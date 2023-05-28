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Навчання українських пілотів на F-16 займе менше 6 місяців, - Повітряні сили

f-16,літак

Українські пілоти показали дуже високий клас, американці готові перенавчити їх на F-16 менш ніж за 6 місяців.

Про це повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов у інтерв'ю Донбас Реалії, передає Цензор.НЕТ. 

У льотній практиці українські пілоти показали "дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16".

"І терміни, які нам назвали, – це менше ніж 6 місяців. Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від 6 місяців", – зазначив він.

Читайте: Нідерланди всерйоз розглядають можливість надання F-16 Україні, - Рютте

Голубцов додав, що бар'єром може стати англійська мова. 

"Бар’єром може стати мова, тому, можливо, деякий час доведеться витратити перед навчанням на вивчення мови. Не просто мови, а термінології, технічного боку. Бо не маючи уявлення про ці терміни, дуже складно перенавчатись на будь-яку техніку, в тому числі на літаки", – уточнив він. 

Голубцов також розповів, за яким принципом відбирали пілотів, які проходитимуть це навчання. 

"Вони не якісь особливі, це звичайні рядові пілоти середнього віку, середньої класності", - зазначив він.

Також читайте: На початковому етапі ЗСУ потрібно хоча б 12-16 винищувачів F-16, - Повітряні сили

Раніше повідомлялося, що Нідерланди та Данія очолять коаліцію з тренування українських пілотів. До неї долучаться також Норвегія, Бельгія, Португалія й Польща.

авіація (4116) навчання (575) ЗСУ (7522) F16 F-16 (673) пілот (82)


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Топ коментарі
+16
Ну да. Это ведь Порошенко? Да?

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28.05.2023 22:28
+12
Порошенко до виборів не готується , а невпинно допомагає нашій
арміі воєнною технікою і всим необхідним для наших хлопців на передовій 😠
Тому припиніть так відверто і нагло брехати 😡
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28.05.2023 23:13
+7
Як же ви заїбали вже. Я російськомовний, я все життя розмовляю руською мовою. ****, не росиійскою а руською. І я не збираюсь віддавати якимось немитим оркам з болот мову тільки тому що вони чомусь стали вважати її своєю власністю. Вони вон на свій металобрухт намазали Z,O,М - ти пропонуєш всім перестати вживати ці літери тілько тому що так захотіли кацапи? Що мені ще їм віддати? Є купа країн в якій населення спілкується декількома мовами, від Канади до Італії та Швейцарії, і нічого - якось один одного розуміє. І якщо до мене звертаются українською - то я і відповідати буду солов'їною. І я не займаю ніяких державних посад, тому вимога спілкуватися виключно державно мовою мене не стосується. І те що я думаю руською мовою - зовсім не заважає мені росіян ненавидіти, бо тобі у Львові максимум що бахало за вікном да без світла сидів, а я вимушений був покинути все і поїхати з рідного дому. Але я не буду проводити ніяких параллелей між болотними орками та руською мовою - бо величезна кількість немитих свинособак навіть і поряд зі мною не валялось якщо порівнювати навички володіння так званою їхньою мовою. І ще - в мене досить багато друзів воюють, і вони всі з російскьмовних регіонів, і поряд з ними воюють такі ж украінські хлопці - тілько розмовляють українською, а деякі - на суржику - і вот в них там на фронті зовсім нема мовного питання. Чим далі на захід - тим товстіше патріоти...
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29.05.2023 00:44
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Я не розуміють одного. Знали ***** шо дадуть. Знали що прийдеться вчити наших, якого хєра було тягнути з навчанням?? В нас нема 6 місяців.
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28.05.2023 22:18 Відповісти
Як нема? А чому тоді Порошенко готується до виборів?
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28.05.2023 22:20 Відповісти
Ну да. Это ведь Порошенко? Да?

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28.05.2023 22:28 Відповісти
Напевно зрадника малароса хоче змістити.
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28.05.2023 22:29 Відповісти
Порошенко до виборів не готується , а невпинно допомагає нашій
арміі воєнною технікою і всим необхідним для наших хлопців на передовій 😠
Тому припиніть так відверто і нагло брехати 😡
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28.05.2023 23:13 Відповісти
Ф-16 будуть після вдалого контрнаступу.
Вже всі про це сказали. Кацапи на зараз мають значну перевагу в літаках, і що захопили щось суттєве?
Так вони підсилять ппо, так вирішиться проблема з КАБ в Херсонській і Запоріжській бо по кацапії не можна буде, зрозуміло що є повітря-поверхня озброєння, але н зараз і ппо доволі ефективне і буде ще, проблему КАБ частково вирішить контрнаступ, а замість повітря-поверхня можна дати Атакасмс там навчань не треба, і більше КР, ракет до Хімарсу на 150км, та й на 80км, і взагалі побільше снарядів до 155мм і реактивної щоб виносити укріпрайони.
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28.05.2023 22:38 Відповісти
Це наче знущання якесь.. за 6 місяців можна шкільний курс повністю пройти на 11років розрахований.. а тут з машини, на трохи кращу машину пересісти...
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28.05.2023 22:22 Відповісти
пройти можна - вивчити ні
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28.05.2023 22:23 Відповісти
Ну на f16 за пів року можна і касапа з тайги посадити..
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28.05.2023 22:27 Відповісти
та посадити то можна, прив'язавши до стільця, який в свою чергу прив'язати десь до фюзеляжу.
а от навчити пілотувати - точно не вийде.
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28.05.2023 22:35 Відповісти
Та зрозуміло що касап це показник для цирку.. але суть думаю також зрозуміла..
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28.05.2023 22:37 Відповісти
Це називається - всьо сразу, і ніху@ толком.
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28.05.2023 22:25 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/jak_dovgo_naspravdi_mozhe_trivati_pidgotovka_nashih_lotchikiv_na_f_16_i_jaki_raketi_do_nih_dadut-10652.html Як довго насправді може тривати підготовка наших льотчиків на F-16, і які ракети до них дадуть | Defense Express
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28.05.2023 22:29 Відповісти
це, певно, трішки складніше ніж водити мотоцикл
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28.05.2023 22:37 Відповісти
Якщо ти на СУшкі пів життя пролітав, то мабуть так.. а з рівнем нинішніх симуляторів - впевнений в цьому..
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28.05.2023 22:39 Відповісти
боюсь, щ найдосвіченеші наші пілоти вже відпочивають біля Бога....
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28.05.2023 22:45 Відповісти
А я впевнений що вони виховали і підготували гідних послідовників .. Честь їм і Слава..
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28.05.2023 22:50 Відповісти
.. не будьте настільки впевненим... пишучи подібне! З 2020 року ВПС України покинули біля 30 відсотків підготовлених пілотів середнього та вищого рівня. В серпня 2020 року ВПС України не отримав НІ ОДНОГО літра керосину для навчання і підготовки льотного складу. Якби не війна..стовідсотково біля 70 відсотків пілотів звільнилися з лав ЗСУ! Зараз майже всі звільнені повернулися у частини. Призвані ті... хто навіть має вік 50-55 років... і які були звільнені давно..але літали у цівільних авіакомпаніях..і зберегли якись навички. І багато вже дійсно перед Богом. А про відновлення навіть мови не іде. А потрібно терміново молодих курсантів за кордон і навчати ... Бо вони ************ стовідсотково після війни... А вони в Харкові з автоматами чергують у якості патрулів... А так Ваша казкова впевненність не має підстав.
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28.05.2023 23:49 Відповісти
А молодых курсантов учить на западную технику - нужно около полтора года.
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29.05.2023 00:03 Відповісти
... після півтора року ми отримаємо м*ясо ..трохи вищої якості. Щоб стати мінімальним профі... не менш трьох років...!!! Але є варіант. Півтора року навчання і в бій! 50 відсотків зразу ляжуть... 25... виживуть і більш не полетять...25 будуть воювати. Зрозумійте...що вміння літати.. це не вміння воювати.
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29.05.2023 00:15 Відповісти
.. Пост людини... далекої від авіаційної діяльности на 1000 відсотків!! Навчити літати можна і Вас ..за пару місяців. А потрібно ВОЮВАТИ..а не просто літати. Чого ж вчать по п*ять років у мирний час..а потім у стройових частинах донавчають..ще роки три? Не задавали питання?
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28.05.2023 23:39 Відповісти
Може взагалі не зайняти деякого часу, якщо не дадуть !
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28.05.2023 22:27 Відповісти
А насправді впевнений що наші пілоти з першого разу полетять.. з третього - виконають бойове завдання.. через пів року будемо американців вчити.. доведено хаймерсами, патріотами, штормами і життям..
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28.05.2023 22:30 Відповісти
так усі моляться на ці F-16, але десяток-другий літаків не зможуть ніяк кардинально змінити співвідношення сил. може я чогось не розумію, але це ж не півтори тисячі літаків, які брали участь у "Бурі в пустелі", це так, приємний бонус, додатковий захист повітряного простору, але ніяк не панацея, після передачі якої кацапи одразу програють та капітулюють.
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28.05.2023 22:31 Відповісти
Суть в тому що ф-16 фактично не можливо збити кацапським ППО це раз друге їх буде десятки
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29.05.2023 00:35 Відповісти
що за маячня? літак - не ракета, яку збити досить складно. ті ж С-300 зіб'ють F-16, а з тією щільністю, яка зараз є, бо кацапи натягли тих С-300 як лайна, зіб'ють 100%.
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29.05.2023 09:34 Відповісти
В Сирії жоден с 300 не сміг збити ф-16 Ізраїлю не здатні кацапські ппо їх збивати + сам ф-16 здатен ефективно збивати ракети які по ньому випускаються
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29.05.2023 12:05 Відповісти
Сегодня орки достали наш аэродром в Хмельницкой области. Повреждены 5 летательных аппаратов, инфраструктура и взлетка. Еще вопросы есть?
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29.05.2023 09:51 Відповісти
Наш аеродром там був пустий і попали вони по полосі і закинутих будівлях не більше не треба говорити чого не знаєш
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29.05.2023 12:07 Відповісти
Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.

Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/khmelnytskaODA/1680 пресцентр Хмельницької ОВА.

"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Джерело:
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29.05.2023 14:50 Відповісти
Например черноморский флот кацапов перевести строго в подводное положение может даже пара Ф-16 с "гарпунами" под крыльями, не за один вылет конечно. Прикольно будет - был Севастополь городом моряков, а станет городом подводников и дармоедов
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29.05.2023 09:03 Відповісти
сумнівно, що ці "пара Ф-16 с "гарпунами" под крыльями", зможуть навіть долетіти до точки пуску тих самих "гарпунів". не треба недооцінювати кацапів.
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29.05.2023 09:38 Відповісти
А знайомі вже обличчя. Сергій Голубцов. Не, та ти що таке говориш. Не менше 9-ть місяців. Щоб добре навчились кацапів куярити.
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28.05.2023 22:31 Відповісти
Голубков, виходить, здав терміни.
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28.05.2023 22:37 Відповісти
Ще потрібно підготувати висококласних спеціалістів,з обслуговування цього літака. Скільки потрібно на це часу, не сказано.
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28.05.2023 22:44 Відповісти
Менше. Але, сьогодні дивився одного спеціаліста. Гріпени кращі і наші кажись вчаться. Майже не поступається Ф-16.
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28.05.2023 22:48 Відповісти
Нам дадуть доволі не нові літаки, які є в Європі. Спеціаліст з облуговування літака, що за місяць-два навчається?
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28.05.2023 22:51 Відповісти
Гріпіни новіші, там багато чого вже ********* є.
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28.05.2023 22:56 Відповісти
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/f_16_proti_gripen_dlja_zsu_jakij_litak_krasche_pidijde_dlja_ukrajini-8169.html https://defence-ua.com/minds_and_ideas/f_16_proti_gripen_dlja_zsu_jakij_litak_krasche_pidijde_dlja_ukrajini-8169.html

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28.05.2023 23:04 Відповісти
За гріпени, ще писав до Нового року. Правда вимушено міняв логін. Доброзичливів багато.
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28.05.2023 23:06 Відповісти
Там все зависит от возраста конкретных модификаций. Неизменно только одно - для них не нужно переделывать взлетки.
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28.05.2023 23:15 Відповісти
Дороги в нас збудовані. Боневтік як в вводу дивився. Все для гріпенів.
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28.05.2023 23:18 Відповісти
.. головне щоб не звернути на перехресті доріг..збудованих Боневтіком... як злітати будемо!!)))
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28.05.2023 23:52 Відповісти
Пілоти патріоти. Ну, ну.
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28.05.2023 23:54 Відповісти
Ага. Обслуживать и отстаивать тоже будем на дорогах. Осталось правда мелочь - на дорогах настроить бетонных капониров.
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29.05.2023 00:00 Відповісти
Никто никогда не скажет нам правды. Это война, война - искусство обмана. Недавно британцы сказали что передают Шторм Шедоу - и на следующий же день - первые прилеты. Кто то верит что за один день можно привезти ракеты, переоборудовать самолеты и обучить пилотов их применять? Очень большую работу по освоению самолетов можно провести на симуляторе, плюс такие самолеты есть в частных компаниях, в которых их можно арендовать для обучения. Я не склонен считать наших партнеров идиотами, и уж точно за несколько месяцев до текущего момента вложить небольшое количество денег на учителей английского языка и тренировкам на тренажерах с отставными пилотами - это вообще не проблема. Все что касается передачи нам авиации, все что попадает в прессу - это или догадки, ничем не подкрепленные - либо информационный шум. Доверять нужно только фактам, и то - выводы лучше держать при себе.
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28.05.2023 22:45 Відповісти
Це добре. Але що за ворожа мова? Не розумію.
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28.05.2023 22:57 Відповісти
Учи, пригодится. Будешь пленных допрашивать.
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28.05.2023 23:00 Відповісти
Я, аналітик. Чудово розумію ворожу мову. Допрашивать придется тебя?
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28.05.2023 23:01 Відповісти
Так. Я, Українець. До війни, в мене не було ненависті до росіян. Тепер вороги. Що не сподобалось? Що в рідній Україні на державних посадах, в навчальних закладах і т. д. треба розмовляти на рідній мові? ЧИ МОЖЕ ДО КУЙЛА ЗАЙДЕ ПІСЮН І ЗАСПІВАЄ ПО УКРАЇНСЬКИ? Державна мова є державна. Хто хоче вивчати крім затвердженого міносвіти мову. Вивчайте. Російську, угорську, китайську, племені маорі, ніхто не боронить. Розмовляти, також, ніхто не боронить. пуйло накуй вас росіяни підставив. Бо в нього рейтинг почав падати.
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29.05.2023 00:20 Відповісти
Як же ви заїбали вже. Я російськомовний, я все життя розмовляю руською мовою. ****, не росиійскою а руською. І я не збираюсь віддавати якимось немитим оркам з болот мову тільки тому що вони чомусь стали вважати її своєю власністю. Вони вон на свій металобрухт намазали Z,O,М - ти пропонуєш всім перестати вживати ці літери тілько тому що так захотіли кацапи? Що мені ще їм віддати? Є купа країн в якій населення спілкується декількома мовами, від Канади до Італії та Швейцарії, і нічого - якось один одного розуміє. І якщо до мене звертаются українською - то я і відповідати буду солов'їною. І я не займаю ніяких державних посад, тому вимога спілкуватися виключно державно мовою мене не стосується. І те що я думаю руською мовою - зовсім не заважає мені росіян ненавидіти, бо тобі у Львові максимум що бахало за вікном да без світла сидів, а я вимушений був покинути все і поїхати з рідного дому. Але я не буду проводити ніяких параллелей між болотними орками та руською мовою - бо величезна кількість немитих свинособак навіть і поряд зі мною не валялось якщо порівнювати навички володіння так званою їхньою мовою. І ще - в мене досить багато друзів воюють, і вони всі з російскьмовних регіонів, і поряд з ними воюють такі ж украінські хлопці - тілько розмовляють українською, а деякі - на суржику - і вот в них там на фронті зовсім нема мовного питання. Чим далі на захід - тим товстіше патріоти...
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29.05.2023 00:44 Відповісти
О. Молодець. Хоть на китайській розмовляй. Дома на вулиці і де би то не було. Ніхто не проти. Хоч свої школи відкривай по вивченню своєї мови. Але викладання в школі вишах, держслужбовець і документооборот на державній.
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29.05.2023 00:48 Відповісти
Да закройся уже, вышиватник. Пристал к человеку, а сам по теме ничего сказать и не можешь даже українською.
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29.05.2023 11:08 Відповісти
Співчуваю. Питання, хто винен, що ти позбувся всього? руський мир прийди? в 2014? Прийшов.
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29.05.2023 00:51 Відповісти
Вы человек далекий от авиации, видимо. У нас подготовка боевого пилота идет 4-5 лет, если по-нормальному. В Великобритании, например, 5-7 лет.
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29.05.2023 01:00 Відповісти
Контрнаступ переноситься на наступну весну, на березень місяць коли у путлєра вибори будуть. Зараз походу буде затишшя у гарячих інтенсивних бойових діях через відсутність належної бойової спроможності як і у нас, так і у кацапів.
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28.05.2023 22:48 Відповісти
Пронизує скабеева? А їй вже "сільно тревожно".
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28.05.2023 22:59 Відповісти
Ця новина мала з'явитися 28 травня 2022 року...
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28.05.2023 22:49 Відповісти
Переклад?
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28.05.2023 22:52 Відповісти
Хто переніс? Коли переніс? Чому переніс? Все ніс? Неси в парашу поки не пізно.
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28.05.2023 23:03 Відповісти
Це так нова клава вже глючить?🍷🥃😂🥳
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28.05.2023 23:07 Відповісти
Про що, ти? Нормальний тролінг. Чи то не для тебе? Може ти за кацапів?
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28.05.2023 23:11 Відповісти
Ти читав що Василь Купер написав? Ти в долі?
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28.05.2023 23:12 Відповісти
Ти рілі ідіот😂🥃🥳🍷
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28.05.2023 23:18 Відповісти
Марс. Більше не пий. То ще фобос зійде з орбіти.
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28.05.2023 23:19 Відповісти
Що за обставини,бити без світла по зламаній клаві?🍷😂🥃🥳
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28.05.2023 23:20 Відповісти
Вже і набуханий ідіот🥳🥃🍷😂
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28.05.2023 23:19 Відповісти
Дивись. Я виключаю світло. За помилки, вибачаюсь. Клава без підсвітки. Можу промахнутись по кнопкам.
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29.05.2023 01:04 Відповісти
Найважливіші питання: скільки, як швидко і з якою зброєю поставляться літаки?
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28.05.2023 23:11 Відповісти
Шпіон? Може ще ключ від квартири, де гроші лежать.
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28.05.2023 23:21 Відповісти


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Реєстрація:13.05.2023
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28.05.2023 23:28 Відповісти
Ти, що, перший раз на Цензорі. Деколи правду банять на віка. приходиться починати знову. Ти 28 травня 2021 року. Агент параші? Рік тут пропаганду вів до війни. Я, на цензорі дуже давно.
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28.05.2023 23:32 Відповісти
Проплачені коментарії.
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28.05.2023 23:38 Відповісти
За проплачені, де. Давай. Ще більше напишу і не тільки на Цензорі.
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28.05.2023 23:39 Відповісти
F-16 знадобиться новітня зброя повітря-повітря AMRAAM, щоб мати шанс перевершити 200-кілометрові ракети, які використовують російські - на папері - переважаючі літаки СУ-35. Вони коштували 1,8 мільйона доларів за штуку в обґрунтуванні бюджету Пентагону на 2023 рік.
Потім є вартість самих літаків. Згідно з березневим звітом Дослідницької служби Конгресу США, нещодавній продаж нових F-16 Болгарії, включаючи ********** та навчання, коштував пакети в 209 мільйонів доларів кожен. Старі F-16, продані Італії в 2015 році, коштували 23,8 мільйона доларів.
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29.05.2023 00:42 Відповісти
Україна здатна навіть вже і зараз збивати наявними літаками мосКАЛьські гівнольоти, які запускають ракети по Україні з бульбастану чи навіть з *********, але чомусь чинна 'влада' не дала ЖОДНОГО наказу збивати ті гівнольоти....

Чому українські літаки не залітають на територію бульбастану чи *********, де ворожа ППО і ПРО в РАЗИ ГІРША, ніж на українському фронті?
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28.05.2023 23:21 Відповісти
То му що ще порушення кордонів, які визначені міжнародним правом. Війна в нас не оголошена. Напад на бульбарашу, в світі можуть розцінити негативно.
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28.05.2023 23:25 Відповісти
Хочу всіх заспокоїти , бо з пілотами для F- 16 проблем немає ,
а є проблема із відсутністю поки що літаків 😠
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28.05.2023 23:23 Відповісти
Ви в групі , яка перенавчається на Ф-16? Звідки така впевненість? А що скажете про вік 50..навіть 58 років... які зараз сидять на бойових? Чи може 25 річний старший лейтенант ..випускник ХУПС 2020 року не маючий ніякого досвіду..бо після випуску не літав від слова ЗОВСІМ... сяде на Ф-16..і як Ви на Жигулях...зі свистом і гиканням..полетить? Як раз у нас проблема з пілотами...і з ІТС... Може знімемо зараз тих ..хто літає на Міг-29 та Су-25..і вперед навчатися? Чи може лейтенантів з університету пошлемо? Так навоюються бистро... Пару вильотів зроблять...І далі що?
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29.05.2023 00:02 Відповісти
Жодних пілотів діючих не зніматимемо - все буде ок 👍🏼👍🏼👍🏼
Головне заспокойтеся і не кіпешуйте так 🙁
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29.05.2023 00:16 Відповісти
... а кого на навчання? Недіючих? Курсантів харьківських ? Ви ж так впевненно всіх заспокоюєте...що проблем не має. То кого ж посилати будемо? Може з цівільної наберемо...З Боїнгів..Ейрбасів... Вони ..хто був військовими вже повернути у стрій... а сотні цівільних безробітні? То кого..як не діючих? То що буде ОК... я не сумніваюсь. Але якою ціною..і з яким вихлопом? У льотчиків є така призказка..** пілотом не стають...Їм народжуються...** ...)))
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29.05.2023 00:25 Відповісти
Якщо що, то в світі є багато відставних пілотів з величезним досвідом використання Ф-16, включно з реальними боями, яким за щастя буде повернутись до улюбленої справи.
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29.05.2023 09:08 Відповісти
..то чому Ваша пропозиція не втілюється у життя? Чому не формують іноземний авіаційний легіон?... А тому... що у значній більшості відставні військові пілоти, це сьогоднішні командири та другі пілоти цівільних авіакомпаній..які заробляють великі гроші, більш ніж військові пілоти. Тому..щоб попасти у цівільну авіакомпанію, потрібно пройти службу у ВПС.... і тобі відкриті двері. А інші і раді б політати..але нема здоров*я... мають інші цілі. Десяток..другий бажаючих знайдеться....але для цього потрібна воля і дозвіл держави. де вони живуть. А Ф-16 експлуатують не таджики чи малайці... а розвинуті країни. Не поїдуть норги, американці..чи голандці воювати в Україну. Непотріб знайти можливо... Там такого теж вистачає.... І непрофесіоналів теж достатньо.
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29.05.2023 09:53 Відповісти
..на додаток. Від 70 до 90 відсотків льотного складу в тих ж США...бувші військові пілоти. Іх беруть у авіакомпанії з розкритими обіймами. Це резерв..і золотий резерв. А у нас... щоб звільненому військовому пілоту потрапити в авіакомпанію... треба пройти круги ада. І мало чого досягнеш. Якщо ти з транспортної чи вертольотної авіації..то невеликий шанс існує. Але якщо ти винищувач... штурмовик..чи бомбардувальник...навіть не сподівайся. Ті хто після 2000 року умудрився пролізти з винищувачів у ЦА..всі зараз повернуті у стройові частини...і воюють. Але сотні безробітних пілотів з Боїнгів..Ейрбасів бродять по державі. І вони нікому не потрібні... Бо що навчати курсанта..що сорокарічного цівільного пілота різниці ніякої. Це як людину...що грає на роялі.... дати в руки скрипку і заставити грати. Дурна кадрова політика...антидержавний спротив Державіаслужби стосовно звільнених військових пілотів... ось він і результат!!!!
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29.05.2023 10:03 Відповісти
мінімум часу,на основі якого не буде ніякого наступу.
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29.05.2023 00:13 Відповісти
Очередная маячня,около двух лет при знании языка плюс деньги на обучение и тренировочные полеты, а это не мало. Не говоря уже об инфраструктуре и подготовке обслуживающего персонала
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29.05.2023 09:18 Відповісти
а без толку! ХОЧ ЗАВТРА ДАВАЙТЕ Ф16, але якщо не буде рішення і дозволу залітати на п е д е р а ц і ю і розстрілювати стратегічні літаки, які ракетами регулярно смалять по українських військових аеродромах, то це тільки питання часу, коли мосКАЛі обнулять всі надані Ф16....

те ж саме з кораблями, які пускають калібри по Україні, якщо Ф16 не почнуть топити ті кораблі, то вони також рано чи пізно обнулять всі ті Ф16 прямо в себе вдома на аеродромах!!!

та що там Ф16.... навіть простий МіГ29 може залетіти на територію бульбостану і атакувати той літак, який пускає по Україні регулярно кинджали, але ще ЖОДНОЇ спроби його збити не було і видно, що вже і не буде....
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29.05.2023 11:11 Відповісти
Та я у симялторі за 3 дні навчився літати на ньому.
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29.05.2023 11:17 Відповісти
 
 