячню