Украинские пилоты уже начали обучение на шведских Gripen

В Швеции заявили о начале подготовки украинских экипажей для истребителей

Украинские пилоты и технический персонал уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

Обучение расширят осенью

По словам Йонсона, программа подготовки украинских экипажей осенью будет расширена.

"Украина получает не просто самолеты. Украина создает современные воздушные силы, способные воевать, выживать и адаптироваться в самых сложных условиях в Европе. Gripen C/D отвечает на насущные потребности. Gripen E/F строит будущее. Вместе они создают импульс", – заявил министр.

Ракеты Meteor против российских самолетов

Пол Йонсон также сообщил, что истребители Gripen C/D могут поставляться вместе с ракетами большой дальности Meteor класса "воздух-воздух".

По его словам, такие ракеты позволят отгонять российские самолеты-носители управляемых авиабомб от линии фронта.

Gripen создавали для войны в условиях постоянной угрозы

Gripen C/D уже почти 20 лет являются основой ВВС Швеции и используются в военно-воздушных силах других стран.

Новое поколение Gripen E/F, по словам шведской стороны, стало результатом 20 лет технологического развития и соответствует требованиям современной войны.

"Gripen был создан для страны, которая может быть вынуждена сражаться в меньшинстве, под давлением и с разбросанных баз. Это делает его чрезвычайно актуальным для Украины: высокая готовность, быстрое перевооружение, современное вооружение и способность действовать под постоянной угрозой", – подчеркнул Пол Йонсон.

на кацапах треба навчатися
28.05.2026 16:54 Ответить
Старі Гріпени C/D не мають можливості побачити російські літаки на відстані 200+км, в них немає АФАР, тому їх закупівлі повністю безглузді, це літак 90-х років, а нам протистоять російські літаки 2020-х років які нам потрібно перемагати!
28.05.2026 17:00 Ответить
Це не для повітряних боїв. Це щоб збивати ракетоносії.
28.05.2026 17:02 Ответить
Так ракетоносії не наближаються до ЛБЗ на відстань наведення пострілу нашої протиповітряної ракети! Як це ще пояснити? Ці Гріпени нічого не дадуть, якщо вони САМІ НЕ МОЖУТЬ НАВЕСТИ РАКЕТУ на ворожий літак за 200км від них!
28.05.2026 17:07 Ответить
Так нам будуть поставлені найновіші з афар і низьким епр
28.05.2026 17:03 Ответить
Колись в майбутньому, до якого Україна може не дожити! Нам потрібна ******* зброя зараз, негайно, в цю мить, а не колись потім!
28.05.2026 17:08 Ответить
Gripen C/D можуть постачатися разом із ракетами великої дальності Meteor класу "повітря - повітря".
28.05.2026 17:04 Ответить
Так для застосування такої ракети потрібно мати АФАР, який може за 200+ км побачити ворожий літак і навести на нього протиповітряну ракету Метеор. А старі Гріпени не можуть це зробити і тому не можуть наводити Метеор на відстані 200+км!
28.05.2026 17:09 Ответить
Водночас доступний у короткостроковій перспективі JAS 39 C/D точно не буде пасти задніх, а за своїми можливостями, буде й вищим за наявні українські вживані F-16 та Mirage 2000F-5 за рахунок наявності далекобійної ракети "повітря-повітря" Meteor з дальністю знищення цілей у 200 км. Але для максимально ефективного її використання Україна має https://defence-ua.com/army_and_war/litak_asc_890_saab_340_aewc_vid_shvetsiji_scho_vin_mozhe_ta_chomu_tse_dijsno_nadvazhlivo_dlja_f_16-15495.html нарешті отримати шведські літаки ДРЛВ Saab 340 AEW, з якими Gripen "природно" взаємопов'язані.
28.05.2026 17:05 Ответить
Те що Україні передали літаюче лайно яке гірше застарілих Гріпенів це окрема тема. Але збільшувати зоопарк літаків в Україні точно не варто! Якщо ми купляємо літаки на додачу до вже існуючих до потрібно купляти фрацузькі Рафалі!
28.05.2026 17:11 Ответить
На Рафалі черга, завтра їх ніхто не дасть. А літаки, здатні вражати на 200+ км потрібні були вже три роки тому.
Як казав Леонід Макрович "маємо те що маємо"
28.05.2026 17:37 Ответить
Ну так потрібно було ставати в чергу в 2014 році, вже б мали парк Рафалів. Або хоча б у 2022 році, вже б прийшло кілька літаків. І потім що таке черга, якщо в Україні йде війна. Всі інші почекають! Я думаю всім цікаво побачити замовлені Рафаль в реальному бою, може і не потрібно їх купляти. Єдині хто не хоче поставляти нам Рафалі це самі французи, схоже вони не дуже переконані в успішності своїх літаків проти російських винищувачів.
28.05.2026 18:01 Ответить
За його словами, такі ракети дозволять відганяти російські літаки-носії керованих авіабомб від лінії фронту.
28.05.2026 17:07 Ответить
Не дозволять, бо немає чим наводити ці ракети на ціль на відстані 200+км. А шведькі літаки ДРЛОіУ не підійдуть бо їх знищать протиповітряними ракетами в повітрі комплексами С-400 на відстані 400км, або на землі ракетними ударами! Потрібно саме поєднання літака винищувача, який може підходити непомітно до ЛБЗ на низьких висотах з АФАР і який може наводити протиповітряні ракети на російські літаки за 200км!
28.05.2026 17:13 Ответить
C400 не розміщіють близько до ЛБЗ через дрони, та 400 км це космічна дальність для них. До того натівські ДРЛО мали б мати засоби РЕБ.

Але так літаки старі, та зараз немає де взяти нові всі заводи завантажені до 29 року, і навіть ці терміни туманні через затримки.
28.05.2026 17:32 Ответить
С-400 може стояти за 200км від ЛБЗ на окупованих територіях і стріляти по нашим літакам ДРЛОіУ які летять за 200км від ЛБЗ в тилу на висоті кількох кілометрів!
28.05.2026 17:34 Ответить
То ідеальна дальність, в реальності все не так красиво, друге ДРЛОУ можуть виставити завади.

Більше загрози не від С400, а від винищувачів на малих висотах, у орків є ракети 200км+ привіт нашим західним партнерам.

Але ще раз наголошую, варіантів немає, ******* літаки немає де купити, там пріорітет свої замовлення.
28.05.2026 17:48 Ответить
Так проти низьколетящих російських винищувачів можна використовувати тільки низьколетящі ******* західні винищувачі, а нам продають застаріле лайно!
28.05.2026 18:02 Ответить
.. Що..Ігорьок...знову лізеш для демонстрації своєї дурноголовості?
28.05.2026 17:11 Ответить
Ну авіатори нам зараз все розтолкують, особливо те чому досі немає авіації на фронті і чому ми досі не можемо позбивати всі КАБи та шахеди.
28.05.2026 17:14 Ответить
... ну бачиш... вже почав демонстрацію відвертої дурноголовості! Хоч би трохи почекав... ))) Тебе..дурноголове ..точно не вистачає...щоб позбивати всі КАБи.а шахеди...))) Бачиш...навіть ти ...пишеш...що безглуздо купляти..(отримувати у подарунок ) літаки 90-х років... ))) То де ж тоді взяти достатньо авіаії... щоб збивати все ..що літає? Може купимо F-35.... чи нові Гріппени...яких сама Швеція ще не має? Що ти ..дурноголове... пропонуєш купляти? Ну а писаниною про SAAB ти вже закріпив вдруге свою дурноголовість. Знищать на землі? Вони стояти будуть десь в Україні.... біля Києва..чи Дніпра...?)))) Ну а про С-400... тут ти втрет*є дурноголовістью відзначився...))) У тебе ..що не пост..то відверта демонстрація..... Давненько ти тут свій профессіоналізм демонструєш. Починав з АНТК.... міняв ніки...а дурноголовість так і залишилася!!!)))
28.05.2026 17:32 Ответить
Давай, зберись, вичави з себе логічний і послідовний текст. Я знаю ти можеш, коли тверезий. Але схоже це не сьогодні.
28.05.2026 17:35 Ответить
... навіть не збираюся дискутувати з дурноголовим!!! Твої інтернетовські знання з тріском розгромлять мої никудишні знання практичного використання авіаціїної технікі у війні... Ой..як же ж тебе не вистачає у ВПС України!! ))) То вже завтра у повітрі були б F-35.... з лейтенантами 21-річними ..випускниками ХУПСу 2025-26 років... І замість непотрібних SAAB-340 .. у небі висіли б Boeing E-3 Sentry..... і кацапсячі ..вирячивші очі... бігли б десь біля Таганрога..озираючись ...))))
На землю спустися..дурноголове!!! А то ти...дурноголове... точно ..як наші кадровики... Не будемо відправляти вчитися 40-45 річних бувших військових пілотів... а пошлемо 20-21 річних пацанів..бо вони МАЙБУТНЕ..)))) Але продовжуй смішити людей. Доречі ..весело..коли дискутують люди... ніколи вживу не бачивши того Гріппена...не розуміючі ..що і як використовують... Але то таке...))) Давай... вчи і розказуй людям..як літати і воювати!!!)))
28.05.2026 17:53 Ответить
На жаль не ВПС вирішують що Україна закуповує, тому у нас такий безлад з літаками які не можуть наблизитись до ЛБЗ для нанесення ударів по ворогу. Якби ВПС вирішували що купляти то ми б мали зброю перемоги, яка може забезпечити прикриття наземних військ і ППО в глибині території. Але на жаль рішення приймають дилетанти і ти їх підтримуєш, невідомо чому.
28.05.2026 17:58 Ответить
Ракет немає, захід дає ракети тільки ближнього бою, як доповнення ППО, не хочуть програшу орків, називаючи це ескалацією.
28.05.2026 17:37 Ответить
То навіщо брати додатковий мотлох, як його обслуговувати? Українські ресурси не безмежні. Потрібно нарешті розвивати ВПС в якомусь напрямку, відповідно до якоїсь концепції, а не колекціонувати мотлох від всіх світових виробників! З таким успіхом ми можемо створити свої двигуни для Міг-29 та Су-27 і скуповувати планери по світу і теж бути виробниками бойової авіації.
28.05.2026 17:43 Ответить
Щоб шахеди і крилаті ракети не знищували склади і виробництва озброєння. Навіть як засоби ППО всерівно треба брати тому що немає виходу.

Яка бойова авіація, тут просто балістику за 4 роки створити не можуть...
28.05.2026 17:52 Ответить
Якщо купляти за гроші старе лайно, то тоді купляти те що вже є на озброєнні - F16, навіщо збільшувати зоопарк літаків, під які потрібні різне обслуговування, різне навчання, різні запчастини та **********?
28.05.2026 17:56 Ответить
Классно. В ВС до 40 ед. F-16 и 3 ед. Мираж 2000 с теми же возможностями. Все збс.
28.05.2026 17:03 Ответить
Шведи не сильно..але відчутно кращі по використанню бойових можливостей за F-16...які на озброєнні ЗСУ. І вони..це КОМПЛЕКС застосування разом з SААB-340AEW. Так що постачання цього типу тільки ПЛЮС!!!
28.05.2026 17:16 Ответить
ну от і добре.
якщо ті Гріпени будуть нести ракети дальністю 200+ км як заявлено,
а не тільки за шахедами ганятися, як Ф-16,
це може бути щось зовсім непогано...
28.05.2026 17:04 Ответить
28.05.2026 17:05 Ответить
28.05.2026 17:06 Ответить
можна повільніше я записую
28.05.2026 17:08 Ответить
Травень 2026 року: Україна не тільки отримує від Швеції 16 літаків в подарунок, а ще й купує додатково 20 літаків Gripen E/F, фактично за російські гроші.
28.05.2026 17:09 Ответить
Як у нас так вийшло закрити писок пропагандистам і Кремлю? Пояснюємо: Безстрокова заморозка російських активів. Саме завдяки ній став можливим продаж "Гріпенів". Якщо простіше - Росія і платить Україні за зброю, яка буде використовуватися проти неї. Це можна сказати - найкраща «стратегія путіна» за останні роки.
28.05.2026 17:11 Ответить
 
 