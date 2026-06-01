Gripen із ракетами Meteor можуть відтіснити російську авіацію від кордонів України, – Ігнат

Шведські винищувачі Gripen не стануть миттєвим "геймченджером" на полі бою, однак їхнє озброєння, зокрема ракети великої дальності Meteor, здатне суттєво ускладнити роботу російської авіації поблизу українських кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, до оцінок будь-якого нового озброєння слід ставитися обережно, адже його ефективність визначається лише після застосування в реальних бойових умовах. Як приклад він навів винищувачі F-16 Fighting Falcon, від яких також очікували швидких змін на фронті, проте Україна отримала не найновіші модифікації цих літаків.

Переваги Gripen

Ігнат зазначив, що Україна може отримати винищувачі Saab JAS 39 Gripen C/D, які належать до попереднього покоління цієї платформи. Водночас літаки мають низку важливих переваг:

невибагливість в експлуатації;

можливість базування на коротких та непідготовлених злітно-посадкових смугах;

відносно низька вартість обслуговування;

сумісність із широким спектром західного озброєння.

Найбільшою перевагою Gripen речник Повітряних сил назвав можливість застосування ракет класу "повітря-повітря" MBDA Meteor.

За його словами, саме ці ракети можуть змусити російську авіацію відійти далі від українських кордонів і зменшити можливості застосування керованих авіабомб.

Чим особлива ракета Meteor

MBDA Meteor вважається однією з найсучасніших ракет для ведення повітряного бою на великих дистанціях.

Основні характеристики:

дальність ураження понад 120 км, за окремими оцінками — до 200 км;

прямоточний повітряно-реактивний двигун, який підтримує високу швидкість на всій траєкторії;

висока ефективність проти маневрових цілей;

здатність уражати винищувачі, бомбардувальники, літаки дальнього радіолокаційного виявлення та великі безпілотники.

Серед потенційних цілей ракети називають російські винищувачі Sukhoi Su-35, Sukhoi Su-30, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення Beriev A-50.

