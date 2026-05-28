Українські пілоти вже почали навчання на шведських Gripen

Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Навчання розширять восени

За словами Йонсона, програма підготовки українських екіпажів восени буде розширена.

"Україна отримує не просто літаки. Україна створює сучасні повітряні сили, здатні воювати, виживати та адаптуватися в найскладніших умовах у Європі. Gripen C/D відповідає на нагальні потреби. Gripen E/F будується майбутнє. Разом вони створюють імпульс", – заявив міністр.

Читайте: Україна готова купити "всі 150 винищувачів" Gripen за кошти з кредиту ЄС, - Зеленський

Ракети Meteor проти російських літаків

Пол Йонсон також повідомив, що винищувачі Gripen C/D можуть постачатися разом із ракетами великої дальності Meteor класу "повітря – повітря".

За його словами, такі ракети дозволять відганяти російські літаки-носії керованих авіабомб від лінії фронту.

Читайте: Навчання українських пілотів на F-16 займе менше 6 місяців, - Повітряні сили

Gripen створювали для війни в умовах постійної загрози

Gripen C/D вже майже 20 років є основою ВПС Швеції та використовуються у військово-повітряних силах інших країн.

Нове покоління Gripen E/F, за словами шведської сторони, стало результатом 20 років технологічного розвитку та відповідає вимогам сучасної війни.

"Gripen був створений для країни, яка може змушена битися в меншості, під тиском і з розкиданих баз. Це робить його надзвичайно актуальним для України: висока готовність, швидке переозброєння, сучасна зброя та здатність діяти під постійною загрозою", – наголосив Пол Йонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шестеро українських пілотів у Британії пройшли навчання на літаках Tutor і вже тренуються на F-16. ФОТОрепортаж