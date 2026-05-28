Украинские пилоты уже начали обучение на шведских Gripen

Украинские пилоты и технический персонал уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

Обучение расширят осенью

По словам Йонсона, программа подготовки украинских экипажей осенью будет расширена.

"Украина получает не просто самолеты. Украина создает современные воздушные силы, способные воевать, выживать и адаптироваться в самых сложных условиях в Европе. Gripen C/D отвечает на насущные потребности. Gripen E/F строит будущее. Вместе они создают импульс", – заявил министр.

Ракеты Meteor против российских самолетов

Пол Йонсон также сообщил, что истребители Gripen C/D могут поставляться вместе с ракетами большой дальности Meteor класса "воздух-воздух".

По его словам, такие ракеты позволят отгонять российские самолеты-носители управляемых авиабомб от линии фронта.

Gripen создавали для войны в условиях постоянной угрозы

Gripen C/D уже почти 20 лет являются основой ВВС Швеции и используются в военно-воздушных силах других стран.

Новое поколение Gripen E/F, по словам шведской стороны, стало результатом 20 лет технологического развития и соответствует требованиям современной войны.

"Gripen был создан для страны, которая может быть вынуждена сражаться в меньшинстве, под давлением и с разбросанных баз. Это делает его чрезвычайно актуальным для Украины: высокая готовность, быстрое перевооружение, современное вооружение и способность действовать под постоянной угрозой", – подчеркнул Пол Йонсон.

