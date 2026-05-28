Розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші Gripen, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних 10 місяців Україна розраховує отримати перші винищувачічі Gripen від Швеції.

Про це він заявив під час брифінгу у Шевції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Глава держави зауважив, що сьогодні є рішення щодо бойової авіації.

"Шведські бойові літаки точно посилять наш повітряний флот, нашу ППО. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші Gripen. Робитимемо зі свого боку все можливе. Дуже розраховуємо на це. 

Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе, зокрема, нашому захисту від російських керованих авіабомб", - наголосив Зеленський.

Крім цього, додав він, Україна готова купувати Gripen.

"Ми це починаємо робити", - зазначив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (27895) Швеція (1115) Gripen (34)
Топ коментарі
10 місяців, розраховуєте??? Та вже по новиних різних ресурсів Зеленський наче везе сьогодні в кишені 🐱. Короче язик в Україні то ворог номер раз.
28.05.2026 14:31 Відповісти
Протягом усього дня зберігається висока активність стратегічної авіації, в тому числі комунікації пунктів управління, що може свідчити про початок підготовки до нанесення масованого ракетного удару по території України.

У нас краща розвідка це відсутність президента в Україні. Дешево і сердито ( не зовсім дешево правда 🐱)
28.05.2026 14:34 Відповісти
3,14 кожного дня
28.05.2026 14:43 Відповісти
10 місяців,ще потрібно вижити від кордону 30 км 😱😢
28.05.2026 17:55 Відповісти
А аналіз ефективності отриманих F-16 і відповіді на питання чому вони нам не допомагають зупинити обстріли України російськими керованими авіабомбами та не можуть збивати російські літаки та шахеди, коли буде? Ми зараз купляємо черговий непотріб який нічого не дасть в обороні!
28.05.2026 14:35 Відповісти
А шахеди збивати чи крилаті ракети?
Це якщо не буде загрози дружнього вогню.
28.05.2026 18:52 Відповісти
Так чому ж F16 не збивають всі Шахеди, чому вони додітають до Західної України?
28.05.2026 19:59 Відповісти
Схоже на казку. Бразильці за 13 років отримали всього 11 літаків Грипен з 36. У них теж свої Файр-понти.
28.05.2026 14:36 Відповісти
Фейєр-понти
28.05.2026 14:38 Відповісти
16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D отримає Україна від Швеції - це важливе рішення, адже ці літаки мають низку переваг для нас

Цікаві факти про нові вже українські винищувачі:

- Літакам Gripen не потрібні аеродроми, вони можуть злітати та сідати на звичайні дороги (!).

- Винищувачі злітають з дуже короткої злітної частини. Зліт-посадка - смуга 800 метрів, причому для посадки потрібно всього 600 м.

- Їх дешевше обслуговувати, ніж F-16.

- Gripen дозволяє нести європейські ракети Meteor та MICA. Meteor працює на відстані понад 200 км.

- Вони дадуть можливість перехоплювати російські літаки, які планують скидати КАБи, тобто ми зможемо відігнати їх від кордонів України.

- Важливо, що це європейська платформа, тобто нам не загрожують постійні обмеження від Трампа.
28.05.2026 14:36 Відповісти
А в Швеції така ж кількість населення, як в Угорщині. Але в них є схильність до інженерної думки, тому маленька Швеція може собі дозволити мати свої літаки.👍
28.05.2026 15:35 Відповісти
6.28 ранком
28.05.2026 14:46 Відповісти
закінчення бойових дій у "зеленого афериста і зрадника" в листопадфі.відкладається
28.05.2026 15:09 Відповісти
фламінги де , обкурок ?!
28.05.2026 15:12 Відповісти
Где украинская баллистика?
Ничего нет, а он уже денежный поток перенаправляет на мифические самолеты.
Чтобы самолеты летали, недостаточно их купить. Нужно обучить летчиков, дать им достаточный запас налета, обучить технический состав, развернуть техническую сеть наземного обслуживания, создать запасы топлива и масел и т.д.
Кстати, а куда подевались французские Миражи и американские F-16?
28.05.2026 15:30 Відповісти
А он не знает!
28.05.2026 15:48 Відповісти
Звичний звіздьож злоякісного блазня....
28.05.2026 15:37 Відповісти
Так контракти підписані,чи як? Чи шведи,ті що в них на озброєні,будуть передавати?
28.05.2026 15:50 Відповісти
Зеленскому главное - купить.
А новый "миндич" для работы со шведами всегда найдется с вытекающими результатами.
Такие у Зеленского всегда под рукой.
28.05.2026 15:59 Відповісти
Та дайте обкуреному мудаку якогось заспокійливого!
28.05.2026 21:21 Відповісти
ЭТО ЖЕ НЕ ЧЕРЕПАХИ, А САМОЛЁТЫ !!!
29.05.2026 01:37 Відповісти
 
 