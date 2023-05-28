Навчання українських пілотів на F-16 займе менше 6 місяців, - Повітряні сили

Українські пілоти показали дуже високий клас, американці готові перенавчити їх на F-16 менш ніж за 6 місяців.

Про це повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов у інтерв'ю Донбас Реалії, передає Цензор.НЕТ.

У льотній практиці українські пілоти показали "дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16".

"І терміни, які нам назвали, – це менше ніж 6 місяців. Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від 6 місяців", – зазначив він.

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Голубцов додав, що бар'єром може стати англійська мова.

"Бар’єром може стати мова, тому, можливо, деякий час доведеться витратити перед навчанням на вивчення мови. Не просто мови, а термінології, технічного боку. Бо не маючи уявлення про ці терміни, дуже складно перенавчатись на будь-яку техніку, в тому числі на літаки", – уточнив він.

Голубцов також розповів, за яким принципом відбирали пілотів, які проходитимуть це навчання.

"Вони не якісь особливі, це звичайні рядові пілоти середнього віку, середньої класності", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що Нідерланди та Данія очолять коаліцію з тренування українських пілотів. До неї долучаться також Норвегія, Бельгія, Португалія й Польща.