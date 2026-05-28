УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10366 відвідувачів онлайн
Новини Винищувачі Gripen для України
1 300 43

Українські пілоти вже почали навчання на шведських Gripen

У Швеції заявили про старт підготовки українських екіпажів для винищувачів

Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Навчання розширять восени

За словами Йонсона, програма підготовки українських екіпажів восени буде розширена.

"Україна отримує не просто літаки. Україна створює сучасні повітряні сили, здатні воювати, виживати та адаптуватися в найскладніших умовах у Європі. Gripen C/D відповідає на нагальні потреби. Gripen E/F будується майбутнє. Разом вони створюють імпульс", – заявив міністр.

Читайте: Україна готова купити "всі 150 винищувачів" Gripen за кошти з кредиту ЄС, - Зеленський

Ракети Meteor проти російських літаків

Пол Йонсон також повідомив, що винищувачі Gripen C/D можуть постачатися разом із ракетами великої дальності Meteor класу "повітря – повітря".

За його словами, такі ракети дозволять відганяти російські літаки-носії керованих авіабомб від лінії фронту.

Читайте: Навчання українських пілотів на F-16 займе менше 6 місяців, - Повітряні сили

Gripen створювали для війни в умовах постійної загрози

Gripen C/D вже майже 20 років є основою ВПС Швеції та використовуються у військово-повітряних силах інших країн.

Нове покоління Gripen E/F, за словами шведської сторони, стало результатом 20 років технологічного розвитку та відповідає вимогам сучасної війни.

"Gripen був створений для країни, яка може змушена битися в меншості, під тиском і з розкиданих баз. Це робить його надзвичайно актуальним для України: висока готовність, швидке переозброєння, сучасна зброя та здатність діяти під постійною загрозою", – наголосив Пол Йонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шестеро українських пілотів у Британії пройшли навчання на літаках Tutor і вже тренуються на F-16. ФОТОрепортаж

навчання (700) пілот (117) Gripen (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
на кацапах треба навчатися
показати весь коментар
28.05.2026 16:54 Відповісти
+2
ну от і добре.
якщо ті Гріпени будуть нести ракети дальністю 200+ км як заявлено,
а не тільки за шахедами ганятися, як Ф-16,
це може бути щось зовсім непогано...
показати весь коментар
28.05.2026 17:04 Відповісти
+1
Старі Гріпени C/D не мають можливості побачити російські літаки на відстані 200+км, в них немає АФАР, тому їх закупівлі повністю безглузді, це літак 90-х років, а нам протистоять російські літаки 2020-х років які нам потрібно перемагати!
показати весь коментар
28.05.2026 17:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на кацапах треба навчатися
показати весь коментар
28.05.2026 16:54 Відповісти
Старі Гріпени C/D не мають можливості побачити російські літаки на відстані 200+км, в них немає АФАР, тому їх закупівлі повністю безглузді, це літак 90-х років, а нам протистоять російські літаки 2020-х років які нам потрібно перемагати!
показати весь коментар
28.05.2026 17:00 Відповісти
Це не для повітряних боїв. Це щоб збивати ракетоносії.
показати весь коментар
28.05.2026 17:02 Відповісти
Так ракетоносії не наближаються до ЛБЗ на відстань наведення пострілу нашої протиповітряної ракети! Як це ще пояснити? Ці Гріпени нічого не дадуть, якщо вони САМІ НЕ МОЖУТЬ НАВЕСТИ РАКЕТУ на ворожий літак за 200км від них!
показати весь коментар
28.05.2026 17:07 Відповісти
Так нам будуть поставлені найновіші з афар і низьким епр
показати весь коментар
28.05.2026 17:03 Відповісти
Колись в майбутньому, до якого Україна може не дожити! Нам потрібна ******* зброя зараз, негайно, в цю мить, а не колись потім!
показати весь коментар
28.05.2026 17:08 Відповісти
Gripen C/D можуть постачатися разом із ракетами великої дальності Meteor класу "повітря - повітря".
показати весь коментар
28.05.2026 17:04 Відповісти
Так для застосування такої ракети потрібно мати АФАР, який може за 200+ км побачити ворожий літак і навести на нього протиповітряну ракету Метеор. А старі Гріпени не можуть це зробити і тому не можуть наводити Метеор на відстані 200+км!
показати весь коментар
28.05.2026 17:09 Відповісти
Водночас доступний у короткостроковій перспективі JAS 39 C/D точно не буде пасти задніх, а за своїми можливостями, буде й вищим за наявні українські вживані F-16 та Mirage 2000F-5 за рахунок наявності далекобійної ракети "повітря-повітря" Meteor з дальністю знищення цілей у 200 км. Але для максимально ефективного її використання Україна має https://defence-ua.com/army_and_war/litak_asc_890_saab_340_aewc_vid_shvetsiji_scho_vin_mozhe_ta_chomu_tse_dijsno_nadvazhlivo_dlja_f_16-15495.html нарешті отримати шведські літаки ДРЛВ Saab 340 AEW, з якими Gripen "природно" взаємопов'язані.
показати весь коментар
28.05.2026 17:05 Відповісти
Те що Україні передали літаюче лайно яке гірше застарілих Гріпенів це окрема тема. Але збільшувати зоопарк літаків в Україні точно не варто! Якщо ми купляємо літаки на додачу до вже існуючих до потрібно купляти фрацузькі Рафалі!
показати весь коментар
28.05.2026 17:11 Відповісти
На Рафалі черга, завтра їх ніхто не дасть. А літаки, здатні вражати на 200+ км потрібні були вже три роки тому.
Як казав Леонід Макрович "маємо те що маємо"
показати весь коментар
28.05.2026 17:37 Відповісти
Ну так потрібно було ставати в чергу в 2014 році, вже б мали парк Рафалів. Або хоча б у 2022 році, вже б прийшло кілька літаків. І потім що таке черга, якщо в Україні йде війна. Всі інші почекають! Я думаю всім цікаво побачити замовлені Рафаль в реальному бою, може і не потрібно їх купляти. Єдині хто не хоче поставляти нам Рафалі це самі французи, схоже вони не дуже переконані в успішності своїх літаків проти російських винищувачів.
показати весь коментар
28.05.2026 18:01 Відповісти
За його словами, такі ракети дозволять відганяти російські літаки-носії керованих авіабомб від лінії фронту.
показати весь коментар
28.05.2026 17:07 Відповісти
Не дозволять, бо немає чим наводити ці ракети на ціль на відстані 200+км. А шведькі літаки ДРЛОіУ не підійдуть бо їх знищать протиповітряними ракетами в повітрі комплексами С-400 на відстані 400км, або на землі ракетними ударами! Потрібно саме поєднання літака винищувача, який може підходити непомітно до ЛБЗ на низьких висотах з АФАР і який може наводити протиповітряні ракети на російські літаки за 200км!
показати весь коментар
28.05.2026 17:13 Відповісти
C400 не розміщіють близько до ЛБЗ через дрони, та 400 км це космічна дальність для них. До того натівські ДРЛО мали б мати засоби РЕБ.

Але так літаки старі, та зараз немає де взяти нові всі заводи завантажені до 29 року, і навіть ці терміни туманні через затримки.
показати весь коментар
28.05.2026 17:32 Відповісти
С-400 може стояти за 200км від ЛБЗ на окупованих територіях і стріляти по нашим літакам ДРЛОіУ які летять за 200км від ЛБЗ в тилу на висоті кількох кілометрів!
показати весь коментар
28.05.2026 17:34 Відповісти
То ідеальна дальність, в реальності все не так красиво, друге ДРЛОУ можуть виставити завади.

Більше загрози не від С400, а від винищувачів на малих висотах, у орків є ракети 200км+ привіт нашим західним партнерам.

Але ще раз наголошую, варіантів немає, ******* літаки немає де купити, там пріорітет свої замовлення.
показати весь коментар
28.05.2026 17:48 Відповісти
Так проти низьколетящих російських винищувачів можна використовувати тільки низьколетящі ******* західні винищувачі, а нам продають застаріле лайно!
показати весь коментар
28.05.2026 18:02 Відповісти
.. Що..Ігорьок...знову лізеш для демонстрації своєї дурноголовості?
показати весь коментар
28.05.2026 17:11 Відповісти
Ну авіатори нам зараз все розтолкують, особливо те чому досі немає авіації на фронті і чому ми досі не можемо позбивати всі КАБи та шахеди.
показати весь коментар
28.05.2026 17:14 Відповісти
... ну бачиш... вже почав демонстрацію відвертої дурноголовості! Хоч би трохи почекав... ))) Тебе..дурноголове ..точно не вистачає...щоб позбивати всі КАБи.а шахеди...))) Бачиш...навіть ти ...пишеш...що безглуздо купляти..(отримувати у подарунок ) літаки 90-х років... ))) То де ж тоді взяти достатньо авіаії... щоб збивати все ..що літає? Може купимо F-35.... чи нові Гріппени...яких сама Швеція ще не має? Що ти ..дурноголове... пропонуєш купляти? Ну а писаниною про SAAB ти вже закріпив вдруге свою дурноголовість. Знищать на землі? Вони стояти будуть десь в Україні.... біля Києва..чи Дніпра...?)))) Ну а про С-400... тут ти втрет*є дурноголовістью відзначився...))) У тебе ..що не пост..то відверта демонстрація..... Давненько ти тут свій профессіоналізм демонструєш. Починав з АНТК.... міняв ніки...а дурноголовість так і залишилася!!!)))
показати весь коментар
28.05.2026 17:32 Відповісти
Давай, зберись, вичави з себе логічний і послідовний текст. Я знаю ти можеш, коли тверезий. Але схоже це не сьогодні.
показати весь коментар
28.05.2026 17:35 Відповісти
... навіть не збираюся дискутувати з дурноголовим!!! Твої інтернетовські знання з тріском розгромлять мої никудишні знання практичного використання авіаціїної технікі у війні... Ой..як же ж тебе не вистачає у ВПС України!! ))) То вже завтра у повітрі були б F-35.... з лейтенантами 21-річними ..випускниками ХУПСу 2025-26 років... І замість непотрібних SAAB-340 .. у небі висіли б Boeing E-3 Sentry..... і кацапсячі ..вирячивші очі... бігли б десь біля Таганрога..озираючись ...))))
На землю спустися..дурноголове!!! А то ти...дурноголове... точно ..як наші кадровики... Не будемо відправляти вчитися 40-45 річних бувших військових пілотів... а пошлемо 20-21 річних пацанів..бо вони МАЙБУТНЕ..)))) Але продовжуй смішити людей. Доречі ..весело..коли дискутують люди... ніколи вживу не бачивши того Гріппена...не розуміючі ..що і як використовують... Але то таке...))) Давай... вчи і розказуй людям..як літати і воювати!!!)))
показати весь коментар
28.05.2026 17:53 Відповісти
На жаль не ВПС вирішують що Україна закуповує, тому у нас такий безлад з літаками які не можуть наблизитись до ЛБЗ для нанесення ударів по ворогу. Якби ВПС вирішували що купляти то ми б мали зброю перемоги, яка може забезпечити прикриття наземних військ і ППО в глибині території. Але на жаль рішення приймають дилетанти і ти їх підтримуєш, невідомо чому.
показати весь коментар
28.05.2026 17:58 Відповісти
А що так роблять? Посилають лише 21 річних? А професіоналоів,ні?Хоча дивуватися то немає чому.
показати весь коментар
28.05.2026 18:51 Відповісти
Ракет немає, захід дає ракети тільки ближнього бою, як доповнення ППО, не хочуть програшу орків, називаючи це ескалацією.
показати весь коментар
28.05.2026 17:37 Відповісти
То навіщо брати додатковий мотлох, як його обслуговувати? Українські ресурси не безмежні. Потрібно нарешті розвивати ВПС в якомусь напрямку, відповідно до якоїсь концепції, а не колекціонувати мотлох від всіх світових виробників! З таким успіхом ми можемо створити свої двигуни для Міг-29 та Су-27 і скуповувати планери по світу і теж бути виробниками бойової авіації.
показати весь коментар
28.05.2026 17:43 Відповісти
Щоб шахеди і крилаті ракети не знищували склади і виробництва озброєння. Навіть як засоби ППО всерівно треба брати тому що немає виходу.

Яка бойова авіація, тут просто балістику за 4 роки створити не можуть...
показати весь коментар
28.05.2026 17:52 Відповісти
Якщо купляти за гроші старе лайно, то тоді купляти те що вже є на озброєнні - F16, навіщо збільшувати зоопарк літаків, під які потрібні різне обслуговування, різне навчання, різні запчастини та **********?
показати весь коментар
28.05.2026 17:56 Відповісти
Так,зоопарк важко обслуговувати.Під кожен потрібні спеціалісти.
показати весь коментар
28.05.2026 18:44 Відповісти
Тому що зможемо купляти європейську зброю - ракети і т.д. А для F16 все тільки по дозволу США, а трампон ніфіга нам давати не хоче, вже навіть ближні ракети і ті йому потрібні...
показати весь коментар
28.05.2026 18:49 Відповісти
Ці мають безкоштовно передати колись,вони підуть для підсилення ППО і можливо бомби якісь пускатри,їх буде 16 одиниць.А нові модифікації,також колись зроблять,їх буде 20 літаків.
показати весь коментар
28.05.2026 18:42 Відповісти
Классно. В ВС до 40 ед. F-16 и 3 ед. Мираж 2000 с теми же возможностями. Все збс.
показати весь коментар
28.05.2026 17:03 Відповісти
Шведи не сильно..але відчутно кращі по використанню бойових можливостей за F-16...які на озброєнні ЗСУ. І вони..це КОМПЛЕКС застосування разом з SААB-340AEW. Так що постачання цього типу тільки ПЛЮС!!!
показати весь коментар
28.05.2026 17:16 Відповісти
Їх же не одразу 16 передадуть.Скоріше за все,в більшості,також будуть для підсилення ППО.
показати весь коментар
28.05.2026 18:47 Відповісти
ну от і добре.
якщо ті Гріпени будуть нести ракети дальністю 200+ км як заявлено,
а не тільки за шахедами ганятися, як Ф-16,
це може бути щось зовсім непогано...
показати весь коментар
28.05.2026 17:04 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2026 17:05 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2026 17:06 Відповісти
можна повільніше я записую
показати весь коментар
28.05.2026 17:08 Відповісти
Травень 2026 року: Україна не тільки отримує від Швеції 16 літаків в подарунок, а ще й купує додатково 20 літаків Gripen E/F, фактично за російські гроші.
показати весь коментар
28.05.2026 17:09 Відповісти
Як у нас так вийшло закрити писок пропагандистам і Кремлю? Пояснюємо: Безстрокова заморозка російських активів. Саме завдяки ній став можливим продаж "Гріпенів". Якщо простіше - Росія і платить Україні за зброю, яка буде використовуватися проти неї. Це можна сказати - найкраща «стратегія путіна» за останні роки.
показати весь коментар
28.05.2026 17:11 Відповісти
Натиску Зеленського можна позаздрити. Ніхто навіть схаменутися не встиг.
показати весь коментар
28.05.2026 18:46 Відповісти
Захід допомагає Україні, зєбобан тут ні до чого.
показати весь коментар
28.05.2026 19:01 Відповісти
 
 