Розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші Gripen, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних 10 місяців Україна розраховує отримати перші винищувачічі Gripen від Швеції.

Про це він заявив під час брифінгу у Шевції, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зауважив, що сьогодні є рішення щодо бойової авіації.

"Шведські бойові літаки точно посилять наш повітряний флот, нашу ППО. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші Gripen. Робитимемо зі свого боку все можливе. Дуже розраховуємо на це.

Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе, зокрема, нашому захисту від російських керованих авіабомб", - наголосив Зеленський.

Крім цього, додав він, Україна готова купувати Gripen.

"Ми це починаємо робити", - зазначив він.

