Україна готова купити "всі 150 винищувачів" Gripen за кошти з кредиту ЄС, - Зеленський
Україна спрямує частину коштів, передбачених на оборону, з фінансової допомоги ЄС на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Кредит ЄС
Так, Зеленський нагадав про те, що Верховна Рада України схвалила у четвер, 28 травня, за основу і в цілому законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.
"Це кошти на два роки, в тому числі для нашої оборони", – зазначив президент.
Закупівля Gripen
Зеленський повідомив, що Україна спрямує 2,5 млрд євро із цієї допомоги на закупівлю винищувачів Gripen.
Так, президент заявив, що Україна купить "всі 150 винищувачів", а також висловив сподівання, що фінансування буде достатньо.
Що передувало
Нагадаємо, цього дня прем'єр-міністра Швеції Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.
Ракета класу "повітря-повітря" Meteor здатна вражати цілі на відстані понад 200 км, однак для перехоплення активно маневруючого винищувача на такій дистанції її ефективність суттєво знижується через стрімке падіння кінетичної енергії ракети. Виробник декларує дальність понад 200 км, а зона No-Escape Zone (NEZ - зона, з якої ціль не може втекти, виконавши маневр) для Meteor є однією з найбільших у світі. Проте ця максимальна дальність стосується великих, не дуже маневрених цілей (бомбардувальники, літаки ДРЛС), що летять прямо. Якщо ворожий винищувач вчасно помічає пуск і починає інтенсивно ухилятися, ракета витрачає колосальну кількість енергії на виконання коригувань курсу. На дальності 200 км їй може просто не вистачити швидкості (кінетичної енергії) для фінального перехоплення, навіть якщо вона долетить до цілі.
- Вам же на ракети грошей не лишиться.
- Зате як гарно літатимуть
технологічна звʼязка сааб + гріпен = московити до кобзона
И второй: к на них летать будет и когда?
Короче говоря похоже на популизм.