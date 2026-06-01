Новини Винищувачі Gripen для України
Gripen із ракетами Meteor можуть відтіснити російську авіацію від кордонів України, – Ігнат

Шведські винищувачі Gripen не стануть миттєвим "геймченджером" на полі бою, однак їхнє озброєння, зокрема ракети великої дальності Meteor, здатне суттєво ускладнити роботу російської авіації поблизу українських кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, до оцінок будь-якого нового озброєння слід ставитися обережно, адже його ефективність визначається лише після застосування в реальних бойових умовах. Як приклад він навів винищувачі F-16 Fighting Falcon, від яких також очікували швидких змін на фронті, проте Україна отримала не найновіші модифікації цих літаків.

Переваги Gripen

Ігнат зазначив, що Україна може отримати винищувачі Saab JAS 39 Gripen C/D, які належать до попереднього покоління цієї платформи. Водночас літаки мають низку важливих переваг:

  • невибагливість в експлуатації;
  • можливість базування на коротких та непідготовлених злітно-посадкових смугах;
  • відносно низька вартість обслуговування;
  • сумісність із широким спектром західного озброєння.

Найбільшою перевагою Gripen речник Повітряних сил назвав можливість застосування ракет класу "повітря-повітря" MBDA Meteor.

За його словами, саме ці ракети можуть змусити російську авіацію відійти далі від українських кордонів і зменшити можливості застосування керованих авіабомб.

Чим особлива ракета Meteor

MBDA Meteor вважається однією з найсучасніших ракет для ведення повітряного бою на великих дистанціях.

Основні характеристики:

  • дальність ураження понад 120 км, за окремими оцінками — до 200 км;
  • прямоточний повітряно-реактивний двигун, який підтримує високу швидкість на всій траєкторії;
  • висока ефективність проти маневрових цілей;
  • здатність уражати винищувачі, бомбардувальники, літаки дальнього радіолокаційного виявлення та великі безпілотники.

Серед потенційних цілей ракети називають російські винищувачі Sukhoi Su-35, Sukhoi Su-30, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення Beriev A-50.

Топ коментарі
+8
"Может" все портит. К слову, для F-16 есть много интересных ракет, но как-то не "передались".
01.06.2026 13:26
Можемо, можемо, можуть, моможуть…
Як тільки, ця потороч з КабМіндічами в Урядовому кварталі, буде дієво ПОКАРАНА в Україні, а її майно буде під санкціями, ось тоді і ЗМОЖЕМО!!!
01.06.2026 13:24
+3
Можуть відтіснити, в роки до цього часу російські літаки з КАБами аідтясняли асфальтоукладчики і грейдери.
01.06.2026 13:22
Хто зараз буде відповідати за те що набрали непотрібних версій F-16, витратили на них купу грошей, часу, матеріальних ресурсів і в результаті нічого не отримали з того що планували?
01.06.2026 14:13
Ця історія буде через 10 міс а ви - Ігнати - починайте вже зараз насипати
01.06.2026 13:22
Вже декілька днів немає обстрілів кабами там, де вони були по декілька раз до обіду...
01.06.2026 13:36
Бо в інші місця прилітають.Збитих літаків немає є.
01.06.2026 13:43
Можуть - можуть - можуть, як ви вже набридли зі своїми мріями.
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
01.06.2026 13:54
1 в 1 таке вже писали про F-16 в 2023-му, але щось пішло не так.

І зараз буде те саме - наприклад раптово виявиться, що ракет Meteor виготовлено усього 10 штук і їх випускають по 1 на рік.
01.06.2026 13:28
Ці ракети активно закупляються і навряд чи країни,зі свого озброєння,будуть активно знімати і передавати.
01.06.2026 13:34
фламінги де ? ..де цей zельоний вундерваффе ?
01.06.2026 13:29
Їх ще немає.А поки прибудуть,то москалі в принципі,зможуть свої засоби покращити.
01.06.2026 13:33
потужне фінансування зєлічкиних друзяків вже витіснило міндича та його подєльників, взагалі - за кордони України! ))
01.06.2026 13:35
А СУ-34 де? Саме ці літаки,вже по 6 кабів пускають.

А СУ-34 де? Саме ці літаки,вже по 6 кабів пускають.
01.06.2026 13:36
може таке статись що місяців через десять"метеори" не встигнуть, бо чорний лебідь випередить.
01.06.2026 13:40
Опять сто пятьсот экспердов льют воду без толку) языком ляп ляп, ляп ляп. Во работа у людей))
01.06.2026 13:49
На три роки пізніше.
01.06.2026 14:27
Українські військові про літаки Gripen. ВІдео тут:
https://youtu.be/-aW_J6QvIBc?si=Sk1d0oDrkioLsztG Це не машина - це фантастика
01.06.2026 14:30
 
 