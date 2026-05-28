Рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые Gripen, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующих 10 месяцев Украина рассчитывает получить первые истребители Gripen из Швеции.

Об этом он заявил во время брифинга в Швеции, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что сегодня есть решение по боевой авиации.

"Шведские боевые самолеты точно укрепят наш воздушный флот, нашу ПВО. Мы рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые возможности, получить первые Gripen. Будем делать со своей стороны все возможное. Очень рассчитываем на это.

Важно, что это самолеты с соответствующим комплектом вооружений. Это поможет, в частности, нашей защите от российских управляемых авиабомб", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, добавил он, Украина готова покупать Gripen.

"Мы начинаем это делать", - отметил он.

