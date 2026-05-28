Розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші Gripen, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних 10 місяців Україна розраховує отримати перші винищувачічі Gripen від Швеції.
Про це він заявив під час брифінгу у Шевції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Глава держави зауважив, що сьогодні є рішення щодо бойової авіації.
"Шведські бойові літаки точно посилять наш повітряний флот, нашу ППО. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші Gripen. Робитимемо зі свого боку все можливе. Дуже розраховуємо на це.
Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе, зокрема, нашому захисту від російських керованих авіабомб", - наголосив Зеленський.
Крім цього, додав він, Україна готова купувати Gripen.
"Ми це починаємо робити", - зазначив він.
У нас краща розвідка це відсутність президента в Україні. Дешево і сердито ( не зовсім дешево правда 🐱)
Це якщо не буде загрози дружнього вогню.
Цікаві факти про нові вже українські винищувачі:
- Літакам Gripen не потрібні аеродроми, вони можуть злітати та сідати на звичайні дороги (!).
- Винищувачі злітають з дуже короткої злітної частини. Зліт-посадка - смуга 800 метрів, причому для посадки потрібно всього 600 м.
- Їх дешевше обслуговувати, ніж F-16.
- Gripen дозволяє нести європейські ракети Meteor та MICA. Meteor працює на відстані понад 200 км.
- Вони дадуть можливість перехоплювати російські літаки, які планують скидати КАБи, тобто ми зможемо відігнати їх від кордонів України.
- Важливо, що це європейська платформа, тобто нам не загрожують постійні обмеження від Трампа.
Ничего нет, а он уже денежный поток перенаправляет на мифические самолеты.
Чтобы самолеты летали, недостаточно их купить. Нужно обучить летчиков, дать им достаточный запас налета, обучить технический состав, развернуть техническую сеть наземного обслуживания, создать запасы топлива и масел и т.д.
Кстати, а куда подевались французские Миражи и американские F-16?
А новый "миндич" для работы со шведами всегда найдется с вытекающими результатами.
Такие у Зеленского всегда под рукой.