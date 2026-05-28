Рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые Gripen, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующих 10 месяцев Украина рассчитывает получить первые истребители Gripen из Швеции.

Об этом он заявил во время брифинга в Швеции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Глава государства отметил, что сегодня есть решение по боевой авиации.

"Шведские боевые самолеты точно укрепят наш воздушный флот, нашу ПВО. Мы рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые возможности, получить первые Gripen. Будем делать со своей стороны все возможное. Очень рассчитываем на это. 

Важно, что это самолеты с соответствующим комплектом вооружений. Это поможет, в частности, нашей защите от российских управляемых авиабомб", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, добавил он, Украина готова покупать Gripen.

"Мы начинаем это делать", - отметил он.

Зеленський Владимир Швеция Gripen
3,14 кожного дня
10 місяців, розраховуєте??? Та вже по новиних різних ресурсів Зеленський наче везе сьогодні в кишені 🐱. Короче язик в Україні то ворог номер раз.
10 місяців,ще потрібно вижити від кордону 30 км 😱😢
Протягом усього дня зберігається висока активність стратегічної авіації, в тому числі комунікації пунктів управління, що може свідчити про початок підготовки до нанесення масованого ракетного удару по території України.

У нас краща розвідка це відсутність президента в Україні. Дешево і сердито ( не зовсім дешево правда 🐱)
А аналіз ефективності отриманих F-16 і відповіді на питання чому вони нам не допомагають зупинити обстріли України російськими керованими авіабомбами та не можуть збивати російські літаки та шахеди, коли буде? Ми зараз купляємо черговий непотріб який нічого не дасть в обороні!
А шахеди збивати чи крилаті ракети?
Це якщо не буде загрози дружнього вогню.
Так чому ж F16 не збивають всі Шахеди, чому вони додітають до Західної України?
Схоже на казку. Бразильці за 13 років отримали всього 11 літаків Грипен з 36. У них теж свої Файр-понти.
Фейєр-понти
16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D отримає Україна від Швеції - це важливе рішення, адже ці літаки мають низку переваг для нас

Цікаві факти про нові вже українські винищувачі:

- Літакам Gripen не потрібні аеродроми, вони можуть злітати та сідати на звичайні дороги (!).

- Винищувачі злітають з дуже короткої злітної частини. Зліт-посадка - смуга 800 метрів, причому для посадки потрібно всього 600 м.

- Їх дешевше обслуговувати, ніж F-16.

- Gripen дозволяє нести європейські ракети Meteor та MICA. Meteor працює на відстані понад 200 км.

- Вони дадуть можливість перехоплювати російські літаки, які планують скидати КАБи, тобто ми зможемо відігнати їх від кордонів України.

- Важливо, що це європейська платформа, тобто нам не загрожують постійні обмеження від Трампа.
28.05.2026 14:36 Ответить
А в Швеції така ж кількість населення, як в Угорщині. Але в них є схильність до інженерної думки, тому маленька Швеція може собі дозволити мати свої літаки.👍
3,14 кожного дня
6.28 ранком
закінчення бойових дій у "зеленого афериста і зрадника" в листопадфі.відкладається
фламінги де , обкурок ?!
Где украинская баллистика?
Ничего нет, а он уже денежный поток перенаправляет на мифические самолеты.
Чтобы самолеты летали, недостаточно их купить. Нужно обучить летчиков, дать им достаточный запас налета, обучить технический состав, развернуть техническую сеть наземного обслуживания, создать запасы топлива и масел и т.д.
Кстати, а куда подевались французские Миражи и американские F-16?
А он не знает!
Звичний звіздьож злоякісного блазня....
Так контракти підписані,чи як? Чи шведи,ті що в них на озброєні,будуть передавати?
Зеленскому главное - купить.
А новый "миндич" для работы со шведами всегда найдется с вытекающими результатами.
Такие у Зеленского всегда под рукой.
Та дайте обкуреному мудаку якогось заспокійливого!
ЭТО ЖЕ НЕ ЧЕРЕПАХИ, А САМОЛЁТЫ !!!
