Українські пілоти вже почали навчання на шведських Gripen
Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.
Навчання розширять восени
За словами Йонсона, програма підготовки українських екіпажів восени буде розширена.
"Україна отримує не просто літаки. Україна створює сучасні повітряні сили, здатні воювати, виживати та адаптуватися в найскладніших умовах у Європі. Gripen C/D відповідає на нагальні потреби. Gripen E/F будується майбутнє. Разом вони створюють імпульс", – заявив міністр.
Ракети Meteor проти російських літаків
Пол Йонсон також повідомив, що винищувачі Gripen C/D можуть постачатися разом із ракетами великої дальності Meteor класу "повітря – повітря".
За його словами, такі ракети дозволять відганяти російські літаки-носії керованих авіабомб від лінії фронту.
Gripen створювали для війни в умовах постійної загрози
Gripen C/D вже майже 20 років є основою ВПС Швеції та використовуються у військово-повітряних силах інших країн.
Нове покоління Gripen E/F, за словами шведської сторони, стало результатом 20 років технологічного розвитку та відповідає вимогам сучасної війни.
"Gripen був створений для країни, яка може змушена битися в меншості, під тиском і з розкиданих баз. Це робить його надзвичайно актуальним для України: висока готовність, швидке переозброєння, сучасна зброя та здатність діяти під постійною загрозою", – наголосив Пол Йонсон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як казав Леонід Макрович "маємо те що маємо"
Але так літаки старі, та зараз немає де взяти нові всі заводи завантажені до 29 року, і навіть ці терміни туманні через затримки.
Більше загрози не від С400, а від винищувачів на малих висотах, у орків є ракети 200км+ привіт нашим західним партнерам.
Але ще раз наголошую, варіантів немає, ******* літаки немає де купити, там пріорітет свої замовлення.
На землю спустися..дурноголове!!! А то ти...дурноголове... точно ..як наші кадровики... Не будемо відправляти вчитися 40-45 річних бувших військових пілотів... а пошлемо 20-21 річних пацанів..бо вони МАЙБУТНЕ..)))) Але продовжуй смішити людей. Доречі ..весело..коли дискутують люди... ніколи вживу не бачивши того Гріппена...не розуміючі ..що і як використовують... Але то таке...))) Давай... вчи і розказуй людям..як літати і воювати!!!)))
Яка бойова авіація, тут просто балістику за 4 роки створити не можуть...
якщо ті Гріпени будуть нести ракети дальністю 200+ км як заявлено,
а не тільки за шахедами ганятися, як Ф-16,
це може бути щось зовсім непогано...