Gripen с ракетами Meteor могут оттеснить российскую авиацию от границ Украины, – Игнат

Шведские истребители Gripen не станут мгновенным "геймченджером" на поле боя, однако их вооружение, в частности ракеты большой дальности Meteor, способно существенно затруднить действия российской авиации вблизи украинских границ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, к оценкам любого нового вооружения следует относиться осторожно, ведь его эффективность определяется только после применения в реальных боевых условиях. В качестве примера он привел истребители F-16 Fighting Falcon, от которых также ожидали быстрых изменений на фронте, однако Украина получила не самые новые модификации этих самолетов.

Преимущества Gripen

Игнат отметил, что Украина может получить истребители Saab JAS 39 Gripen C/D, которые относятся к предыдущему поколению этой платформы. В то же время самолеты имеют ряд важных преимуществ:

  • неприхотливость в эксплуатации;
  • возможность базирования на коротких и неподготовленных взлетно-посадочных полосах;
  • относительно низкая стоимость обслуживания;
  • совместимость с широким спектром западного вооружения.

Наибольшим преимуществом Gripen представитель Воздушных сил назвал возможность применения ракет класса "воздух-воздух" MBDA Meteor.

По его словам, именно эти ракеты могут заставить российскую авиацию отойти дальше от украинских границ и уменьшить возможности применения управляемых авиабомб.

Чем особенна ракета Meteor

MBDA Meteor считается одной из самых современных ракет для ведения воздушного боя на больших дистанциях.

Основные характеристики:

  • дальность поражения более 120 км, по отдельным оценкам - до 200 км;
  • прямоточный воздушно-реактивный двигатель, поддерживающий высокую скорость на всей траектории;
  • высокая эффективность против маневренных целей;
  • способность поражать истребители, бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и крупные беспилотники.

Среди потенциальных целей ракеты называют российские истребители Су-35, Су-30, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Бериев А-50.

Топ комментарии
+7
"Может" все портит. К слову, для F-16 есть много интересных ракет, но как-то не "передались".
01.06.2026 13:26 Ответить
+3
Можемо, можемо, можуть, моможуть…
Як тільки, ця потороч з КабМіндічами в Урядовому кварталі, буде дієво ПОКАРАНА в Україні, а її майно буде під санкціями, ось тоді і ЗМОЖЕМО!!!
01.06.2026 13:24 Ответить
+2
Можуть відтіснити, в роки до цього часу російські літаки з КАБами аідтясняли асфальтоукладчики і грейдери.
01.06.2026 13:22 Ответить
01.06.2026 13:22 Ответить
Хто зараз буде відповідати за те що набрали непотрібних версій F-16, витратили на них купу грошей, часу, матеріальних ресурсів і в результаті нічого не отримали з того що планували?
01.06.2026 14:13 Ответить
Ця історія буде через 10 міс а ви - Ігнати - починайте вже зараз насипати
01.06.2026 13:22 Ответить
Вже декілька днів немає обстрілів кабами там, де вони були по декілька раз до обіду...
01.06.2026 13:36 Ответить
Бо в інші місця прилітають.Збитих літаків немає є.
01.06.2026 13:43 Ответить
01.06.2026 13:24 Ответить
Можуть - можуть - можуть, як ви вже набридли зі своїми мріями.
01.06.2026 13:25 Ответить
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
01.06.2026 13:54 Ответить
1 в 1 таке вже писали про F-16 в 2023-му, але щось пішло не так.

І зараз буде те саме - наприклад раптово виявиться, що ракет Meteor виготовлено усього 10 штук і їх випускають по 1 на рік.
01.06.2026 13:28 Ответить
Ці ракети активно закупляються і навряд чи країни,зі свого озброєння,будуть активно знімати і передавати.
01.06.2026 13:34 Ответить
фламінги де ? ..де цей zельоний вундерваффе ?
01.06.2026 13:29 Ответить
Їх ще немає.А поки прибудуть,то москалі в принципі,зможуть свої засоби покращити.
01.06.2026 13:33 Ответить
потужне фінансування зєлічкиних друзяків вже витіснило міндича та його подєльників, взагалі - за кордони України! ))
01.06.2026 13:35 Ответить
Серед потенційних цілей ракети називають російські винищувачі Sukhoi Su-35, Sukhoi Su-30, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення Beriev A-50. Джерело: https://censor.net/ua/n400609

А СУ-34 де? Саме ці літаки,вже по 6 кабів пускають.
01.06.2026 13:36 Ответить
може таке статись що місяців через десять"метеори" не встигнуть, бо чорний лебідь випередить.
01.06.2026 13:40 Ответить
Опять сто пятьсот экспердов льют воду без толку) языком ляп ляп, ляп ляп. Во работа у людей))
01.06.2026 13:49 Ответить
На три роки пізніше.
01.06.2026 14:27 Ответить
Українські військові про літаки Gripen. ВІдео тут:
https://youtu.be/-aW_J6QvIBc?si=Sk1d0oDrkioLsztG Це не машина - це фантастика
01.06.2026 14:30 Ответить
 
 