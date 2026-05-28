Украинские пилоты уже начали обучение на шведских Gripen
Украинские пилоты и технический персонал уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.
Обучение расширят осенью
По словам Йонсона, программа подготовки украинских экипажей осенью будет расширена.
"Украина получает не просто самолеты. Украина создает современные воздушные силы, способные воевать, выживать и адаптироваться в самых сложных условиях в Европе. Gripen C/D отвечает на насущные потребности. Gripen E/F строит будущее. Вместе они создают импульс", – заявил министр.
Ракеты Meteor против российских самолетов
Пол Йонсон также сообщил, что истребители Gripen C/D могут поставляться вместе с ракетами большой дальности Meteor класса "воздух-воздух".
По его словам, такие ракеты позволят отгонять российские самолеты-носители управляемых авиабомб от линии фронта.
Gripen создавали для войны в условиях постоянной угрозы
Gripen C/D уже почти 20 лет являются основой ВВС Швеции и используются в военно-воздушных силах других стран.
Новое поколение Gripen E/F, по словам шведской стороны, стало результатом 20 лет технологического развития и соответствует требованиям современной войны.
"Gripen был создан для страны, которая может быть вынуждена сражаться в меньшинстве, под давлением и с разбросанных баз. Это делает его чрезвычайно актуальным для Украины: высокая готовность, быстрое перевооружение, современное вооружение и способность действовать под постоянной угрозой", – подчеркнул Пол Йонсон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як казав Леонід Макрович "маємо те що маємо"
Але так літаки старі, та зараз немає де взяти нові всі заводи завантажені до 29 року, і навіть ці терміни туманні через затримки.
Більше загрози не від С400, а від винищувачів на малих висотах, у орків є ракети 200км+ привіт нашим західним партнерам.
Але ще раз наголошую, варіантів немає, ******* літаки немає де купити, там пріорітет свої замовлення.
На землю спустися..дурноголове!!! А то ти...дурноголове... точно ..як наші кадровики... Не будемо відправляти вчитися 40-45 річних бувших військових пілотів... а пошлемо 20-21 річних пацанів..бо вони МАЙБУТНЕ..)))) Але продовжуй смішити людей. Доречі ..весело..коли дискутують люди... ніколи вживу не бачивши того Гріппена...не розуміючі ..що і як використовують... Але то таке...))) Давай... вчи і розказуй людям..як літати і воювати!!!)))
Яка бойова авіація, тут просто балістику за 4 роки створити не можуть...
якщо ті Гріпени будуть нести ракети дальністю 200+ км як заявлено,
а не тільки за шахедами ганятися, як Ф-16,
це може бути щось зовсім непогано...