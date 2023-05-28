Навчання українських пілотів на F-16 займе менше 6 місяців, - Повітряні сили
Українські пілоти показали дуже високий клас, американці готові перенавчити їх на F-16 менш ніж за 6 місяців.
Про це повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов у інтерв'ю Донбас Реалії, передає Цензор.НЕТ.
У льотній практиці українські пілоти показали "дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16".
"І терміни, які нам назвали, – це менше ніж 6 місяців. Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від 6 місяців", – зазначив він.
Голубцов додав, що бар'єром може стати англійська мова.
"Бар’єром може стати мова, тому, можливо, деякий час доведеться витратити перед навчанням на вивчення мови. Не просто мови, а термінології, технічного боку. Бо не маючи уявлення про ці терміни, дуже складно перенавчатись на будь-яку техніку, в тому числі на літаки", – уточнив він.
Голубцов також розповів, за яким принципом відбирали пілотів, які проходитимуть це навчання.
"Вони не якісь особливі, це звичайні рядові пілоти середнього віку, середньої класності", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди та Данія очолять коаліцію з тренування українських пілотів. До неї долучаться також Норвегія, Бельгія, Португалія й Польща.
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арміі воєнною технікою і всим необхідним для наших хлопців на передовій 😠
Тому припиніть так відверто і нагло брехати 😡
Вже всі про це сказали. Кацапи на зараз мають значну перевагу в літаках, і що захопили щось суттєве?
Так вони підсилять ппо, так вирішиться проблема з КАБ в Херсонській і Запоріжській бо по кацапії не можна буде, зрозуміло що є повітря-поверхня озброєння, але н зараз і ппо доволі ефективне і буде ще, проблему КАБ частково вирішить контрнаступ, а замість повітря-поверхня можна дати Атакасмс там навчань не треба, і більше КР, ракет до Хімарсу на 150км, та й на 80км, і взагалі побільше снарядів до 155мм і реактивної щоб виносити укріпрайони.
а от навчити пілотувати - точно не вийде.
Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/khmelnytskaODA/1680 пресцентр Хмельницької ОВА.
"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.
Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Джерело:
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Реєстрація:13.05.2023
Потім є вартість самих літаків. Згідно з березневим звітом Дослідницької служби Конгресу США, нещодавній продаж нових F-16 Болгарії, включаючи ********** та навчання, коштував пакети в 209 мільйонів доларів кожен. Старі F-16, продані Італії в 2015 році, коштували 23,8 мільйона доларів.
Чому українські літаки не залітають на територію бульбастану чи *********, де ворожа ППО і ПРО в РАЗИ ГІРША, ніж на українському фронті?
а є проблема із відсутністю поки що літаків 😠
Головне заспокойтеся і не кіпешуйте так 🙁
те ж саме з кораблями, які пускають калібри по Україні, якщо Ф16 не почнуть топити ті кораблі, то вони також рано чи пізно обнулять всі ті Ф16 прямо в себе вдома на аеродромах!!!
та що там Ф16.... навіть простий МіГ29 може залетіти на територію бульбостану і атакувати той літак, який пускає по Україні регулярно кинджали, але ще ЖОДНОЇ спроби його збити не було і видно, що вже і не буде....