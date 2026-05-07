Досягнуто прогресу щодо постачання Україні винищувачів Gripen, - міністр оборони Швеції Йонсон

Україна та Швеція в останні місяці досягли "значного прогресу" у питанні постачання Україні винищувачів Gripen. Зокрема, щодо фінансування цієї угоди.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час пресконференції з очільником Міноборони України Михайлом Федоровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

"Досягнуто прогресу"

За словами Йонсона, переговори щодо деталей цієї угоди йдуть "добре".

"Наші дві команди з міністерств працювали надзвичайно тісно та ефективно протягом останніх кількох місяців, і було досягнуто значного прогресу у вирішенні таких питань, як навчання, виробничі потужності, фінансування тощо", - сказав міністр оборони Швеції.

Своєю чергою Федоров зазначив, що в України є план фінансування, і що вона може бути готова оголосити про угоду "можливо, через кілька місяців".

Що передувало?

У жовтні 2025 року президент Зеленський заявив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні у 2026 році.

У Міноборони заявляли, що планують локалізувати виробництво літаків Gripen в Україні з 2033 року.

Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових літаків. Йдеться про 150 бойових шведських літаків Gripen та 100 французьких Rafale.

