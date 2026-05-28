Україна готова купити "всі 150 винищувачів" Gripen за кошти з кредиту ЄС, - Зеленський

Україна спрямує частину коштів, передбачених на оборону, з фінансової допомоги ЄС на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Кредит ЄС

Так, Зеленський нагадав про те, що Верховна Рада України схвалила у четвер, 28 травня, за основу і в цілому законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

"Це кошти на два роки, в тому числі для нашої оборони", – зазначив президент.

Закупівля Gripen

Зеленський повідомив, що Україна спрямує 2,5 млрд євро із цієї допомоги на закупівлю винищувачів Gripen.

Так, президент заявив, що Україна купить "всі 150 винищувачів", а також висловив сподівання, що фінансування буде достатньо.

Що передувало

Нагадаємо, цього дня прем'єр-міністра Швеції Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.