Україна отримає перші Gripen із далекобійними ракетами Meteor протягом 10 місяців

Перші шведські винищувачі JAS 39 Gripen разом із ракетами великої дальності Meteor мають надійти до України протягом найближчих десяти місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Gripen отримають далекобійні ракети

У Міноборони зазначили, що літаки Gripen із ракетами Meteor можуть суттєво посилити можливості української протиповітряної оборони та ускладнити роботу російської авіації поблизу лінії фронту.

"Літаки Gripen із ракетами Meteor можуть допомогти витіснити російську авіацію на більшу відстань і зменшити можливості ворога для масованого застосування авіабомб", – наголосили у відомстві.

Чим особливі ракети Meteor

Meteor – це далекобійна ракета класу "повітря – повітря", яку виробляє європейський концерн MBDA. Дальність її ураження перевищує 100 кілометрів, а максимальна може сягати до 200 кілометрів.

Ракета розвиває швидкість близько 4600 км/год, оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення та прямоточним повітряно-реактивним двигуном.

У Міноборони зазначають, що такі характеристики дозволяють ракеті зберігати високу швидкість протягом усього польоту та ефективно вражати повітряні цілі на великій відстані.

Які можливості отримає Україна

У військовому відомстві вважають, що Gripen із ракетами Meteor створять постійну загрозу для російських літаків, які запускають керовані авіабомби.

Зокрема, йдеться про винищувачі-бомбардувальники Су-34, які Росія активно використовує для ударів по українських позиціях і прифронтових містах.

Топ коментарі
Це замість того, щоб просто подякувати?
29.05.2026 17:55 Відповісти
тобто на 10 місяці..через рік ))
29.05.2026 17:48 Відповісти
Навіть якщо ці літаки не встигнуть до закінчення "гарячої" фази цієї війни, їх поява сильно зменшить вірогідність того, що кацапи захочуть "повторіть".
29.05.2026 17:59 Відповісти
це репліка про Zельоний кіздьож

я волів би почути безпосередньо інфу від Швеції
29.05.2026 18:00 Відповісти
Ви дурачок вірите велічайшему кібербезопасніку фьйодорву ?

"Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це https://mod.gov.ua/news/gripen-z-raketami-meteor-posilyat-**********-aviacziyu-ta-dopomozhut-vidganyati-nosiyi-ka-biv-vid-frontu-1 інформує Міністерство оборони України"

не факт що і через 10міс. отримаємо чи через 2 роки.

Zельоним Гнидам просто потрыбно засирата етер

А Швеції дуже вдячний .. але до чого тут Zельоні Гниди ?
29.05.2026 18:02 Відповісти
За что? С 300 в последних вариантах может и за 200 км. самолеты сбивать! И что? Не подлетит он даже к району пуска, не то что к зоне уверенного поражения! Главное прокукарекать- "Благодарите нас"?
29.05.2026 18:30 Відповісти
С300 за 200 км може збити "сферичний Б-52 в вакуумі", і то, якщо тому вистачить відсутності глузду залетіти в таке місце. До того ж, С 300 біля лінії фронту самого "зіб'ють" набагато раніше, ніж він когось зможе збити.
29.05.2026 18:46 Відповісти
не забудьте за одно "подяку" французам відвалити за 100 "міражів"
29.05.2026 18:45 Відповісти
Навіть якщо ці літаки не встигнуть до закінчення "гарячої" фази цієї війни, їх поява сильно зменшить вірогідність того, що кацапи захочуть "повторіть".
29.05.2026 17:59 Відповісти
Некоторые люди годами не могут научиться водить автомобиль так чтобы не сбивать других, не ездить на красных и не врезаться в другие автомобили. Поверьте, летать на боевом самолете - несколько сложнее чем ездить на автомобиле. Еще сложнее сесть и полететь на самолете который ты в первый раз видишь, где руль у тебя под ногами а педали нужно давить коленями. А еще сложнее сделать так чтобы не просто лететь на этом самолете - а еще и использовать огромное количество приборов и устройств, которые позволят не только взлететь и сесть - но еще и выполнить боевую задачу и при этом не позволить чтобы тебя убили. Потому изначально задача эта непростая, и каким бы гением не был обучаемый - все равно на это нужно время. Человек, который бегает стометровку за 9 секунд - когда то начинал с того что ползал на четвереньках и мочился в штанишки. Опять же - нужно быть идиотом чтобы в условиях войны говорить какие то конкретные и самое главное РЕАЛЬНЫЕ цифры. Война - это в первую очередь искусство обмана, потому вот вообще нет никаких гарантий что в это воскресенье су-34 не получит Метеором в кабину и не воткнется носом в заросли тапинамбура в БНР. Либо этого может не случиться никогда. Никто нам не скажет правду - и это правильно. Знают двое - знает свинья.
29.05.2026 18:22 Відповісти
серйозно ?! ..вода мокра ?! ))
29.05.2026 18:28 Відповісти
Нит, я верю МО Швеции. Если бы это было совсем не так - чего конечно стоило бы ожидать от шоблы - шведы бы сказали что это вранье. Но раз шведы не опровергают - значит все таки правда.
29.05.2026 18:32 Відповісти
в статті сказано "Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це https://mod.gov.ua/news/gripen-z-raketami-meteor-posilyat-**********-aviacziyu-ta-dopomozhut-vidganyati-nosiyi-ka-biv-vid-frontu-1 інформує Міністерство оборони України"
29.05.2026 18:44 Відповісти
Москва?!!! прiьом,прiьом...
29.05.2026 17:56 Відповісти
Все докладайте публічно!
29.05.2026 18:00 Відповісти
Тобто поставки поштучно розпочнуться майже через рік? Пффф, всього-то, ну а поки посидьте під КАБами. Після також посидьте, бо пару винищувачів великої погоди не зробить, іншу пару потім ще 10 місяців чекати. І це не точно.
29.05.2026 18:01 Відповісти
"протягом десяти місяців" це може і завтра.
Хоча деякі втаємничені вважають, що вони вже тут...
29.05.2026 18:03 Відповісти
А це вже дуже чудово якщо поставлять! Гарна новина.
29.05.2026 18:06 Відповісти
Да через рік невідомо що від України залишиться. Нам даже не так ці Гріпени як ракети повітря-повітря з дальністю на 200+км потрібні щоб відганяти рашистські бомбардувальники які буквально рівняють всі наші позиції в тому числі дронщиків КАБами. Хоча б один дали Гріпен для початку.
29.05.2026 18:08 Відповісти
200+ це теоретичне враженя.
29.05.2026 18:17 Відповісти
Как раз у метеора это очень вероятное поражение. Они смогли поставить ПВРД который обеспечивает тягу на протяжении всего времени полета, и потому в точку встречи с целью ракета приходит на очень большой скорости, что делает крайне сложным уход от ракеты, она банально быстрее и способна маневрировать с большим ускорением. Тогда как обычные ракеты воздух-воздух приходят в район цели с уже отработавшими двигателями и двигающиеся только по инерции, причем постоянно теряя скорость.
29.05.2026 18:30 Відповісти
Теоретическое до 300 по баллистической траектории
29.05.2026 18:39 Відповісти
І чого ото так спішити?
29.05.2026 18:09 Відповісти
Кілька одиниць,в 2027 році будуть.
29.05.2026 18:11 Відповісти
Это хорошая новость. Другое дело что это не раньше чем через год, а то и два если смотреть по опыты ф16. Что мешает дать подобные ракеты в уже имеющимся миражам или эфкам. По любому есть аналоги.
29.05.2026 18:35 Відповісти
 
 