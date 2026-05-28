Рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые Gripen, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующих 10 месяцев Украина рассчитывает получить первые истребители Gripen из Швеции.
Об этом он заявил во время брифинга в Швеции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Глава государства отметил, что сегодня есть решение по боевой авиации.
"Шведские боевые самолеты точно укрепят наш воздушный флот, нашу ПВО. Мы рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые возможности, получить первые Gripen. Будем делать со своей стороны все возможное. Очень рассчитываем на это.
Важно, что это самолеты с соответствующим комплектом вооружений. Это поможет, в частности, нашей защите от российских управляемых авиабомб", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, добавил он, Украина готова покупать Gripen.
"Мы начинаем это делать", - отметил он.
У нас краща розвідка це відсутність президента в Україні. Дешево і сердито ( не зовсім дешево правда 🐱)
Це якщо не буде загрози дружнього вогню.
Цікаві факти про нові вже українські винищувачі:
- Літакам Gripen не потрібні аеродроми, вони можуть злітати та сідати на звичайні дороги (!).
- Винищувачі злітають з дуже короткої злітної частини. Зліт-посадка - смуга 800 метрів, причому для посадки потрібно всього 600 м.
- Їх дешевше обслуговувати, ніж F-16.
- Gripen дозволяє нести європейські ракети Meteor та MICA. Meteor працює на відстані понад 200 км.
- Вони дадуть можливість перехоплювати російські літаки, які планують скидати КАБи, тобто ми зможемо відігнати їх від кордонів України.
- Важливо, що це європейська платформа, тобто нам не загрожують постійні обмеження від Трампа.
Ничего нет, а он уже денежный поток перенаправляет на мифические самолеты.
Чтобы самолеты летали, недостаточно их купить. Нужно обучить летчиков, дать им достаточный запас налета, обучить технический состав, развернуть техническую сеть наземного обслуживания, создать запасы топлива и масел и т.д.
Кстати, а куда подевались французские Миражи и американские F-16?
А новый "миндич" для работы со шведами всегда найдется с вытекающими результатами.
Такие у Зеленского всегда под рукой.