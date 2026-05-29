Україна отримає перші Gripen із далекобійними ракетами Meteor протягом 10 місяців

Перші шведські винищувачі JAS 39 Gripen разом із ракетами великої дальності Meteor мають надійти до України протягом найближчих десяти місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Gripen отримають далекобійні ракети

У Міноборони зазначили, що літаки Gripen із ракетами Meteor можуть суттєво посилити можливості української протиповітряної оборони та ускладнити роботу російської авіації поблизу лінії фронту.

"Літаки Gripen із ракетами Meteor можуть допомогти витіснити російську авіацію на більшу відстань і зменшити можливості ворога для масованого застосування авіабомб", – наголосили у відомстві.

Чим особливі ракети Meteor

Meteor – це далекобійна ракета класу "повітря – повітря", яку виробляє європейський концерн MBDA. Дальність її ураження перевищує 100 кілометрів, а максимальна може сягати до 200 кілометрів.

Ракета розвиває швидкість близько 4600 км/год, оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення та прямоточним повітряно-реактивним двигуном.

У Міноборони зазначають, що такі характеристики дозволяють ракеті зберігати високу швидкість протягом усього польоту та ефективно вражати повітряні цілі на великій відстані.

Які можливості отримає Україна

У військовому відомстві вважають, що Gripen із ракетами Meteor створять постійну загрозу для російських літаків, які запускають керовані авіабомби.

Зокрема, йдеться про винищувачі-бомбардувальники Су-34, які Росія активно використовує для ударів по українських позиціях і прифронтових містах.

