Україна готова купити "всі 150 винищувачів" Gripen за кошти з кредиту ЄС, - Зеленський

Зеленський про Gripen

Україна спрямує частину коштів, передбачених на оборону, з фінансової допомоги ЄС на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Кредит ЄС

Так, Зеленський нагадав про те, що Верховна Рада України схвалила у четвер, 28 травня, за основу і в цілому законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

"Це кошти на два роки, в тому числі для нашої оборони", – зазначив президент.

Закупівля Gripen

Зеленський повідомив, що Україна спрямує 2,5 млрд євро із цієї допомоги на закупівлю винищувачів Gripen.

Так, президент заявив, що Україна купить "всі 150 винищувачів", а також висловив сподівання, що фінансування буде достатньо.

Що передувало

Нагадаємо, цього дня прем'єр-міністра Швеції Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.

Автор: 

Зеленський Володимир (27864) Швеція (1106) Gripen (25)
Топ коментарі
+8
Ну я считаю что это правильное решение. Потому что с ф-16 ситуация вышла хреновая. Самолеты передать можно - а в линк-16 включить их нельзя. И радары современные на них поставить нельзя. И последние версии АИМ 120 - тоже нельзя. Летайте - мопеды сбивайте. Потому что эскалация. А шведы во рту видали все эти опасения, потому что викинги и генетически помнят что самый лучший способ предотвратить эскалацию - дать врагу топором между рогов.
показати весь коментар
28.05.2026 15:27 Відповісти
+8
Грошей ще не дали, літаки ще не передають, а Вова частину вже потратив
показати весь коментар
28.05.2026 15:27 Відповісти
+6
Это просто тупой трындеж для лохов. Уже подсчитывали сумму, необходимую для покупки и эксплуатации 150 Грипенов. 90 миллиардов не хватит.
показати весь коментар
28.05.2026 15:30 Відповісти
Наивный
показати весь коментар
28.05.2026 15:24 Відповісти
Україні не потрібні Гріпени з американськими двигунами! Україні потрібен повністю європейський військовий літак Рафаль або Еврофайтер Тайфун.
показати весь коментар
28.05.2026 15:36 Відповісти
Опять с таблетками беда?
показати весь коментар
28.05.2026 15:37 Відповісти
Сьогодні є статистика застосування української авіації в бойових діях яка показує що на 100 літаковильотів російської авіації приходиться один ліатковиліт українських ВПС і то не дуже успішний бо мажуть мімо цілей!
показати весь коментар
28.05.2026 15:53 Відповісти
Прими уже своих таблеток, "эксперд", Уморил
показати весь коментар
28.05.2026 15:56 Відповісти
И, главное - их нету столько. А их производство займет много лет. Но кого это волнует когда лохи готовы потреблять лапшу без остановки?
показати весь коментар
28.05.2026 15:36 Відповісти
Питання ще й в іншому - КОГО він посадить у кабіни? Де він стільки пілотів набере? Підготовлених... У 95-му кварталі набиратиме?
показати весь коментар
28.05.2026 15:45 Відповісти
Там вопросов куча. И по пилотам, и по комплектации, и по наличию самолетов дальнего обнаружения, и по срокам поставки при нынешних темпах производства в 12 бортов в год, и по многому другому. Но лохам это невдомек
показати весь коментар
28.05.2026 15:54 Відповісти
Курне чи нюхне з компанією і, приспівуючи «а мнє лєтать, а мнє лєтать охота», як «взлєтіт»!
показати весь коментар
28.05.2026 16:31 Відповісти
Напевно гарний відкат пообіцяли, що так жопу рве як з болгарськими реакторами....
показати весь коментар
28.05.2026 15:24 Відповісти
Заберіть гроші у ідіотів. Досить вже закупівель F-16, які нічого не дали! Надавали купу старого лайна, яке не може ******* протиповітряні ракети на 200км запускати.
показати весь коментар
28.05.2026 15:24 Відповісти
Ігол L, закрий свою тупу пельку, якщо нічого не розумієш в авіації.
показати весь коментар
28.05.2026 15:32 Відповісти
на відстані 200 км та ракета (мабуть мається на увазі метеор) зможе вразити якийсь неспроможний на маневри кукурузник типу сесни.
показати весь коментар
28.05.2026 15:48 Відповісти
Ну все відносно, ворожий літак може бути ближче ніж 200км, але по ньому українські ВПС все одно не можуть запускати протиповітряні ракети бо немає таких ракет та літаків під такі ракети!
показати весь коментар
28.05.2026 15:51 Відповісти
"Кукурузник" - навряд чи, зараз кукурудзу обробляють БпЛА, бо так дешевше . Бомбардувальник, траспортник, заправщик, літак ДРЛС, стратегічний БпЛА - цілком зможе уразити, навіть на відстані 200+ км.
Ракета класу "повітря-повітря" Meteor здатна вражати цілі на відстані понад 200 км, однак для перехоплення активно маневруючого винищувача на такій дистанції її ефективність суттєво знижується через стрімке падіння кінетичної енергії ракети. Виробник декларує дальність понад 200 км, а зона No-Escape Zone (NEZ - зона, з якої ціль не може втекти, виконавши маневр) для Meteor є однією з найбільших у світі. Проте ця максимальна дальність стосується великих, не дуже маневрених цілей (бомбардувальники, літаки ДРЛС), що летять прямо. Якщо ворожий винищувач вчасно помічає пуск і починає інтенсивно ухилятися, ракета витрачає колосальну кількість енергії на виконання коригувань курсу. На дальності 200 км їй може просто не вистачити швидкості (кінетичної енергії) для фінального перехоплення, навіть якщо вона долетить до цілі.
показати весь коментар
28.05.2026 16:28 Відповісти
А AIM-120D-3 не ******* ракета ? Інша справа що нам її давати не хочуть.
показати весь коментар
28.05.2026 15:55 Відповісти
А чем вы ее наводить на цель будете?
показати весь коментар
28.05.2026 15:57 Відповісти
Тоді навіщо нам літаки до яких нам не дають озброєння, а самі ми не виробляємо? Навіщо знову робити чергову помилку і купляти чергову супердорогу іграшку яка не дасть нам переваги на полі бою?
показати весь коментар
28.05.2026 15:59 Відповісти
Планету Марс купи....(
показати весь коментар
28.05.2026 15:25 Відповісти
Zельоний обмудок
показати весь коментар
28.05.2026 15:27 Відповісти
І тут Остапа понесло
показати весь коментар
28.05.2026 15:27 Відповісти
- Беремо всьо!
- Вам же на ракети грошей не лишиться.
- Зате як гарно літатимуть
показати весь коментар
28.05.2026 15:50 Відповісти
в расрочку візьме
показати весь коментар
28.05.2026 15:32 Відповісти
Хай наложкою відправляють ))))
показати весь коментар
28.05.2026 15:40 Відповісти
Надіюся - поки-що, лише у мріях...
показати весь коментар
28.05.2026 15:46 Відповісти
Не частину, а усі. І Евросоюз ще й винен лишився!
показати весь коментар
28.05.2026 15:52 Відповісти
Де ти збираєшся купувати всіх навчених пілотів?
показати весь коментар
28.05.2026 15:31 Відповісти
вже навчені
показати весь коментар
28.05.2026 15:33 Відповісти
👌
показати весь коментар
28.05.2026 16:01 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2026 15:31 Відповісти
Україна може отримати від ЄС 9,1 млрд євро вже у червні
показати весь коментар
28.05.2026 15:35 Відповісти
Най потужніша потужність .
показати весь коментар
28.05.2026 15:42 Відповісти
Схоже адміністрація зелених намагається вирішити завдання - як використати кредитні гроші, завдавши максимальної шкоди цій країні.
показати весь коментар
28.05.2026 15:44 Відповісти
Гріпен це супер апарат .
технологічна звʼязка сааб + гріпен = московити до кобзона
показати весь коментар
28.05.2026 15:47 Відповісти
Українська Мрія яка знищена Оманською Гнидою

показати весь коментар
28.05.2026 15:48 Відповісти
Зеля, 150 не купувати тупо потрібно, а локалізувати виробництво частково в Україні.
показати весь коментар
28.05.2026 15:49 Відповісти
Якщо це нові літаки то в шведів проблема з виробництвом і це затягнеться на роки.
показати весь коментар
28.05.2026 16:02 Відповісти
Як і у французів.А їм ще по контрактах потрібно виготовити.Дадуть свої беушні перших модифікацій і то розтягнуть на роки.
показати весь коментар
28.05.2026 16:07 Відповісти
В 2050-му році.
показати весь коментар
28.05.2026 16:05 Відповісти
Два вопроса: где эти грипены взять в таком количестве?
И второй: к на них летать будет и когда?
Короче говоря похоже на популизм.
показати весь коментар
28.05.2026 16:09 Відповісти
рідкісне падло брехливе
показати весь коментар
28.05.2026 16:18 Відповісти
 
 