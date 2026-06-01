Gripen с ракетами Meteor могут оттеснить российскую авиацию от границ Украины, – Игнат

Шведские истребители Gripen не станут мгновенным "геймченджером" на поле боя, однако их вооружение, в частности ракеты большой дальности Meteor, способно существенно затруднить действия российской авиации вблизи украинских границ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, к оценкам любого нового вооружения следует относиться осторожно, ведь его эффективность определяется только после применения в реальных боевых условиях. В качестве примера он привел истребители F-16 Fighting Falcon, от которых также ожидали быстрых изменений на фронте, однако Украина получила не самые новые модификации этих самолетов.

Преимущества Gripen

Игнат отметил, что Украина может получить истребители Saab JAS 39 Gripen C/D, которые относятся к предыдущему поколению этой платформы. В то же время самолеты имеют ряд важных преимуществ:

неприхотливость в эксплуатации;

возможность базирования на коротких и неподготовленных взлетно-посадочных полосах;

относительно низкая стоимость обслуживания;

совместимость с широким спектром западного вооружения.

Наибольшим преимуществом Gripen представитель Воздушных сил назвал возможность применения ракет класса "воздух-воздух" MBDA Meteor.

По его словам, именно эти ракеты могут заставить российскую авиацию отойти дальше от украинских границ и уменьшить возможности применения управляемых авиабомб.

Чем особенна ракета Meteor

MBDA Meteor считается одной из самых современных ракет для ведения воздушного боя на больших дистанциях.

Основные характеристики:

дальность поражения более 120 км, по отдельным оценкам - до 200 км;

прямоточный воздушно-реактивный двигатель, поддерживающий высокую скорость на всей траектории;

высокая эффективность против маневренных целей;

способность поражать истребители, бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и крупные беспилотники.

Среди потенциальных целей ракеты называют российские истребители Су-35, Су-30, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Бериев А-50.

